عزت العلايلي ضيف شرف مهرجان شرم الشيخ السينمائي

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ م

عزت العلايلي

قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائى، تقديم تكريم خاص للفنان الكبير عزت العلايلى باعتباره ضيف شرف المهرجان فى دورته الرابعة التى تعقد فى الفترة من 20 - 26 يونيو 2020 نظرا لانجازه السينمائى الكبير خلال مسيرة طويلة. وأعلن الكاتب الصحفى جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائى، أن قرار اختيار الفنان الكبير عزت العلايلى جاء نتيجة إجماع عدد كبير من السينمائيين المصريين والعرب على الدور بالغ الأهمية الذى لعبه فى تاريخ السينما المصرية.

وأوضح المدير الفنى للمهرجان على مراد، أن الأدوار البارزة التى قدمها الفنان عزت العلايلى فى أفلام أصبحت بصمة مهمة فى تاريخ السينما مثل فيلم "الأرض"، و"الاختيار" إخراج يوسف شاهين و"السقا مات" للمخرج صلاح أبو سيف و"المواطن مصرى"، و"الطوق والأسورة"، و"عذراء وثلاث رجال".واستقبل الفنان الكبير عزت العلايلى