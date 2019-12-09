العراق: تدمير 18 نفقًا و20 وكرا للإرهابيين

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢١ م

العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الإثنين، عن نتائج المرحلة السابعة من عملية إرادة النصر، مشيرة إلى تدمير 18 نفقاً و20 وكراً للإرهابيين. وأوضحت الخلية في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية- أن نتائج المرحلة السابعة من عملية إرادة النصر كانت تدمير 18 نفقاً، و20 وكراً للإرهابيين، و4 مواضع للرصد، فضلا عن إلقاء القبض على 21 مطلوبا، وتفجير 54 عبوة ناسفة، والعثور على 164 عبوة ناسفة و4 أكياس تحتوي مادة اليوريا و76 قنبلة هاون، فضلا عن العثور على حزامين ناسفين".