مؤلف ممالك النار: الصحف التركية هاجمتني.. ولم أُزيف التاريخ

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م

ممالك النار

ممالك النار ملحمة تاريخية ودرامية تحكي مهمة من التاريخ، وتوليفة درامية يملؤها الإثارة والتشويق، مفاصل مهمة من التاريخ، تتطرق إلى فترة من الزمن كتبت بحروف من الدم والنار حول الصراع بين السلاطين العثمانيين والمماليك في مرحلة تعود إلى عام 1516. محمد سليمان عبد الملك مؤلف ممالك النار قال في تصريحات لـ "التحرير": "لم أكن أتوقع نجاح المسلسل بهذا الشكل وحالة الانتشار في الوطن العربي وبمختلف الاعمار التي تتابع العمل بشغف، ومن البداية كان هناك طموح لدى الشركة المنتجة في إنتاج عمل كبير ولم تبخل على أي عنصر من عناصر ممالك النار".

وأضافسليمان: "الدراما التاريخية دائما ما تقع بين الجدالية وإلى أي مدى تكون للكاتب الحرية في صنع خياله في العمل وفي نفس الوقت ملتزم بوقائع تاريخية غير قابلة للتغيير ولأننا ليس من نكتب التاريخ نحن نحاول قراءته للناس وفي النهاية لم نغير في التاريخ بل بالعكس كنا حرصين على الدقة التاريخية بداءً من الكتابة

وأضافسليمان: "الدراما التاريخية دائما ما تقع بين الجدالية وإلى أي مدى تكون للكاتب الحرية في صنع خياله في العمل وفي نفس الوقت ملتزم بوقائع تاريخية غير قابلة للتغيير ولأننا ليس من نكتب التاريخ نحن نحاول قراءته للناس وفي النهاية لم نغير في التاريخ بل بالعكس كنا حرصين على الدقة التاريخية بداءً من الكتابة للديكور للملابس التي تعبر عن تلك الفترة الزمنية".



واستطرد: "شركة الإنتاج كانت تدعم ممالك النار من البداية بشكل غير مسبوق خاصة أن العمل يكسر كل القواعد بداءً من عدد الحلقات ومدتها الزمنية وأيضا كسر قواعد الدراما التاريخية التي كانت تعتمد أكثر على الحوار بدلا من الصورة".



وعن اختيار خالد النبوي، أوضح: "كان الترشيح الأول بطلا للمسلسل ولم يكن هناك ترشيح آخر غيره وأنسب من يقوم بالدور وأنا من تواصلت معه بحكم صداقتنا ورحب جدا لأن من أحلامه أن يقدم "طومان باي" على الشاشة وهو مختلف ولايق على الشخصية، وتربطني به علاقة صداقة على المستوى الانساني قبل الفني وكنا متفاهمين جدا".



وتابع: "هجوم شديد وشرس من الصحف التركية لأننا بنتكلم في منطقة بالتاريخ مسكوت عنها ولأن الحدوتة كلها بتكشف أن الموضوع صعب وموجع للناس اللي عايزة تمشي التاريخ على مزاجها أو تقراه من طرف واحد بس من غير ما نقول رؤيتنا كعرب للتاريخ عاملة إزاي".



وأضاف: "تاريخ العثمانيين موجود في كتب التاريخ ولم أقوم بتزييفه وبه فظائع لم ننقلها على الشاشة وما ظهر كان هو المسموح به حتى لا نكون صادمين ولكن في الحقيقة كتب التاريخ بها ما يصدم أكثر مما عرض، وما زالت أصر على كلامي بأن تاريخ العثمانيين مليء بالجرائم لأنه موجود في كتبهم وفي المصادر التاريخية التركية ومش "بفتري" عليهم".



وكشف مؤلف ممالك النار، أنه استقبل آراء الناس على السوشيال ميديا سواء سلبية أو إيجابية طالما ليس بينها مغرض أو موجه.



واختتم "سليمان" تصريثحات وقال، إن المسلسل تم تصويره في تونس بالكامل، حتى مشاهد أسطنبول والقاهرة ودمشق تم بناؤها أما عن طريق ديكور أو جرافيك، وهناك نية لعمل جزء ثان من ممالك النار ولكن القرار بيد الشركة المنتجة بعد عرض الحلقة الأخيرة".