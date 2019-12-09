ميتشو: رفضت الحديث في وسائل الإعلام احترامًا للزمالك

تحرير:علي الزيني ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

ميتشو

"أشكر الجميع في الزمالك على الدعم الكامل لي طوال فترة تواجدي مع الفريق، أشكر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وأشكر المشرف على الكرة أمير مرتضى، وأشكر اللاعبين وأشكر الجميع، الزمالك سيبقى في قلبي دائما، تدريبه كان تجربة كبيرة لي وسأستفيد منها في المستقبل". بهذه الكلمات بدأ المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش ميتشو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، حديثه، خلال تواجده في مقر النادي بميت عقبة، مع رئيس مجلس إدارة النادي.

وواصل المدرب الصربي، حديثه، قائلا: "كنا نحلم بتحقيق العديد من البطولات ونجحنا في حصد لقب كأس مصر، خلال شهر العسل الذي توليت فيه مسؤولية الفريق، وأتمنى التوفيق للفريق في بطولة إفريقيا والدوري والكأس". وأضاف: "وسائل الإعلام حاولت التواصل معي، لكني فضلت عدم الحديث عن أي شيء بسبب الاحترام الذي أظهره لي