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محافظ الإسكندرية: لن نسمح بالمخالفات وهيبة الدولة أهم شيء

تحرير:محمد مجلي ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ م
محمد الشريف
محمد الشريف
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه لن يسمح بأي تجاوز أو تهاون، قائلاً: "مش هسيب واحد متجاوز، ومش هسمح بعودة المخالفة نهائيًا، فهيبة الدولة أهم شيء"، مكلفا رئيس الحي بتحرير غرامات فورية كبيرة على كافة المخالفين وتعليق لافتة كبيرة على العقار المخالف لتحذير أي شخص من التعامل مع العقار. وأكد المحافظ أن أهم الملفات التي يعمل عليها حاليا هي القضاء على ظاهرة البناء المخالف والتي تمثل خطورة داهمة على أرواح و ممتلكات المواطنين كما أنها تشكل ضغط كبير على شبكات المرافق بالمحافظة.
وتابع المحافظ، أعمال تنفيذ قرار الإزالة رقم 228 لسنة 2019، للعقار الكائن ب 5/ 3 حارة 38 مسجد تربانة بمنطقة المنشية التابعة لحي الجمرك والمكون من 11 دور، دور ميزانين و9 أدوار سكنية، مشددا على رئيس حي الجمرك، بالإستعانة بمقاولين إضافيين والانتهاء من إزالة الأدوار المخالفة وكافة الأعمدة والأسقف خلال 48
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محافظ- اسيوط -عضام- سعد (3)

محافظ أسيوط يُنقذ ركاب سيارة سقطت في الترعة

حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة جانبية من الطريق الزراعي بالقرب من قرية منقباد أثناء مرور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ما دعاه للوقوف واستدعاء سيارة الإسعاف والاطمئنان على الركاب والذي تبين أن من بينهم نجل برلماني وتم استخراجهم دون وقوع إصابات، وتم استدعاء الحماية المدنية لاستخراج السيارة من الترعة واتخاذ الإجراءات اللازمة ووجه المحافظ بتقديم كافة الدعم لهم. قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه أثناء عودته من احتفالية ذوى القدرات الخاصة في مركز القوصية فوجئ بحادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة على الطريق الزراعي.
هشام-امنه-محافظ البحيرة

290 مليون جنية تكلفة إقامة 24 مشروعا استثماريا بالبحيرة

وافقت اللجنة العليا للاستثمار برئاسة محافظ البحيرة هشام آمنة على إقامة 24 مشروعا استثماريا مختلف الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة 290 مليون جنيه، وتوفر 1485 فرصة عمل. وأوضح آمنة في تصريح اليوم الإثنين، أن المشروعات الاستثمارية تنوعت ما بين ثلاجات حفظ الخضر والفواكهة ، ومحطات فرز وتعبئة وميزان بسكول ، واستخلاص الزيوت النباتية، ومحلات بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي وبذور التقاوي، كما شملت المشروعات إقامة مستودع للغاز ، ومحطة تموين السيارات ، وتسمين الماشية، والإنتاج الحيواني ، ومزارع دواجن، فضلاً عن إنشاء مجزر آلي حديث.
وزارة-العدل

وزارة العدل: البرلمان صاحب سلطة التشريع والرقابة

أكدت وزارة العدل أن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومنها أعمال الوزارة والمصالح التابعة لها ومن بينها قطاع الشهر العقاري وذلك بإبراز السلبيات توصلا إلى معالجتها وتحويلها إلى إيجابيات. وأوضحت وزارة العدل في بيان اليوم الإثنين، أن الشهر العقاري يؤدي عمله من خلال قطاعات الشهر العقاري والسجل العيني ومكاتب التوثيق على مستوي الجمهورية، مشيرة إلى خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية والإصلاح الإداري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير الشهر العقاري، لافتة إلى أن بعض الأماكن التي يشغلها الشهر العقاري في محافظات الصعيد والوجه البحري منذ مدة زمنية طويلة يتم إحلال لهذه المكاتب بمكاتب جديدة تباعا حيث أنها بحالتها الحالية لا تصلح للتطوير.
احمد-الطيب-شيخ-الازهر

الطيب: الأزهر قاد العديد من المبادرات لمناهضة العنف والتطرف

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، وفد الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، برئاسة إبراهيم جمباري، رئيس لجنة الشخصيات البارزة بالآلية ووزير خارجية نيجيريا الأسبق، إذقال الإمام الأكبر، إن الأزهر قاد العديد من المبادرات المحلية والدولية، لمناهضة العنف ومكافحة التطرف في إفريقيا والعالم، منها مبادراتنا مع بابا الفاتيكان التي توجت بتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية، للتأكيد على براءة الأديان التامة من التطرف والإرهاب.
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محافظ الإسكندرية: لدينا مشاكل ولا تهاون مع أي مخالف

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، خلال أول لقاء له مع أعضاء مجلس النواب عقب توليه منصبه، إن الإسكندرية بها العديد من المشكلات التي سوف يعمل على حلها بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن ملف استرداد أراضي أملاك الدولة من الملفات المهمة التي سيتم العمل عليها بكل حزم وقوة، مشددا على أنه لن يكون هناك أي تهاون أو استثناء لأحد، ولن يقف أحد أمام تنفيذ قرارات الإزالة، لافتًا إلى تكليف رؤساء الأحياء بإزالة إشغالات الطريق كل في نطاقه، وأنه سيتابع بنفسه تنفيذ إزالة الإشغالات، ولن يتهاون مع أي مقصر في أداء مهام عمله.
قطار - أرشيفية

نائب يقترح تقنين أوضاع الباعة الجائلين بالقطارات

تقدم محمد الغول عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، اليوم الخميس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير وزير النقل المواصلات، بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين بعربات القطارات، مؤكدا أن ظاهرة الباعة الجائلين في القطارات أصبحت آفة كبيرة، وتمثل خللا يحتاج إلى معالجة بحلول واقعية وليست بقرارات منع ومطاردة ما تؤثر بالسلب على السلم المجتمعي، مقترحا أن يتم تقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص لهم برسوم رمزية، وفق الضوابط التي تضعها السلطة التنفيذية.
مصابي -حادث- تصادم- أتوبيسين (3)

محافظ الإسكندرية: خروج 16 مصابًا في حادث أتوبيسي «مارمينا»

زار الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، برفقة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، مصابي حادث التصادم بين أتوبيسين قادمين من القاهرة في زيارة لدير مارمينا ببرج العرب، غرب المحافظة والذين تم نقلهم إلى مسشفى العامرية العام، للاطمئنان على استقرار حالتهم والتأكد من تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث اطمأن المحافظ على جميع مصابي حادث التصادم الذي تسبب في إصابة 30 شخصا وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح.
محافظ-الإسكندرية-عبد-العزيز-قنصوة

الإسكندرية تواجه الحشرات والنباشين بحملات «رش وضبط»

تواصلت شكاوى المواطنين في محافظة الإسكندرية، من انتشار الذباب والناموس والبعوض بكميات كبيرة تفوق الكميات الطبيعية بأماكن متفرقة، فيما كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالاستمرار في أعمال رش المبيدات للقضاء على الحشرات في الشوارع الرئيسية والفرعية مع الاهتمام بأطراف المدينة والأماكن الأكثر تعرضا لانتشار الحشرات، مؤكدا على زيادة أعداد أجهزة رش المبيدات بالأحياء وضرورة توصيل هذه الخدمة بشكل جيد لجميع المواطنين وخلال أوقات مختلفة من اليوم.
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