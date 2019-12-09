محافظ أسيوط يُنقذ ركاب سيارة سقطت في الترعة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ م

اللواء عصام سعد في مكان الحادث

حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة جانبية من الطريق الزراعي بالقرب من قرية منقباد أثناء مرور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ما دعاه للوقوف واستدعاء سيارة الإسعاف والاطمئنان على الركاب والذي تبين أن من بينهم نجل برلماني وتم استخراجهم دون وقوع إصابات، وتم استدعاء الحماية المدنية لاستخراج السيارة من الترعة واتخاذ الإجراءات اللازمة ووجه المحافظ بتقديم كافة الدعم لهم. قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه أثناء عودته من احتفالية ذوى القدرات الخاصة في مركز القوصية فوجئ بحادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة على الطريق الزراعي.

وأضاف المحافظ: "توقفت حوالي الساعة الرابعة عصرا بسيارتي واستدعيت سيارة إسعاف للاطمئنان على الركاب وتحركت الحماية المدنية بسرعة لاستخراج السيارة من الترعة وأنا شوفت اتنين قالولي احنا كنا في العربية والحمد لله أنهم كويسين وبخير".