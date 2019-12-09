سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

العراق: تدمير 18 نفقًا و20 وكرا للإرهابيين

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م
العراق
العراق
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الإثنين، عن نتائج المرحلة السابعة من عملية إرادة النصر، مشيرة إلى تدمير 18 نفقاً و20 وكراً للإرهابيين. وأوضحت الخلية في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية- أن نتائج المرحلة السابعة من عملية إرادة النصر كانت تدمير 18 نفقاً، و20 وكراً للإرهابيين، و4 مواضع للرصد، فضلا عن إلقاء القبض على 21 مطلوبا، وتفجير 54 عبوة ناسفة، والعثور على 164 عبوة ناسفة و4 أكياس تحتوي مادة اليوريا و76 قنبلة هاون، فضلا عن العثور على حزامين ناسفين".

وأشارت الخلية إلى أن قواتنا الأمنية ستبقى بجميع تشكيلاتها عين العراق من أجل سلامة الوطن وتجفيف منابع الإرهاب والقضاء عليه وتطهير الأرض من مخلفاته بشكل تام.


رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

عضو في «السيادة السوداني»: سنقدم نموذجا جديدا في مفاوضات السلام

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، صديق تاور، أن الحكومة والحركات المسلحة، ستقدمان فى مفاوضات السلام الحالية، نموذجا مختلفا عن النماذج السابقة، أساسه الجدية والمسئولية ومبدأ الشراكة. ومن المقرر أن تنطلق غدا في جوبا جولة جديدة من مفاوضات السلام السودانية، بين الحكومة، و "الجبهة الثورة" (التي تضم جماعات مسلحة وكيانات سياسية)، و"الحركة الشعبية – قطاع الشمال – جناح عبد العزيز الحلو". ويرأس نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وفد الحكومة، المقرر أن يغادر الخرطوم، إلى جوبا، غدا.
أمير-قطر-الشيخ-تميم-بن-حمد-آل-ثاني (1)

وفد قطري رسمي في السعودية تزامنا مع «أنباء المصالحة»

وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، ليترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع الدورة 145 للمجلس الوزاري، التحضيرية للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء". ومثل المريخي قطر في قمة العام الماضي، في وقت توجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، إلى جمهورية رواندا وسط القارة الإفريقية، قبل يوم من انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في السعودية.
اردوغان (3)

أردوغان: إسكان مليون شخص في تل أبيض ورأس العين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن تركيا بدأت في العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين. وجاءت كلمة أردوغان، التي نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أمام وزراء الشؤون الاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي، حيث ذكر: "العالم الإسلامي الذي يشكل ربع سكان العالم، لا يملك تأثيرا يوازي حجم قدراته وإمكاناته"، متابعا: "الوضع في القدس وفلسطين يزداد سوءً يوما بعد يوم، والعالم الإسلامي، المنغلق على نفسه لأسباب متعددة، يهدر طاقاته وإمكاناته".
مظاهرات العراق

العراق: الاتفاق على 4 مرشحين لرئاسة الوزراء

قالت مصادر إن القوى السياسية في العراق اتفقت على 4 مرشحين سيتم اختيار أحدهم لتولي رئاسة الوزراء، وسيتم الإعلان عن اسم المرشح خلال أيام، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل أو الإفصاح عن اسم المرشحين الأربعة. يذكر أنه يوم 1 ديسمبر الجاري، وافق البرلمان العراقي، على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وصرح رئيس البرلمان، بأنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد حسب المادة 76 من الدستور العراقي.
اقرأ المزيد من الأخبار
داعش

العراق: العثور على وثائق تتضمن أسماء قادة «داعش»

أعلن القيادي في حشد محافظة الأنبار بالعراق قطري العبيدي، أن القوات الأمنية عثرت على وثائق تعود لـ«داعش»، تتضمن أسماء قادة وعناصر التنظيم غربي المحافظة، إذ قال العبيدي، إن القوات الأمنية عثرت عند مداهمتها وكرا لإرهابيي داعش في المناطق الصحراوية المحصورة في الطريق الرابط بين قضائي بيجي في محافظة صلاح الدين وحديثة غربي محافظة الأنبار، على مستمسكات تعود للتنظيم مؤشر فيها أسماء وكنى ورموز سرية لقادة وعناصر التنظيم الذين يديرون مهام داعش في المناطق الغربية.
احتجاجات العراق

العراق: متظاهرون يغلقون جسر الثورة في بابل

أغلق متظاهرون، اليوم الإثنين، جسر الثورة وسط الحلة في محافظة بابل العراقية، فيما قالت مصادر إن المواجهات تجددت بين المتظاهرين والقوات الأمنية أمام مقر تربية محافظة المثنى جنوبي العراق، كما أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إصابة 11 رجل أمن بعد استهدافهم من مجموعة "خارجة عن القانون" في بغداد. واستدعت هيئة النزاهة العراقية، اليوم، وزير الصحة السابق، على ضوء مخالفات مشروع إنشاء المستشفى التركي، الذي يسع 400 سرير، في محافظة كربلاء، لافتة إلى أن الأمر صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
احتجاجات العراق

ارتفاع عدد قتلى احتجاجات العراق إلى 111 قتيلًا

أعلن وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، اليوم الأحد، أن عدد قتلى التظاهرات ارتفع إلى 111 قتيلا من المتظاهرين والقوات الأمنية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية للتحقق من طبيعة الغاز المسيل للدموع، والتي كشفت عن عدم وجود أي مادة سامة في الغاز وهو طبيعي ويستخدم للتدريب أحيانا، موضحًا أن الوزارة وزعت «مفارز»، طبية في ساحات التظاهرات لتوفير الإسعافات للمتظاهرين السلميين، مضيفًا أن اللجنة النيابية أكدت على ضرورة رفدها بالتقارير الخاصة بالواقع تأمين الحاجات الطبية للمتظاهرين والتعاون بين الطرفين، وفقًا للعربية.
احتجاجات العراق

قتيلان و22 مصابًا في مواجهات جديدة وسط بغداد

قتل متظاهران وأصيب 22، الجمعة، من جراء استخدام قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع في تفريق محتجين وسط العاصمة بغداد، حسب مصادر في الشرطة. وقالت المصادر إن أحد القتيلين سقط بالرصاص، بينما توفي الآخر نتيجة إصابة مباشرة في الرأس بعبوة غاز مسيل للدموع، في مواجهات على جسر الأحرار. وقبل ساعات، قال مسؤولون عراقيون إن 10 أشخاص قتلوا بعد اشتباكات وقعت ليل الخميس، بين محتجين وقوات الأمن في بغداد. وأوضح مسؤولون أمنيون وطبيون إن أحد المحتجين توفي متأثرا بجراحه صباح الجمعة، بعد إصابته في اشتباكات دامية في شوارع بين جسري الأحرار والسنك، ليرفع عدد القتلى إلى 10.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]