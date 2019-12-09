عزت العلايلي ضيف شرف مهرجان شرم الشيخ السينمائي
تحرير:محمد عبد المنعم
٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م
عزت العلايلي
قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائى، تقديم تكريم خاص للفنان الكبير عزت العلايلى باعتباره ضيف شرف المهرجان فى دورته الرابعة التى تعقد فى الفترة من 20 - 26 يونيو 2020 نظرا لانجازه السينمائى الكبير خلال مسيرة طويلة.
وأعلن الكاتب الصحفى جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائى، أن قرار اختيار الفنان الكبير عزت العلايلى جاء نتيجة إجماع عدد كبير من السينمائيين المصريين والعرب على الدور بالغ الأهمية الذى لعبه فى تاريخ السينما المصرية.
وأوضح المدير الفنى للمهرجان على مراد، أن الأدوار البارزة التى قدمها الفنان عزت العلايلى فى أفلام أصبحت بصمة مهمة فى تاريخ السينما مثل فيلم "الأرض"، و"الاختيار" إخراج يوسف شاهين و"السقا مات" للمخرج صلاح أبو سيف و"المواطن مصرى"، و"الطوق والأسورة"، و"عذراء وثلاث رجال".واستقبل الفنان الكبير عزت العلايلى
وأوضح المدير الفنى للمهرجان على مراد، أن الأدوار البارزة التى قدمها الفنان عزت العلايلى فى أفلام أصبحت بصمة مهمة فى تاريخ السينما مثل فيلم "الأرض"، و"الاختيار" إخراج يوسف شاهين و"السقا مات" للمخرج صلاح أبو سيف و"المواطن مصرى"، و"الطوق والأسورة"، و"عذراء وثلاث رجال".
واستقبل الفنان الكبير عزت العلايلى وفدا يمثل مهرجان شرم الشيخ السينمائى ضم الكاتب الصحفى جمال زايدة، والمدير الفنى للمهرجان على مراد، والمدير العام لمؤسسة نون للثقافة والفنون وعضو مجلس الامناء على القليوبى، ومدير التصوير السينمائى الكبير كمال عبد العزيز، و د. ثناء هاشم استاذ السيناريو بمعهد السينما، وفهمى فؤاد، والمخرج سامى محمد على اعضاء مجلس مؤسسة نون للثقافة والفنون.
ورحب عزت العلايلى بتكريمه فى الدورة المقبلة لمهرجان شرم الشيخ السينمائى، وقد تم الاتفاق مع السيناريست الكبير عاطف بشاى على إعداد كتاب خاص عن مسيرته لتوزيعه فى المهرجان.