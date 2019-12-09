رياضة

مرتضى لـ«ميتشو»: منزلي هو منزلك.. ولك كل التقدير

تحرير:محمد جمال ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م
مرتضى وميتشو
مرتضى وميتشو
علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت حول مرض الصربي ميتشو، المدير الفني السابق للفريق، بعد الخسارة من مازيمبي الكونجولي، مشيرًا إلى أنه يكن كل الاحترام لـ"ميتشو". وقال مرتضى في فيديو عبر حسابه الرسمي على يوتيوب: "لم يكن في نية الإدارة إقالة ميتشو، لكن اللاعبين وضعونا في موقف حرج بعد رسائل الدعم التي قاموا بكتابتها، وهذا لا يجوز مع مجلس إدارة محترم رئيسه مرتضى، قلت للاعبين خلال جلستي معهم إن الدعم كان يجب أن يكون في الملعب، لو استمر المدرب كان سيُقال إن اللاعبين هم الذين يتحكمون في مصير المدرب، ومجلس الإدارة يجب أن يرحل".
وأكمل مرتضى خلال الفيديو: "كان لي عتاب صغير مع ميتشو، بعد خسارتنا في السنغال وأمام الأهلي وإنبي ومازيمبي لم يكن لي أي ردة فعل ضد المدرب أو الجهاز الفني، وعالجنا الأمور، كان رأي المجلس بالإجماع إنهاء التعاقد بكل أدب وبما يليق به كمدرب كبير والزمالك كناد كبير، وأشكره على الفترة المميزة التي قضاها معنا". وأضاف:
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بارتوميو يُعلق على رجوع جوارديولا لتدريب برشلونة

صرح جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني، أن باب الفريق الكتالوني مفتوح دائما لمواطنه بيب جوارديولا وسط تقارير تفيد بأن مانشستر سيتي يستعد لاختيار بديل للمدير الفني الإسباني. وقال بارتوميو لصحيفة “لا ريبوبليكا الإيطالية”: "هذا لا يعتمد عليِّ، لقد كان جورديولا هو الذي قرر المغادرة، لكن الباب سيكون مفتوحًا له دائمًا في برشلونة". فاز جوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي لموسمين على التوالي، لكنه لم يتوج معهم بعد ببطولة دوري أبطال أوروبا.
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو: رفضت الحديث في وسائل الإعلام احترامًا للزمالك

"أشكر الجميع في الزمالك على الدعم الكامل لي طوال فترة تواجدي مع الفريق، أشكر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وأشكر المشرف على الكرة أمير مرتضى، وأشكر اللاعبين وأشكر الجميع، الزمالك سيبقى في قلبي دائما، تدريبه كان تجربة كبيرة لي وسأستفيد منها في المستقبل". بهذه الكلمات بدأ المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش ميتشو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، حديثه، خلال تواجده في مقر النادي بميت عقبة، مع رئيس مجلس إدارة النادي.
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أحمد حسن: الهلال السوداني تواصل معي.. وجلسة تحسم تدريبي للفريق

أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق وعميد لاعبي العالم، تلقيه اتصالات من مسئولي نادي الهلال السوداني، من أجل تولي منصب المدير الفني للفريق خلال الفترة القادمة. وكان مجلس إدارة نادي الهلال السوداني قد قرر إقالة المدير الفني للفريق صلاح آدم، عقب الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 1-2، يوم الجمعة الماضي، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. وقال أحمد حسن، إن بعض مسئولي نادي الهلال السوداني تواصلوا معه بالفعل من أجل إقناعه بتدريب الفريق خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه سيعقد جلسة مع أحد مسئولي النادي عقب عودته للقاهرة خلال الساعات المقبلة.
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مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة الشرقية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق، لمواجهة نظيره الشرقية، والمقرر لها السابعة والنصف مساء غد الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر. وتعد هذه المباراة هي الأولى، التي يتولى فيها المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قيادة فريق الزمالك، بعدما تم تعيينه مساء أمس الإثنين، مديرًا فنيًّا للفريق، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو، الذي أُقيل بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.
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كارتيرون يصل القاهرة ويقود الزمالك أمام الشرقية

وصل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لبدء مهمته الرسمية مع الفريق، ومن المقرر أن يذهب المدرب مباشرة إلى معسكر الفارس الأبيض، استعدادًا لمباراة الشرقية مساء غدٍ الأربعاء، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وستكون هي المواجهة الأولى التي سيتولى فيها قيادة الفريق. وأعلن الزمالك مساء أمس الإثنين، تعيين باتريس كارتيرون، مديرًا فنيًّا للفريق، خلفًا للمدرب الصربي ميتشو، بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الحالية.
ميتشو

ميتشو يقرر عقد مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم

علم «التحرير»، أن الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش (ميتشو) المدير الفني السابق لفريق الزمالك قرر عقد مؤتمر صحفي في أحد فنادق القاهرة اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة مساء، للحديث عما حدث في مباراة مازيمبي الكونغولي، وأحداث الأسابيع الأخيرة له مع القلعة البيضاء. ورفض ميتشو (الذي أقيل من تدريب الزمالك عقب الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام إنبي في الدوري، ومازيمبي الكونغولي بافتتاح مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا) التعليق على قرار تعاقد الزمالك مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لخلافته مكتفيا بتمني التوفيق له في قيادته مع الأبيض.
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مرتضى منصور للاعبي الزمالك: لم أغضب من دعم ميتشو

عقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعهد خلالها الجميع على بذل كل الجهد خلال الفترة المقبلة، وطي صفحة الماضي، وشدد رئيس القلعة البيضاء، على ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم على استعادة شكل وأداء الزمالك المعتاد، وتحقيق انتصار عريض على مازيمبي الكونغولي في مباراة الإياب بالقاهرة للرد على المشككين وإسعاد جمهور ناديه. واستقر مجلس إدارة الزمالك على رحيل الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية مع الفريق الأبيض.
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