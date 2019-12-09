5 قتلى و20 مصابًا في انفجار بركان بجزيرة نيوزيلندية

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م

انفجار بركان - أرشيفية

أعلنت الشرطة النيوزيلندية، مصرع 5 أشخاص، وإصابة 20 آخرين بينهم مواطنون محليون وسياح أجانب؛ بعد انفجار بركان على متن وايت آيلاند. وأشارت الشرطة حسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية إلى أنه خلال عمليات الإنقاذ بالمروحيات والطائرات بعد انفجار البركان على الجزيرة مساء الإثنين، لم يتم العثور على أي علامات على وجود حياة في أي وقت، مضيفًا أن الشرطة تعتقد أن أي شخص خرج من الجزيرة حيا تم إنقاذه أثناء عمليات الإجلاء. وأوضحت الشرطة أن هناك ما يصل إلى 20 شخصًا ما زالوا مفقودين، مؤكدة أن المسؤولين يعملون بشكل عاجل؛ لتأكيد عدد دقيق للضحايا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الظروف غير المستقرة، وأن الغازات السامة وسقوط الرماد منع فرق الإنقاذ من البحث في إجراء عمليات بحث وإغاثة على البر في الجزيرة، التي تقع على بعد 30 ميلا من الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية في نيوزيلندا.وذكرت الشرطة أن نحو 50 شخصا كانوا في الجزيرة عندما انفجر البركان، الذي يعد أكثر براكين