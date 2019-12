تعرف على القائمة الأولى لترشيحات جوائز "جولدن جلوب"

The Irishman يتصدر ترشيحات فئة أفضل فيلم درامي .. وBig Little Lies في فئة أفضل مسلسل درامي .. وتتنافس كلا من Cynthia Erivo وScarlett Johansson على لقب أفضل ممثلة

تحرير:إسراء زكريا ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

كشفت أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية، عن قوائم ترشيحات الأعمال المنافسة على جوائز "جولدن جلوب" في نسخته الجديدة، التي تحمل رقم 77، المقرر اقامته في 5 من يناير المقبل، في فندق بيفرلي هيلتون. وكانت الرابطة قد أعلنت عن بدء استقبال الأعمال السينمائية والتليفزيونية المرشحة في الفترة ما بين 15 يوليو 2019، وحتى 25 أكتوبر 2019، وتوزيع بطاقات الاقتراع للأعمال التلفزيونية يوم 25 نوفمبر الماضي، والأعمال السينمائية في 6 ديسمبر الجاري.

"التحرير" تستعرض القائمة الكاملة لترشيحات جوائز حفل "جولدن جلوب" 2020، والتي جاءت كالتالي: يأتي فيلم The Irishman في المركز الأول ضمن ترشيحات فئة أفضل فيلم درامي لعام 2019، يليه فيلم Marriage Story ، ثم 1917، وJoker، وThe Two Popes. وفي فئة أفضل فيلم موسيقي كوميدي، يترشح كل من فيلم Once upon a Time

يأتي فيلم The Irishman في المركز الأول ضمن ترشيحات فئة أفضل فيلم درامي لعام 2019، يليه فيلم Marriage Story ، ثم 1917، وJoker، وThe Two Popes.

وفي فئة أفضل فيلم موسيقي كوميدي، يترشح كل من فيلم Once upon a Time in Hollywood، وفيلم Jojo Rabbit، وفيلم Knives Out، وفيلم Rocketman، ثم فيلم Dolemite Is My Name.

أما عن جائزة أفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية، يترشح كل من فيلم The Farewell، وفيلمLes Miserables، وفيلمPain and Glory، ثم فيلم Parasite، وفيلمTraitor.

واستطاعت Cynthia Erivo أن تتصدر قائمة أفضل ممثلة في فيلم درامي عن فيلمها Harriet، وجاءت بعدها Scarlett Johansson عن فيلم Marriage Story، ثم Saoirse Ronan عن فيلم Little Women، وCharlize Theron عن فيلم Bombshell ، وRenee Zellweger عن فيلم Judy.

ويتنافس على جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي كل من Christian Bale عن فيلم Ford v Ferrari، وAntonio Banderas عن فيلم Pain and Glory، وAdam Driver عن فيلم Marriage Story، وJoaquin Phoenix عن فيلم Joker، وJonathan Pryce عن فيلم The Two Popes.

أما في فئة أفضل ممثل مساعد في السينما، يترشح كل من Tom Hanks عن فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood، وAnthony Hopkins عن فيلم The Two Popes، وAl Pacino عن فيلم The Irishman، وBrad Pitt عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood.

وتتنافس على جائزة أفضل ممثلة مساعدة في السينما كل من Kathy Bates عن فيلم Richard Jewell، وAnnette Bening عن فيلم The Report، وLaura Dern عن فيلم Marriage Story، وJennifer Lopez عن فيلم Hustlers، وMargot Robbie عن فيلم Bombshell.

ويتسابق على جائزة أفضل مخرج سينمائي كل من Bong Joon Ho عن فيلمه Parasite ، و Sam Mendes عن فيلمه 1917، وTodd Phillips عن فيلمه Joker، وMartin Scorsese عن فيلم The Irishman، وQuentin Tarantino عن فيلمه Once Upon a Time in Hollywood.

وفي فئة أفضل سيناريو سينمائي، يأتي في المركز الأول فيلم The Irishman، يليه فيلم Marriage Story، وفيلم Once Upon a Time in Hollywood، ثم فيلم Parasite، وفيلم The Two Popes.

وعن أفضل فيلم رسوم متحركة، يترشح كلا من فيلم Frozen II من انتاج شركة Disney، وفيلم How to Train Your Dragon: The Hidden World من انتاج شركة Universal، وفيلم Missing Link من انتاج شركة United Artists Releasing، وفيلم Toy Story 4 من انتاج شركة Disney آيضا.

وعن فئة أفضل مسلسل درامي، جاء مسلسل Big Little Lies في المركز الأول، وهو من انتاج شركة HBO، ومسلسل The Crown من انتاج شركة Netflix، ومسلسل Killing Eve من انتاج شركة BBC America، ثم مسلسل The Morning Show من انتاج شركة Apple TV Plus، ومسلسل Succession من انتاج شركة HBO آيضا.

وتترشح لجائزة أفضل ممثلة تليفزيونية كل من Jennifer Aniston عن مسلسل The Morning Show، وOlivia Colman عن مسلسل The Crown، وJodi Comer عن مسلسل Killing Eve، وNicole Kidman عن مسلسل Big Little Lies.

كما يتنافس على جائزة أفضل ممثل تلفزيوني كل من Brian Cox عن مسلسل Succession، وKit Harington عن مسلسل Game of Thrones، وRami Malek عن مسلسل Mr. Robot، وTobias Menzies عن مسلسل The Crown.