وفاة المخرج سمير سيف عن عمر يناهز 72 عامًا

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ م

سمير سيف

توفى اليوم الإثنين، المخرج الكبير سمير سيف، عن عمر يُناهز 72 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة بمستشفى السلام بالمهندسين. ولد سمير سيف عام 1947 وأخرج العديد من الافلام والأعمال الدرامية وعمل مع كبار النجوم أبرزهم الفنان عادل إمام وأخرج له "شمس الزناتى والمولد والنمر والأنثى والهلفوت واحترس من الخط والغول والمشبوه، وقدم مع الراحل نور الشريف "دائرة الانتقام وآخر الرجال المحترمين وغريب في بيتي" بينما أخرج مسلسل "البشاير" للفنان محمود عبد العزيز والذي لاقى نجاحا كبيرا عند عرضه عام 1986 وعدة أفلام منها سوق المتعة، وظهر "سيف" في فيلم كلام في الحب.

كما قدم مع الفنان أحمد زكي فيلم "معالي الوزير" وكتب "سيف" السيناريو والحوار لفيلم المطارد والذي تم إنتاجه عام 1985، وكتب قصة وسيناريو فيلم المشبوه، وكان آخر منصب شغله المخرج الراحل هو رئيس المهرجان القومى للسينما.