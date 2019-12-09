مرتضى لـ«ميتشو»: منزلي هو منزلك.. ولك كل التقدير

تحرير:محمد جمال ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤١ م

مرتضى وميتشو

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على الأنباء التي ترددت حول مرض الصربي ميتشو، المدير الفني السابق للفريق، بعد الخسارة من مازيمبي الكونجولي، مشيرًا إلى أنه يكن كل الاحترام لـ"ميتشو". وقال مرتضى في فيديو عبر حسابه الرسمي على يوتيوب: "لم يكن في نية الإدارة إقالة ميتشو، لكن اللاعبين وضعونا في موقف حرج بعد رسائل الدعم التي قاموا بكتابتها، وهذا لا يجوز مع مجلس إدارة محترم رئيسه مرتضى، قلت للاعبين خلال جلستي معهم إن الدعم كان يجب أن يكون في الملعب، لو استمر المدرب كان سيُقال إن اللاعبين هم الذين يتحكمون في مصير المدرب، ومجلس الإدارة يجب أن يرحل".

وأكمل مرتضى خلال الفيديو: "كان لي عتاب صغير مع ميتشو، بعد خسارتنا في السنغال وأمام الأهلي وإنبي ومازيمبي لم يكن لي أي ردة فعل ضد المدرب أو الجهاز الفني، وعالجنا الأمور، كان رأي المجلس بالإجماع إنهاء التعاقد بكل أدب وبما يليق به كمدرب كبير والزمالك كناد كبير، وأشكره على الفترة المميزة التي قضاها معنا". وأضاف: