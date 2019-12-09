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أمريكا تحذر رعاياها في العراق بتجنب أماكن المظاهرات

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م
العراق
العراق
دعت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الاثنين، رعاياها في العراق لتجنب مناطق المظاهرات. وقالت السفارة، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه "وفقًا للتقارير، فمن المتوقع أن يزداد حجم التظاهرات اعتباراً من يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، وأعلن رئيس الوزراء أن يكون يوم الثلاثاء عطلة للاحتفال بالذكرى السنوية لهزيمة داعش، حيث من المتوقع أن يتم إغلاق نقاط التفتيش في المنطقة الدولية وحدوث اضطرابات مرورية".
أضافت: "وفقا لتحذيرات السفر الصادرة في شهر مايو 2019، ينصح بعدم السفر إلى العراق، وتجنب مناطق المظاهرات، فضلا عن الامتثال لتوجيهات السلطات، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على آخر الأخبار".

دونالد ترامب

ترامب: زعيم كوريا الشمالية سيخسر كل شيء إذا تصرف بعدوانية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيخسر كل شيء إذا تصرّف بطريقة عدوانية، مطالبًا بيونج يانج بالتخلي عن أسلحتها النووية كما وَعدَت، إذ كتب ترامب، عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر: «كيم جونج أون ذكي جدًا وسيخسر كثيرًا جدًا، كل شيء في الواقع، إذا تصرّف بطريقة عدوانية. لقد وقّع اتفاقًا قويًا لنزع السلاح النووي معي في سنغافورة. لن يريد أن ينهي علاقته الخاصة مع رئيس الولايات المتحدة أو يقحم مسألة الانتخابات في الأمر».
بورصة وول ستريت

خبراء: تراجع نفوذ البورصة الأمريكية في 2020

توقع خبراء اقتصاديون أمريكيون أن تفقد بورصة "وول ستريت" بريقها أمام سطوع نجم بورصات عالمية أخرى ستفوقها أداء خلال عام 2020 مثل البورصة الآسيوية والأوروبية، وذلك لأول مرة منذ 10 أعوام، وسط توقعات بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مع توجه البنوك المركزية صوب اتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز النقدي. ونقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي نيوز" الأمريكية عن بيتر بيرزين محلل استراتيجي لدى معهد "بي سي إيه " للأبحاث قوله: "بعد أداء ضعيف دام أكثر من 10 أعوام، من المتوقع أن تعود البورصات غير الأمريكية بقوة مع حلول العام الجديد".
الشرطة-الأمريكية

احتجاز 6 سعوديين على خلفية إطلاق نار في قاعدة جوية أمريكية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" على لسان مصدر مطلع، أن أمريكا احتجزت 6 سعوديين قرب مسرح إطلاق نار على قاعة بينساكولا الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية، لاستجوابهم. وذكر المصدر، أن ثلاثة من المحتجزين شوهدوا وهم يقومون بتصوير الحادث بأكمله، والذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم المنفذ الذي تم الكشف عن هويته على أنه السعودي محمد سعيد الشمراني وهو ملازم بسلاح الجو السعودي، حسبما نقلت وكالة "د ب أ". وقالت الصحيفة، إن السلطات الأمريكية، بقيادة مكتب التحقيق الاتحادي، تحقق في الحادث لمعرفة الدافع وراء قيام المسلح باطلاق النار وما إذا كان الحادث عملاً إرهابيًا.
دونالد ترامب

ترامب يدعو البنك الدولي لعدم إقراض الصين بفوائد مخفضة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، البنك الدولي إلى التوقف عن إقراض الصين بفوائد مخفضة، وذلك بعد يوم من اعتماد البنك الدولي خطة إقراض لبكين رغم اعتراضات من واشنطن. وكان البنك الدولي قد اعتمد أمس الأول خطة لمساعدة الصين بمبلغ يتراوح ما بين مليار دولار إلى مليار ونصف المليار دولار في صورة قروض بفوائد منخفضة سنويا حتى يونيو من عام 2025، وذلك وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت.
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مظاهرات العراق

العراق: الاتفاق على 4 مرشحين لرئاسة الوزراء

قالت مصادر إن القوى السياسية في العراق اتفقت على 4 مرشحين سيتم اختيار أحدهم لتولي رئاسة الوزراء، وسيتم الإعلان عن اسم المرشح خلال أيام، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل أو الإفصاح عن اسم المرشحين الأربعة. يذكر أنه يوم 1 ديسمبر الجاري، وافق البرلمان العراقي، على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وصرح رئيس البرلمان، بأنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد حسب المادة 76 من الدستور العراقي.
إحراق -القنصلية- الإيرانية -في- مدينة -النجف (1)

للمرة الثانية.. المتظاهرون يحرقون القنصلية الإيرانية بالعراق

أقدم محتجون مساء اليوم الأحد، على إحراق مقر القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوب العراق، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، إذ قالت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، في بيان لها مساء اليوم: «إحراق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية وفرض الإطفاء تعمل على إخماد الحريق»، فيما نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا قالوا إنها تظهر ألسنة نيران وأعمدة دخان في موقع القتصلية الإيرانية بالمدينة، وذلك وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
تظاهرات العراق

البرلمان العراقي يوافق على استقالة رئيس الحكومة

وافق البرلمان العراقي، في جلسته المنعقدة، اليوم الأحد، على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وصرح رئيس البرلمان، بأنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد حسب المادة 76 من الدستور العراقي، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وعقد مجلس النواب العراقي جلسة استثنائية، اليوم، لمناقشة استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي. وأكد بيان صادر عن الدائرة البرلمانية أن الجلسة الاستثنائية ستناقش أيضا الأحداث الأخيرة في محافظتي ذي قار والنجف والمحافظات الأخرى.
احتجاجات العراق

إصابة 30 متظاهرًا في اشتباكات مع قوات الأمن بالعراق

تجددت الصدامات بين القوات الأمنية العراقية والمحتجين، اليوم الأربعاء، وسط العاصمة بغداد بعد مرور أيام على هدوء نسبي. وبحسب روسيا اليوم، فإن «القوات الأمنية العراقية طاردت المحتجين من جسر الأحرار باتجاه ساحة الخلاني المجاورة لساحة التحرير، مضيفة أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع من جديد ضد المحتجين، مشيرة إلى وجود نحو 30 حالة اختناق في صفوف المتظاهرين. وكانت قوات مكافحة الشغب العراقية، قد تمكنت صباح اليوم، من استعادة السيطرة على جسر الأحرار، الذي يعد ثالث أكبر جسور العاصمة بغداد التي سيطر عليها المتظاهرون.
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