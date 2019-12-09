رياضة

القسم الثاني.. سيراميكا يواصل الصدارة وفوز القناة

تحرير:علي الزيني ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٨ م
منتخب السويس
منتخب السويس
حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب السويس ونظيره الداخلية، التي جمعتهما اليوم الإثنين، في افتتاح مباريات الجولة السابعة من منافسات بطولة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة. بهذه النتيجـة رفع منتخب السويس رصيده إلى 11 نقطة، في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن جمهورية شبين، الذي يحتل المركز الثالث، ونقطة وحيدة عن القناة، الثاني، في المقابل جاء فريق الداخلية في المركز السادس برصيد تسع نقاط، بفارق الأهداف عن النجوم السادس، وكوكاكولا صاحب المركز الثامن.
وفي مباراة مثيرة، تعادل سيراميكا كليوباترا مع كوكاكولا، بهدف لمثله، سجل شادي حسين هدف التقدم، وأدرك أحمد سعيد هدف التعادل للأخير، وأهدر زميله أحمد حسن ركلة جزاء، ليرفع سيراميكا رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة، فيما جاء كوكاكولا في المركز الثامن، بتسع نقاط. وحقق القناة الفوز على نظيره الزرقا بثلاثية نظيفة،
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جوارديولا-مدرب-برشلونة-1

بارتوميو يُعلق على رجوع جوارديولا لتدريب برشلونة

صرح جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني، أن باب الفريق الكتالوني مفتوح دائما لمواطنه بيب جوارديولا وسط تقارير تفيد بأن مانشستر سيتي يستعد لاختيار بديل للمدير الفني الإسباني. وقال بارتوميو لصحيفة “لا ريبوبليكا الإيطالية”: "هذا لا يعتمد عليِّ، لقد كان جورديولا هو الذي قرر المغادرة، لكن الباب سيكون مفتوحًا له دائمًا في برشلونة". فاز جوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي لموسمين على التوالي، لكنه لم يتوج معهم بعد ببطولة دوري أبطال أوروبا.
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو: رفضت الحديث في وسائل الإعلام احترامًا للزمالك

"أشكر الجميع في الزمالك على الدعم الكامل لي طوال فترة تواجدي مع الفريق، أشكر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وأشكر المشرف على الكرة أمير مرتضى، وأشكر اللاعبين وأشكر الجميع، الزمالك سيبقى في قلبي دائما، تدريبه كان تجربة كبيرة لي وسأستفيد منها في المستقبل". بهذه الكلمات بدأ المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش ميتشو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، حديثه، خلال تواجده في مقر النادي بميت عقبة، مع رئيس مجلس إدارة النادي.
مرتضى منصور - ميتشو

مرتضى لـ«ميتشو»: منزلي هو منزلك.. ولك كل التقدير

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت حول مرض الصربي ميتشو، المدير الفني السابق للفريق، بعد الخسارة من مازيمبي الكونجولي، مشيرًا إلى أنه يكن كل الاحترام لـ"ميتشو". وقال مرتضى في فيديو عبر حسابه الرسمي على يوتيوب: "لم يكن في نية الإدارة إقالة ميتشو، لكن اللاعبين وضعونا في موقف حرج بعد رسائل الدعم التي قاموا بكتابتها، وهذا لا يجوز مع مجلس إدارة محترم رئيسه مرتضى، قلت للاعبين خلال جلستي معهم إن الدعم كان يجب أن يكون في الملعب، لو استمر المدرب كان سيُقال إن اللاعبين هم الذين يتحكمون في مصير المدرب، ومجلس الإدارة يجب أن يرحل".
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كابتن- محمد- صبحي (2)

حارس مرمى الداخلية يتعرض لإصابة قوية (صور)

تعرض محمد صبحي حارس مرمى فريق الداخلية لإصابة قوية، وذلك بعد اصطدامه بعارضة المرمى وهو ما تسبب في جروح في أماكن مختفة بالوجه وتم نقله للمستشفى، وكان الداخيلة قد نجح بالفوز على الترسانة، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المظاليم، سجل مصطفى إبراهيم هدف التقدم، وأضاف أحمد عبدالفتاح الهدف الثاني والثالث، ليتذيل الشواكيش جدول ترتيب بنقطتين، في المقابل رفع الداخلية رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس، وخسر الترسانة أمام منتخب السويس في الجولة الأولى.
علاء عبدالعال

رسميًّا.. علاء عبدالعال مديرًا فنيًّا لبتروجيت

أعلن نادي بتروجيت رسميًّا، عن تولي علاء عبدالعال القيادة الفنية للفريق البترولي، في الفترة المقبلة، عقب رحيل محمد عودة من منصبه، حيث نشر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، قائلا: "قرر مجلس إدارة بتروجيت بتشكيله الجديد برئاسة المهندس إبراهيم رمضان، إعادة هيكلة الفريق الأول بناء على الرؤية الإستراتيجية الجديدة لمجلس الإدارة لعودة نادي بتروجيت إلى الدوري الممتاز بعزيمة وإخلاص وبدعم أبنائه من العاملين بنادي وشركة بتروجيت.
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