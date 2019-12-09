كلوب: مباراة سالزبورج نهائي بالنسبة لليفربول

تحرير:محمد جمال ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٤ م

يورجن كلوب

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن لقاء الريدز وسالزبورج النمساوي في دوري الأبطال، مشيرًا إلى أن اللقاء يعتبر «نهائي» بالنسبة له. وقال كلوب: "نابولي كانوا في أفضل حالاتهم، وكذلك سالزبورج، استطاعوا الخروج بنتيجتين مهمتين أمامنا، لكننا نملك مباراة تعد بمثابة نهائي للجميع، ونحضر لها على هذا الأساس". وأكمل المدير الفني للريدز في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لليفربول: "سالزبورج فريق قوي، لكن الأخبار الجيدة أننا أقوياء أيضًا، وهذا ما سنقدمه في الغد".

أضاف كلوب: "سالزبورج يحتاج للفوز، نعلم ذلك، لا نعلم كيف سيحققون ذلك، لكن ذلك يعني أنهم بحاجة لهزمنا، ونحن مستعدون لذلك، ولن نذهب للحصول على نقطة وحيدة". وأوضح المدير الفني للريدز: "هو شيء جيد عندما يكون جميع اللاعبين مؤهلين لخوض المباراة، لكن دائمًا يوجد اختيارات وخطة لكل مباراة". واختتم كلوب: "لكي