أمريكا تحذر رعاياها في العراق بتجنب أماكن المظاهرات

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٢ م

العراق

دعت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الاثنين، رعاياها في العراق لتجنب مناطق المظاهرات. وقالت السفارة، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه "وفقًا للتقارير، فمن المتوقع أن يزداد حجم التظاهرات اعتباراً من يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، وأعلن رئيس الوزراء أن يكون يوم الثلاثاء عطلة للاحتفال بالذكرى السنوية لهزيمة داعش، حيث من المتوقع أن يتم إغلاق نقاط التفتيش في المنطقة الدولية وحدوث اضطرابات مرورية".

أضافت: "وفقا لتحذيرات السفر الصادرة في شهر مايو 2019، ينصح بعدم السفر إلى العراق، وتجنب مناطق المظاهرات، فضلا عن الامتثال لتوجيهات السلطات، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على آخر الأخبار".



