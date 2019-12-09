القسم الثاني.. سيراميكا يواصل الصدارة وفوز القناة

تحرير:علي الزيني ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٨ م

منتخب السويس

حسم التعادل السلبي مواجهة منتخب السويس ونظيره الداخلية، التي جمعتهما اليوم الإثنين، في افتتاح مباريات الجولة السابعة من منافسات بطولة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة. بهذه النتيجـة رفع منتخب السويس رصيده إلى 11 نقطة، في المركز الرابع، بفارق الأهداف عن جمهورية شبين، الذي يحتل المركز الثالث، ونقطة وحيدة عن القناة، الثاني، في المقابل جاء فريق الداخلية في المركز السادس برصيد تسع نقاط، بفارق الأهداف عن النجوم السادس، وكوكاكولا صاحب المركز الثامن.

وفي مباراة مثيرة، تعادل سيراميكا كليوباترا مع كوكاكولا، بهدف لمثله، سجل شادي حسين هدف التقدم، وأدرك أحمد سعيد هدف التعادل للأخير، وأهدر زميله أحمد حسن ركلة جزاء، ليرفع سيراميكا رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة، فيما جاء كوكاكولا في المركز الثامن، بتسع نقاط. وحقق القناة الفوز على نظيره الزرقا بثلاثية نظيفة،