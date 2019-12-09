سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«الرقابة المالية» تتبرع بـ50 مليون جنيه للمشروعات الخيرية

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م
محمد عمران
محمد عمران
تبرعت الهيئة العامة للرقابة المالية بمبلغ 50 مليون جنيه للمشروعات الخيرية في مصر في مجالات الصحة والتعليم، وذلك من خلال صندوق التأمين التكافلي التابع للهيئة. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته الهيئة اليوم الإثنين، بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، وعدد من الوزراء، وكبار المسئولين الدوليين في مجال أسواق المال.
وقال رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران أن نصيب مستشفيات أبو الريش للأطفال، ومستشفى أهل مصر، ومستشفى الحسين الجامعي 30 مليون جنيه، بواقع 10 ملايين جنيه لكل مستشفى، مضيفا أنه تم أيضا التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لصندوق التعليم الخيري، ومثلها لصندوق الاستثمار الخيري؛ لدعم ذوي الإعاقة. 

بورصة (2)

البورصة تربح 1.7 مليار جنيه رغم تراجع مؤشراتها

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي، بينما ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.88 مليار جنيه وسط مبيعات أجنبية. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 13442.52 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 523.07 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1369.05 نقطة.
البورصة

هيرميس: البورصة بحاجة إلى شركات ذات قيمة سوقية كبيرة

قال كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن البورصة المصرية بحاجة إلى شركات ذات قيمة سوقية كبيرة لجذب صناديق الاستثمار الأجنبية وتنشيط السوق. وأضاف عوض، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للشركات، أن أكبر شركة بمصر تصل قيمتها السوقية إلى 5.5 مليار دولار حاليا، وهي ما زالت غير كبيرة، متسائلا: "أين الشركات التي يمكن الاستثمار فيها؟". وأكد أن سعر الفائدة ليس هو العنصر الوحيد الجاذب لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، لافتا إلى أن أي تراجع في سعر الفائدة ليس هو الفيصل في خفض استثماراتهم في هذه الأوعية الاستثمارية.
استثمار-الأموال

صندوق ثراء: السوق المصرية تنتظر موجة استثمارية قوية

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي "ثراء" إن الفترة الحالية بالسوق المصرية فرصة للمستثمر طويل الأجل الذي لديه استعداد لتحمل معدلات مخاطرة مرتفعة، مقارنة بالمستثمر الفرد الذي يبحث عن الربح السريع. وأضاف سليمان أن السوق المصرية تنتظر موجة استثمارية قوية مع بدء الطروحات الحكومية، خاصة مع بدء التحضير لها منذ فترات طويلة تصل إلى عام والإعداد الحكومي بشكل جيد لهذا الملف. وأكد سليمان أن الأوضاع الاستثمارية الحالية تمثل تحديا قويا للشركات، وأن هناك جدلا دائرا باستمرار حول التقييمات الخاصة بالأسهم والتي يجب أن تكون جاذبة للبائع والمشتري.
البنك-المركزى-المصرى

بدون سقف للتمويل| تفاصيل مبادرة المركزي لدعم الصناعة

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه تستهدف تمويل المصانع بفائدة متناقصة 10% سنويا للمصانع التي تتراوح مبيعاتها سنويا بين 50 مليون جنيه ومليار جنيه. وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أنه في حالة وجود شركتين مملوكتين لجهة ما وطلبت إحداهما الحصول على التمويل ضمن المبادرة سيتم النظر إلى مبيعات المجموعة ككل، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف تمويل رأس المال العامل وشراء العدد والآلات.
اقرأ المزيد من الأخبار
بول أنطاكي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة بريميوم إنترناشيونال

بيرميوم تصدر أول عملية توريق في مصر بـ167 مليون جنيه

أعلنت شركة بيرميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان، وهي أول شركة مصرية تعمل في قطاع التمويل الاستهلاكي بحجم أعمال يبلغ مليار جنيه، عن إصدار أول عملية توريق قصيرة الأجل بقيمة 167 مليون جنيه، وذلك بمحفظة مستحقات بقيمة 185 مليون جنيه، وقد أسندت شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان عملية التوريق للمجموعة المالية هيرميس بصفتها شركة التوريق الخاصة بإصدار محفظة سندات بقيمة اجمالية 184 مليون جنيه، بضمان محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء شركة بريميوم.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]