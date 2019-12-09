«الرقابة المالية» تتبرع بـ50 مليون جنيه للمشروعات الخيرية

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م

محمد عمران

تبرعت الهيئة العامة للرقابة المالية بمبلغ 50 مليون جنيه للمشروعات الخيرية في مصر في مجالات الصحة والتعليم، وذلك من خلال صندوق التأمين التكافلي التابع للهيئة. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته الهيئة اليوم الإثنين، بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، وعدد من الوزراء، وكبار المسئولين الدوليين في مجال أسواق المال.

وقال رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران أن نصيب مستشفيات أبو الريش للأطفال، ومستشفى أهل مصر، ومستشفى الحسين الجامعي 30 مليون جنيه، بواقع 10 ملايين جنيه لكل مستشفى، مضيفا أنه تم أيضا التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لصندوق التعليم الخيري، ومثلها لصندوق الاستثمار الخيري؛ لدعم ذوي الإعاقة.



