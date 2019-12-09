أحمد حسن: الهلال السوداني تواصل معي.. وجلسة تحسم تدريبي للفريق

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ م

أحمد حسن

أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق وعميد لاعبي العالم، تلقيه اتصالات من مسئولي نادي الهلال السوداني، من أجل تولي منصب المدير الفني للفريق خلال الفترة القادمة. وكان مجلس إدارة نادي الهلال السوداني قد قرر إقالة المدير الفني للفريق صلاح آدم، عقب الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 1-2، يوم الجمعة الماضي، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وقال أحمد حسن، إن بعض مسئولي نادي الهلال السوداني تواصلوا معه بالفعل من أجل إقناعه بتدريب الفريق خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه سيعقد جلسة مع أحد مسئولي النادي عقب عودته للقاهرة خلال الساعات المقبلة.

وأضاف مدير منتخب مصر السابق، والمدير الفني الأسبق لفريق بتروجيت، "أبلغت مسئولي نادي الهلال بعودتي لمصر خلال الساعات المقبلة، وستجمعني جلسة معهم من أجل حسم الأمور ومناقشة تفاصيل التعاقد"، موضحا أن فريق الهلال يعد اسما كبيرا في كرة القدم السودانية، وكذلك في قارة إفريقيا، ويخوض حاليا منافسات بطولة دوري