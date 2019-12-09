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مؤلف ممالك النار: الصحف التركية هاجمتني.. ولم أُزيف التاريخ

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م
ممالك النار
ممالك النار
ممالك النار ملحمة تاريخية ودرامية تحكي مهمة من التاريخ، وتوليفة درامية يملؤها الإثارة والتشويق، مفاصل مهمة من التاريخ، تتطرق إلى فترة من الزمن كتبت بحروف من الدم والنار حول الصراع بين السلاطين العثمانيين والمماليك في مرحلة تعود إلى عام 1516. محمد سليمان عبد الملك مؤلف ممالك النار قال في تصريحات لـ "التحرير": "لم أكن أتوقع نجاح المسلسل بهذا الشكل وحالة الانتشار في الوطن العربي وبمختلف الاعمار التي تتابع العمل بشغف، ومن البداية كان هناك طموح لدى الشركة المنتجة في إنتاج عمل كبير ولم تبخل على أي عنصر من عناصر ممالك النار".
وأضافسليمان: "الدراما التاريخية دائما ما تقع بين الجدالية وإلى أي مدى تكون للكاتب الحرية في صنع خياله في العمل وفي نفس الوقت ملتزم بوقائع تاريخية غير قابلة للتغيير ولأننا ليس من نكتب التاريخ نحن نحاول قراءته للناس وفي النهاية لم نغير في التاريخ بل بالعكس كنا حرصين على الدقة التاريخية بداءً من الكتابة
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المخرج -سمير- سيف (2)

وداعا الأستاذ.. فنانون ومثقفون ينعون المخرج سمير سيف

نعى نجوم الفن والمثقفون وفاة المخرج الكبير سمير سيف الذي غيبه الموت مساء اليوم الاثنين عن عمر يناهز 72 عاما؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة. وقال الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال :"كان الراحل سمير سيف يقوم بتدريس مادة الإخراج السينمائي وأنا كنت لا أزال طالبا في قسم السيناريو بمعهد السينما، وكنت استمتع كثيرا بمحاضراته، فكان شخصية عصرية يتمتع بالذكاء ودائم الابتسامة والشياكة طوال الوقت، ولا يحمل أي ضغينة لأحد، وكانت عيناه دوما تلمعان بنور السينما.. وداعا الأستاذ سمير سيف".
ندوة-تكريمه بمهرجان-العربي للمسرح-عزت العلايلي

عزت العلايلي ضيف شرف مهرجان شرم الشيخ السينمائي

قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائى، تقديم تكريم خاص للفنان الكبير عزت العلايلى باعتباره ضيف شرف المهرجان فى دورته الرابعة التى تعقد فى الفترة من 20 - 26 يونيو 2020 نظرا لانجازه السينمائى الكبير خلال مسيرة طويلة. وأعلن الكاتب الصحفى جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائى، أن قرار اختيار الفنان الكبير عزت العلايلى جاء نتيجة إجماع عدد كبير من السينمائيين المصريين والعرب على الدور بالغ الأهمية الذى لعبه فى تاريخ السينما المصرية.
المخرج -سمير- سيف (3)

وفاة المخرج سمير سيف عن عمر يناهز 72 عامًا

توفى اليوم الإثنين، المخرج الكبير سمير سيف، عن عمر يُناهز 72 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة بمستشفى السلام بالمهندسين. ولد سمير سيف عام 1947 وأخرج العديد من الافلام والأعمال الدرامية وعمل مع كبار النجوم أبرزهم الفنان عادل إمام وأخرج له "شمس الزناتى والمولد والنمر والأنثى والهلفوت واحترس من الخط والغول والمشبوه، وقدم مع الراحل نور الشريف "دائرة الانتقام وآخر الرجال المحترمين وغريب في بيتي" بينما أخرج مسلسل "البشاير" للفنان محمود عبد العزيز والذي لاقى نجاحا كبيرا عند عرضه عام 1986 وعدة أفلام منها سوق المتعة، وظهر "سيف" في فيلم كلام في الحب.
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مهرجان -الإسكندرية- -للمسرح -العربى (4)

3 عروض مسرحية في أول أيام الإسكندرية للمسرح العربي

ينطلق اليوم الأربعاء، أول عروض الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، حيث تستقبل مكتبة الإسكندرية 3 عروض عربية من لبنان والكويت والأردن. تبدأ العروض في السادسة مساءً بمسرحية "بر" من المملكة الأردنية الهاشمية على المسرح الصغير، وهى إعداد وإخراج دلال فياض، وتدور أحداثها حول مجموعة من الشباب يهاجرون عبر بحر متلاطم الأمواج نحو مصيرهم المجهول من الموت وإلى الموت. أما في السابعة والنصف مساء فتعرض مسرحية "الخروج إلى الحياة" من الكويت على المسرح الكبير، إخراج فهد المشايخي، وتدور في السماء لتعبر عن لا نهائية الإنسان.
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جلال الشرقاوي من مهرجان الإسكندرية: الفن هو الحل لمواجهة الإرهاب

عقد مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، اليوم الأربعاء، ندوة لتكريم المخرج جلال الشرقاوي، وتستمر فعاليات المهرجان حتى الثامن من ديسمبر الجاري، وأدار الندوة الدكتور مدحت الكاشف، والفنانة سميرة محسن والمخرج مازن الغرباوي. عبر جلال الشرقاوي عن سعادته الكبيرة بتكريمه في مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي وقال: "أشعر انني حصلت علي تكريم لكفاح السنوات الماضية الآن، والشكر ليس كلمة كافيًا للفنان أشرف زكي على النجاح الذي حصده في الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية".
مهرجان -الإسكندرية- -للمسرح -العربى (6)

النبوي يتذكر الراحلين.. تفاصيل افتتاح «الإسكندرية المسرحي العربي»

افتتحت الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة بمكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته ليوم 8 من الشهر الجاري، حيث تحتضن المكتبة العروض المصرية والعربية المشاركة على المسرح الكبير والصغير، علي مدار أيام المهرجان، وحرص على الحضور وزيرة الثقافة إيناس عيد الدايم، إلى جانب تواجد عدد من الفنانين منهم أشرف زكي وخالد النبوي ومحمد صبحي ولقاء الخميسي ومنذر رياحنة وداوود حسين. بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وبعدها قدمت الدفعة الأولى من معهد فنون مسرحية مجموعة من العروض المسرحية المختلفة تحمل اسم "الحلم"، ونالت إعجاب الجمهور، وتفاعلوا معها بالتصفيق.
محمد-حاتم

محمد حاتم: شخصيتي بممالك النار انعكاس للمواطن المصري

تذاع اليوم الحلقة الثانية من مسلسل ممالك النار، وتشهد الظهور الأول للفنان محمد حاتم بشخصية جمال الكاتب، وعلق على دوره، قائلا إنه: "يقوم بدور جمال الكاتب ابن عبدالكريم الحسيني الذي احتضن طومان باي عند نزوله مصر، ولكن سيسلك طومان باي المسلك العسكري، وسيقوم جمال بالعمل ككاتب في ديوان الإنشاء ومساعد لابن إياس، المؤرخ المصري المعروف، وسيكون الصديق الذي سيقف بجوار طومان باي في رحلته"، وأضاف حاتم: "إن جمال الكاتب شخصية خيالية، وليست مثبتة في التاريخ، وتم وضعها كعين للمشاهد ليرى الجزء المدني والاجتماعي للشعب المصري في هذا الزمن".
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