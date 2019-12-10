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تعرف على القائمة الأولى لترشيحات جوائز "جولدن جلوب"

The Irishman يتصدر ترشيحات فئة أفضل فيلم درامي .. وBig Little Lies في فئة أفضل مسلسل درامي .. وتتنافس كلا من Cynthia Erivo وScarlett Johansson على لقب أفضل ممثلة
تحرير:إسراء زكريا ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كشفت أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية، عن قوائم ترشيحات الأعمال المنافسة على جوائز "جولدن جلوب" في نسخته الجديدة، التي تحمل رقم 77، المقرر اقامته في 5 من يناير المقبل، في فندق بيفرلي هيلتون. وكانت الرابطة قد أعلنت عن بدء استقبال الأعمال السينمائية والتليفزيونية المرشحة في الفترة ما بين 15 يوليو 2019، وحتى 25 أكتوبر 2019، وتوزيع بطاقات الاقتراع للأعمال التلفزيونية يوم 25 نوفمبر الماضي، والأعمال السينمائية في 6 ديسمبر الجاري.
"التحرير" تستعرض القائمة الكاملة لترشيحات جوائز حفل "جولدن جلوب" 2020، والتي جاءت كالتالي: يأتي فيلم The Irishman في المركز الأول ضمن ترشيحات فئة أفضل فيلم درامي لعام 2019، يليه فيلم Marriage Story ، ثم 1917، وJoker، وThe Two Popes. وفي فئة أفضل فيلم موسيقي كوميدي، يترشح كل من فيلم Once upon a Time
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المخرج -سمير- سيف (3)

وداعا الأستاذ.. فنانون ومثقفون ينعون المخرج سمير سيف

نعى نجوم الفن والمثقفون وفاة المخرج الكبير سمير سيف الذي غيبه الموت مساء اليوم الاثنين عن عمر يناهز 72 عاما؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة. وقال الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال :"كان الراحل سمير سيف يقوم بتدريس مادة الإخراج السينمائي وأنا كنت لا أزال طالبا في قسم السيناريو بمعهد السينما، وكنت استمتع كثيرا بمحاضراته، فكان شخصية عصرية يتمتع بالذكاء ودائم الابتسامة والشياكة طوال الوقت، ولا يحمل أي ضغينة لأحد، وكانت عيناه دوما تلمعان بنور السينما.. وداعا الأستاذ سمير سيف".
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عزت العلايلي ضيف شرف مهرجان شرم الشيخ السينمائي

قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائى، تقديم تكريم خاص للفنان الكبير عزت العلايلى باعتباره ضيف شرف المهرجان فى دورته الرابعة التى تعقد فى الفترة من 20 - 26 يونيو 2020 نظرا لانجازه السينمائى الكبير خلال مسيرة طويلة. وأعلن الكاتب الصحفى جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائى، أن قرار اختيار الفنان الكبير عزت العلايلى جاء نتيجة إجماع عدد كبير من السينمائيين المصريين والعرب على الدور بالغ الأهمية الذى لعبه فى تاريخ السينما المصرية.
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وفاة المخرج سمير سيف عن عمر يناهز 72 عامًا

توفى اليوم الإثنين، المخرج الكبير سمير سيف، عن عمر يُناهز 72 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة بمستشفى السلام بالمهندسين. ولد سمير سيف عام 1947 وأخرج العديد من الافلام والأعمال الدرامية وعمل مع كبار النجوم أبرزهم الفنان عادل إمام وأخرج له "شمس الزناتى والمولد والنمر والأنثى والهلفوت واحترس من الخط والغول والمشبوه، وقدم مع الراحل نور الشريف "دائرة الانتقام وآخر الرجال المحترمين وغريب في بيتي" بينما أخرج مسلسل "البشاير" للفنان محمود عبد العزيز والذي لاقى نجاحا كبيرا عند عرضه عام 1986 وعدة أفلام منها سوق المتعة، وظهر "سيف" في فيلم كلام في الحب.
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Frozen 2 يحقق 900 مليون دولار في ثالث أسبوع من عرضه

نجح فيلم Frozen 2 الذي أنتجته شركة والت ديزني، في اكتساح شباك التذاكر العالمي، في ثالث أسبوع من عرضه، محققا نحو 900 مليون دولار، في مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، خاصة أن الفيلم قد واجه العديد من الانتقادات قبل عرضه، كون الحوار معقدا، والقصة ضعيفة، وكذلك الأغاني. وجنى الفيلم في أول أيام طرحه في دور العرض نحو 130 مليون دولار، ليصبح بذلك ثامن أعلى افتتاحية إيرادات لأفلام ديزني، بعد فيلم The Lion king الذي حقق في أول أيام عرضه ما يقرب من 192 مليون دولار.
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يقدمه عبد الوهاب والسعدني.. تفاصيل ختام الإسكندرية

تختتم اليوم فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، في السابعة مساء بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، بعد أن استمرت فعالياته علي مدار الأسبوع الماضي بمشاركة 10 عروض عربية من 7 دول مختلفة، حيث يقدم حفل الختام اليوم الفنان فتحي عبد الوهاب والفنان أحمد السعدني، يتضمن حفل الختام اليوم فقرات فنية متعددة، بجانب منح العروض الفائزة دروعا وشهادات تقدير، حيث تمنح الجوائز لأفضل عرض مسرحى، أفضل مخرج، أفضل نص مؤلف أو معد، أفضل ديكور، أفضل إضاءة، أفضل أزياء، أفضل تأليف أو إعداد موسيقي، أفضل تصميم رقصات.
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إيما ستون تعلن خطبتها من المنتج دايف مكاري

كشفت الممثلة الأمريكية "إيما ستون" عن نبأ خطبتها من صديقها المنتج والمخرج "دايف مكاري"، أمس الأربعاء، بعد علاقة دامت أكثر من عامين، وقام "مكاري" بنشر صورة تجمعه بـ"إيما"، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وهي تستعرض خاتم خطبتهما دون ذكر أي تفاصيل عنها. وتم رصد الثنائي معا للمرة الأولى في يونيو 2017، جنبا إلى جنب، خلال العرض الأول لفيلم Brigs by Bear الذي يمثل فيه نجوم SNL الكوميديان كايل موني، وبيك بينيت، ونيك رثرفورد، كما تم رصدهما مرة أخرى خلال وجودهما معا فى نيويورك، نوفمبر من نفس العام.
السيناريست- محمد- حفظي- رئيسا- لمهرجان- القاهرة- السينمائي (4)

حفظي: بيع 40 ألف تذكرة في مهرجان القاهرة السينمائي

بدأ حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بالسلام الجمهوري، وبعدها ظهرت الفنانة ليلي علوى لتقديم الحفل، وقالت إنها ابنة المهرجان منذ أن كان يرآسة الفنان كمال الملاخ، وأنها سعيدة بالمشاركة في الدورة 41، لافتة إلى أن المهرجان شهد إقبالا كبيرا من الجمهور، كما كان في الماضي، مشيدة بمستوى الأفلام التي عرضت هذا العام مؤكدة أنها كانت جيدة، ثم توجهت بالشكر للمنتج محمد حفظي رئيس المهرجان، على المجهود الكبير الذي بذله، كانت نتيجته تقديم دورة ناجحة.
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