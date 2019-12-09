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عزت العلايلي ضيف شرف مهرجان شرم الشيخ السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م
عزت العلايلي
عزت العلايلي
قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائى، تقديم تكريم خاص للفنان الكبير عزت العلايلى باعتباره ضيف شرف المهرجان فى دورته الرابعة التى تعقد فى الفترة من 20 - 26 يونيو 2020 نظرا لانجازه السينمائى الكبير خلال مسيرة طويلة. وأعلن الكاتب الصحفى جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائى، أن قرار اختيار الفنان الكبير عزت العلايلى جاء نتيجة إجماع عدد كبير من السينمائيين المصريين والعرب على الدور بالغ الأهمية الذى لعبه فى تاريخ السينما المصرية.
وأوضح المدير الفنى للمهرجان على مراد، أن الأدوار البارزة التى قدمها الفنان عزت العلايلى فى أفلام أصبحت بصمة مهمة فى تاريخ السينما مثل فيلم "الأرض"، و"الاختيار" إخراج يوسف شاهين و"السقا مات" للمخرج صلاح أبو سيف و"المواطن مصرى"، و"الطوق والأسورة"، و"عذراء وثلاث رجال".واستقبل الفنان الكبير عزت العلايلى
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المخرج -سمير- سيف (2)

وداعا الأستاذ.. فنانون ومثقفون ينعون المخرج سمير سيف

نعى نجوم الفن والمثقفون وفاة المخرج الكبير سمير سيف الذي غيبه الموت مساء اليوم الاثنين عن عمر يناهز 72 عاما؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة. وقال الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال :"كان الراحل سمير سيف يقوم بتدريس مادة الإخراج السينمائي وأنا كنت لا أزال طالبا في قسم السيناريو بمعهد السينما، وكنت استمتع كثيرا بمحاضراته، فكان شخصية عصرية يتمتع بالذكاء ودائم الابتسامة والشياكة طوال الوقت، ولا يحمل أي ضغينة لأحد، وكانت عيناه دوما تلمعان بنور السينما.. وداعا الأستاذ سمير سيف".
المخرج -سمير- سيف (3)

وفاة المخرج سمير سيف عن عمر يناهز 72 عامًا

توفى اليوم الإثنين، المخرج الكبير سمير سيف، عن عمر يُناهز 72 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة بمستشفى السلام بالمهندسين. ولد سمير سيف عام 1947 وأخرج العديد من الافلام والأعمال الدرامية وعمل مع كبار النجوم أبرزهم الفنان عادل إمام وأخرج له "شمس الزناتى والمولد والنمر والأنثى والهلفوت واحترس من الخط والغول والمشبوه، وقدم مع الراحل نور الشريف "دائرة الانتقام وآخر الرجال المحترمين وغريب في بيتي" بينما أخرج مسلسل "البشاير" للفنان محمود عبد العزيز والذي لاقى نجاحا كبيرا عند عرضه عام 1986 وعدة أفلام منها سوق المتعة، وظهر "سيف" في فيلم كلام في الحب.
ممالك- النار (1)

مؤلف ممالك النار: الصحف التركية هاجمتني.. ولم أُزيف التاريخ

ممالك النار ملحمة تاريخية ودرامية تحكي مهمة من التاريخ، وتوليفة درامية يملؤها الإثارة والتشويق، مفاصل مهمة من التاريخ، تتطرق إلى فترة من الزمن كتبت بحروف من الدم والنار حول الصراع بين السلاطين العثمانيين والمماليك في مرحلة تعود إلى عام 1516. محمد سليمان عبد الملك مؤلف ممالك النار قال في تصريحات لـ "التحرير": "لم أكن أتوقع نجاح المسلسل بهذا الشكل وحالة الانتشار في الوطن العربي وبمختلف الاعمار التي تتابع العمل بشغف، ومن البداية كان هناك طموح لدى الشركة المنتجة في إنتاج عمل كبير ولم تبخل على أي عنصر من عناصر ممالك النار".
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