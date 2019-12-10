تعرف على القائمة الأولى لترشيحات جوائز "جولدن جلوب"

The Irishman يتصدر ترشيحات فئة أفضل فيلم درامي .. وBig Little Lies في فئة أفضل مسلسل درامي .. وتتنافس كلا من Cynthia Erivo وScarlett Johansson على لقب أفضل ممثلة
كشفت أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية، عن قوائم ترشيحات الأعمال المنافسة على جوائز "جولدن جلوب" في نسخته الجديدة، التي تحمل رقم 77، المقرر اقامته في 5 من يناير المقبل، في فندق بيفرلي هيلتون.
وكانت الرابطة قد أعلنت عن بدء استقبال الأعمال السينمائية والتليفزيونية المرشحة في الفترة ما بين 15 يوليو 2019، وحتى 25 أكتوبر 2019، وتوزيع بطاقات الاقتراع للأعمال التلفزيونية يوم 25 نوفمبر الماضي، والأعمال السينمائية في 6 ديسمبر الجاري.
"التحرير" تستعرض القائمة الكاملة لترشيحات جوائز حفل "جولدن
جلوب" 2020،
والتي جاءت كالتالي:
يأتي
فيلم The
Irishman في
المركز الأول ضمن ترشيحات فئة
أفضل فيلم درامي لعام 2019،
يليه فيلم Marriage
Story ،
ثم 1917،
وJoker،
وThe
Two Popes.
وفي
فئة أفضل فيلم موسيقي كوميدي، يترشح كل
من فيلم Once
upon a Time
"التحرير" تستعرض القائمة الكاملة لترشيحات جوائز حفل "جولدن
جلوب" 2020،
والتي جاءت كالتالي:
يأتي
فيلم The
Irishman في
المركز الأول ضمن ترشيحات فئة
أفضل فيلم درامي لعام 2019،
يليه فيلم Marriage
Story ،
ثم 1917،
وJoker،
وThe
Two Popes.
وفي
فئة أفضل فيلم موسيقي كوميدي، يترشح كل
من فيلم Once
upon a Time in Hollywood،
وفيلم Jojo
Rabbit،
وفيلم Knives
Out،
وفيلم Rocketman،
ثم فيلم Dolemite
Is My Name.
أما
عن جائزة أفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية،
يترشح كل من فيلم The
Farewell،
وفيلمLes
Miserables،
وفيلمPain
and Glory،
ثم فيلم Parasite،
وفيلمTraitor.
واستطاعت Cynthia
Erivo أن تتصدر قائمة
أفضل ممثلة في فيلم درامي عن فيلمها Harriet،
وجاءت بعدها Scarlett
Johansson عن
فيلم Marriage
Story، ثم Saoirse
Ronan عن
فيلم Little
Women،
وCharlize
Theron عن
فيلم Bombshell ،
وRenee
Zellweger عن
فيلم Judy.
ويتنافس على جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي كل من Christian
Bale عن
فيلم Ford
v Ferrari،
وAntonio
Banderas عن
فيلم Pain
and Glory،
وAdam
Driver عن
فيلم Marriage
Story،
وJoaquin
Phoenix عن
فيلم Joker،
وJonathan
Pryce عن
فيلم The
Two Popes.
أما في فئة أفضل ممثل مساعد في السينما، يترشح
كل من Tom
Hanks عن فيلم A
Beautiful Day in the Neighborhood،
وAnthony
Hopkins عن
فيلم The
Two Popes،
وAl
Pacino عن
فيلم The
Irishman،
وBrad
Pitt عن
فيلم Once
Upon a Time in Hollywood.
وتتنافس
على جائزة أفضل ممثلة
مساعدة في السينما كل من Kathy
Bates عن
فيلم Richard
Jewell،
وAnnette
Bening عن
فيلم The
Report،
وLaura
Dern عن
فيلم Marriage
Story،
وJennifer
Lopez عن
فيلم Hustlers،
وMargot
Robbie عن
فيلم Bombshell.
ويتسابق
على جائزة أفضل مخرج سينمائي كل من Bong
Joon Ho عن
فيلمه Parasite ،
و Sam
Mendes عن
فيلمه 1917،
وTodd
Phillips عن
فيلمه Joker،
وMartin
Scorsese عن
فيلم The
Irishman،
وQuentin
Tarantino عن
فيلمه Once
Upon a Time in Hollywood.
وفي
فئة أفضل سيناريو سينمائي، يأتي في المركز
الأول فيلم The
Irishman،
يليه فيلم Marriage
Story،
وفيلم Once
Upon a Time in Hollywood،
ثم فيلم Parasite،
وفيلم The
Two Popes.
وعن
أفضل فيلم رسوم متحركة، يترشح كلا من فيلم Frozen
II من
انتاج شركة Disney،
وفيلم How
to Train Your Dragon: The Hidden World من
انتاج شركة Universal،
وفيلم Missing
Link من
انتاج شركة United
Artists Releasing،
وفيلم Toy
Story 4 من
انتاج شركة Disney آيضا.
وعن
فئة أفضل مسلسل درامي، جاء مسلسل Big
Little Lies في
المركز الأول،
وهو من انتاج شركة HBO،
ومسلسل The
Crown من
انتاج شركة Netflix،
ومسلسل Killing
Eve من
انتاج شركة BBC
America،
ثم مسلسل The
Morning Show من
انتاج شركة Apple
TV Plus،
ومسلسل Succession من
انتاج شركة HBO آيضا.
وتترشح
لجائزة أفضل ممثلة تليفزيونية كل من Jennifer
Aniston عن
مسلسل The
Morning Show،
وOlivia
Colman عن
مسلسل The
Crown،
وJodi
Comer عن
مسلسل Killing
Eve،
وNicole
Kidman عن
مسلسل Big
Little Lies.
كما
يتنافس على جائزة أفضل ممثل تلفزيوني كل
من Brian
Cox عن
مسلسل Succession،
وKit
Harington عن
مسلسل Game
of Thrones،
وRami
Malek عن
مسلسل Mr.
Robot،
وTobias
Menzies عن
مسلسل The
Crown.