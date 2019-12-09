محافظ الإسكندرية: لن نسمح بالمخالفات وهيبة الدولة أهم شيء

تحرير:محمد مجلي ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

محمد الشريف

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه لن يسمح بأي تجاوز أو تهاون، قائلاً: "مش هسيب واحد متجاوز، ومش هسمح بعودة المخالفة نهائيًا، فهيبة الدولة أهم شيء"، مكلفا رئيس الحي بتحرير غرامات فورية كبيرة على كافة المخالفين وتعليق لافتة كبيرة على العقار المخالف لتحذير أي شخص من التعامل مع العقار. وأكد المحافظ أن أهم الملفات التي يعمل عليها حاليا هي القضاء على ظاهرة البناء المخالف والتي تمثل خطورة داهمة على أرواح و ممتلكات المواطنين كما أنها تشكل ضغط كبير على شبكات المرافق بالمحافظة.

وتابع المحافظ، أعمال تنفيذ قرار الإزالة رقم 228 لسنة 2019، للعقار الكائن ب 5/ 3 حارة 38 مسجد تربانة بمنطقة المنشية التابعة لحي الجمرك والمكون من 11 دور، دور ميزانين و9 أدوار سكنية، مشددا على رئيس حي الجمرك، بالإستعانة بمقاولين إضافيين والانتهاء من إزالة الأدوار المخالفة وكافة الأعمدة والأسقف خلال 48