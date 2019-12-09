رياضة

كلوب: مباراة سالزبورج نهائي بالنسبة لليفربول

تحرير:محمد جمال ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن لقاء الريدز وسالزبورج النمساوي في دوري الأبطال، مشيرًا إلى أن اللقاء يعتبر «نهائي» بالنسبة له. وقال كلوب: "نابولي كانوا في أفضل حالاتهم، وكذلك سالزبورج، استطاعوا الخروج بنتيجتين مهمتين أمامنا، لكننا نملك مباراة تعد بمثابة نهائي للجميع، ونحضر لها على هذا الأساس". وأكمل المدير الفني للريدز في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول: "سالزبورج فريق قوي، لكن الأخبار الجيدة أننا أقوياء أيضًا، وهذا ما سنقدمه في الغد".
أضاف كلوب: "سالزبورج يحتاج للفوز، نعلم ذلك، لا نعلم كيف سيحققون ذلك، لكن ذلك يعني أنهم بحاجة لهزمنا، ونحن مستعدون لذلك، ولن نذهب للحصول على نقطة وحيدة". وأوضح المدير الفني للريدز: "هو شيء جيد عندما يكون جميع اللاعبين مؤهلين لخوض المباراة، لكن دائمًا يوجد اختيارات وخطة لكل مباراة". واختتم كلوب: "لكي
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بارتوميو يُعلق على رجوع جوارديولا لتدريب برشلونة

صرح جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني، أن باب الفريق الكتالوني مفتوح دائما لمواطنه بيب جوارديولا وسط تقارير تفيد بأن مانشستر سيتي يستعد لاختيار بديل للمدير الفني الإسباني. وقال بارتوميو لصحيفة “لا ريبوبليكا الإيطالية”: "هذا لا يعتمد عليِّ، لقد كان جورديولا هو الذي قرر المغادرة، لكن الباب سيكون مفتوحًا له دائمًا في برشلونة". فاز جوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي لموسمين على التوالي، لكنه لم يتوج معهم بعد ببطولة دوري أبطال أوروبا.
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ميتشو: رفضت الحديث في وسائل الإعلام احترامًا للزمالك

"أشكر الجميع في الزمالك على الدعم الكامل لي طوال فترة تواجدي مع الفريق، أشكر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وأشكر المشرف على الكرة أمير مرتضى، وأشكر اللاعبين وأشكر الجميع، الزمالك سيبقى في قلبي دائما، تدريبه كان تجربة كبيرة لي وسأستفيد منها في المستقبل". بهذه الكلمات بدأ المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش ميتشو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، حديثه، خلال تواجده في مقر النادي بميت عقبة، مع رئيس مجلس إدارة النادي.
مرتضى منصور - ميتشو

مرتضى لـ«ميتشو»: منزلي هو منزلك.. ولك كل التقدير

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت حول مرض الصربي ميتشو، المدير الفني السابق للفريق، بعد الخسارة من مازيمبي الكونجولي، مشيرًا إلى أنه يكن كل الاحترام لـ"ميتشو". وقال مرتضى في فيديو عبر حسابه الرسمي على يوتيوب: "لم يكن في نية الإدارة إقالة ميتشو، لكن اللاعبين وضعونا في موقف حرج بعد رسائل الدعم التي قاموا بكتابتها، وهذا لا يجوز مع مجلس إدارة محترم رئيسه مرتضى، قلت للاعبين خلال جلستي معهم إن الدعم كان يجب أن يكون في الملعب، لو استمر المدرب كان سيُقال إن اللاعبين هم الذين يتحكمون في مصير المدرب، ومجلس الإدارة يجب أن يرحل".
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محمد صلاح

تقرير إسباني يكشف سبب رفض صلاح الانضمام لريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني عن إمكانية انضمام محمد صلاح نجم فريق ليفربول والمنتخب المصري، إلى ريال مدريد، مشيرًا إلى أن اللاعب رفض عرض الريال لأسباب عديدة، من بينها وجود سيرجو راموس. وجاء في تقرير لوكالة الأنباء "eldesmarque" أن صلاح رفض الانضمام للملكي بسبب الموسم المتميز الذي يقدمه الريدز، كما أنه لا يرغب في مزاملة سيرجو راموس، مدافع المرينجي. ونشرت وكالة الأنباء في وقت سابق أن فلورينتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يبحث إمكانية ضم لاعبين كبار مثل صلاح، وهو ما رفضه اللاعب لعدم اللعب بجوار راموس.
كلوب وصلاح

كلوب عن إراحة صلاح وفيرمينو: «مابلعبش بلايستيشن»

علق الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، على قرار إراحة عدد من نجوم الفريق خلال مواجهة إيفرتون في الجولة الماضية من مواجهات الدوري الإنجليزي، إذ أراح كلوب الثنائي "المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو". وقال مدرب ليفربول خلال المؤتمر الصحفي لمواجهته المقبلة أمام بورنموث: "إنه الوقت الذي تحتاج فيه لإجراء بعض التغييرات، الأمر واضح، سنفعل ما تتطلبه الحالة التي نعيشها، والأمر مختلف عن لعبة فيفا أو بلايستيشن، عندما يحتاج اللاعبون للراحة، فهذا هو الأمر الواقع، سنحتاج حينها إلى إجراء بعض التغييرات".
ليفربول -وتشيلس (2)

صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نابولي في دوري الأبطال

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها مباراة اليوم الأربعاء، والتي يواجه فيها الريدز نظيره نابولي الإيطالي، بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في تمام العاشرة مساء اليوم، على ملعب أنفيلد (معقل الريدز). جاءت تشكيلة الريدز على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: جوميز، لوفرين، فان دايك، روبيرسون. خط الوسط: فابينو، ميلنر، هندرسون. خط الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فرمينو.
يورجن كلوب

كلوب عن إصابة صلاح: لست قلقًا على الإطلاق

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن محمد صلاح، لاعب فريقه، تدرب بشكل طبيعي يومي الأحد والإثنين، ولا وجود لأي قلق حول إصابته التي أبعدته عن المشاركة مع الريدز أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل مواجهة نابولي الإيطالي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، مساء غدٍ الأربعاء، قائلًا: "صلاح كان يبدو فى حالة جيدة للغاية في التدريبات يومي الأحد والإثنين، سنرى ما سيحدث اليوم، لكني لست قلقا حيال إصابته على الإطلاق".
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