290 مليون جنية تكلفة إقامة 24 مشروعا استثماريا بالبحيرة

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م

هشام آمنة

وافقت اللجنة العليا للاستثمار برئاسة محافظ البحيرة هشام آمنة على إقامة 24 مشروعا استثماريا مختلف الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة 290 مليون جنيه، وتوفر 1485 فرصة عمل. وأوضح آمنة في تصريح اليوم الإثنين، أن المشروعات الاستثمارية تنوعت ما بين ثلاجات حفظ الخضر والفواكهة ، ومحطات فرز وتعبئة وميزان بسكول ، واستخلاص الزيوت النباتية، ومحلات بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي وبذور التقاوي، كما شملت المشروعات إقامة مستودع للغاز ، ومحطة تموين السيارات ، وتسمين الماشية، والإنتاج الحيواني ، ومزارع دواجن، فضلاً عن إنشاء مجزر آلي حديث.

ووجه آمنه بتقديم كافة التيسيرات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والمتابعة الميدانية المستمرة للموقف التنفيذي لتلك المشروعات، لافتاً إلى أنه سيتم إلغاء كافة الموافقات الممنوحة للمشروع في حالة عدم الجدية في التنفيذ.