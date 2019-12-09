رياضة

بارتوميو يُعلق على رجوع جوارديولا لتدريب برشلونة

تحرير:محمد جمال ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٠ م
جوارديولا أثناء تتويجه بدوري الأبطال مع برشلونة
جوارديولا أثناء تتويجه بدوري الأبطال مع برشلونة
صرح جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني، أن باب الفريق الكتالوني مفتوح دائما لمواطنه بيب جوارديولا وسط تقارير تفيد بأن مانشستر سيتي يستعد لاختيار بديل للمدير الفني الإسباني. وقال بارتوميو لصحيفة “لا ريبوبليكا الإيطالية”: "هذا لا يعتمد عليِّ، لقد كان جورديولا هو الذي قرر المغادرة، لكن الباب سيكون مفتوحًا له دائمًا في برشلونة". فاز جوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي لموسمين على التوالي، لكنه لم يتوج معهم بعد ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وتم التعاقد مع الإسباني حتى عام 2021 وكان قد صرح من قبل أنه سيكون مرحباً بتمديد عقده، لكن إدارة السيتي يستعد للأسوأ. وكانت تقارير إنجليزية كشفت في وقت سابق أن المدير الفني الإسباني، في حال فشله التتويج بلقب دور الأبطال، سيرحل عن الستيزنز، ويأتي ذلك في نفس الوقت الذي يحقق فيه إرنستو فالفيردي نتائج متأخرة
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ارسنال - وست هام

أرسنال يعود للانتصارات ويفوز على وست هام بثلاثية

حقق فريق أرسنال، فوزًا ثمينًا على نظيره وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على «ملعب لندن الدولي»، في ختام مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. أنجيلو أوجبونا سجل هدف التقدم، لأصحاب الأرض، وأدرك جابرييل مارتينيلي هدف التعادل للجانرز، وأضاف زميله نيكولاس بيبي الهدف الثاني، واختتم أوباميانج ثلاثية فريقه. الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 22 نقطة، ليرتقي إلى المركز التاسع، في المقابل تجمد رصيد وست هام عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.
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محمود كهربا على «إنستجرام»: «وينصرك الله نصرا عزيزا»

نشر محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب المنتخب الوطني، ونادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تحمل آية قرآنية: «وينصرك الله نصرا عزيزا»، وعلق قائلًا: "ليست صدفة إنها رسالة لك". وكان رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، قد أعطى الضوء الأخضر خلال الأيام الماضية لإتمام الاتفاق مع محمود كهربا، الذي رحل عن فريق الزمالك دون رغبة الأخير، قبل نهاية الموسم الماضي، بحجة نهاية عقده مع النادي.
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ميتشو: رفضت الحديث في وسائل الإعلام احترامًا للزمالك

"أشكر الجميع في الزمالك على الدعم الكامل لي طوال فترة تواجدي مع الفريق، أشكر مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور وأشكر المشرف على الكرة أمير مرتضى، وأشكر اللاعبين وأشكر الجميع، الزمالك سيبقى في قلبي دائما، تدريبه كان تجربة كبيرة لي وسأستفيد منها في المستقبل". بهذه الكلمات بدأ المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش ميتشو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، حديثه، خلال تواجده في مقر النادي بميت عقبة، مع رئيس مجلس إدارة النادي.
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أومتيتي

مانشستر سيتي مهتم بضم لاعب برشلونة

دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في مفاوضات مع الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع فريق برشلونة الإسباني، من أجل التعاقد معه في الفترة المقبلة لتدعيم خط دفاعه، خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها إيميريك لابورت التي أبعدته عن الملاعب لعدة شهور، وتراجع مستوى الثنائي جون ستونز ونيكولاس أوتاميندي، والإصابات المتكررة أيضا للظهير الأيسر بينجامين ميندي، حيث ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية ذكرت أن النادي الإنجليزي مهتم للغاية بضم أومتيتي في يناير المقبل، خاصة أنه لا يشارك مع فريقه.
جوارديولا

جوارديولا: السيتي غير قادر على منافسة كبار أوروبا

قلل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، من قدرة فريقه مانشستر سيتي، على المنافسة على الألقاب مع كبار الأندية الأوروبية في الوقت الحالي، ويأتي ذلك التصريح بعد سقوط السيتي على ملعبه الاتحاد، في مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، أول من أمس، السبت، في قمة مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي، ليتجرع الهزيمة الرابعة له هذا الموسم ويبقى حامل اللقب في المركز الثالث بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر، وأضاف جوارديولا لشبكة سكاي سبورتس: "هذا هو المستوى الذي نواجهه".
بيب-جوارديولا (2)

والد جوارديولا يفتح الباب أمام عودته لبرشلونة

أشار فالنتي جوارديولا، والد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إلى احتمالية عودة بيب لتدريب برشلونة من جديد، وهو الفريق الذي تألق بشدة رفقته لاعبًا وتوج معه بلقبه الأهم في مسيرته وهو دوري أبطال أوروبا، قبل أن يكتب تاريخًا باهرًا مع البارسا مدربًا في الفترة بين عامي 2008 و2012، عندما توج بكل الألقاب الممكنة مع العملاق الكتالوني، وأبرزها الفوز بالسداسية التاريخية في عام 2009 من الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، إضافة إلى كأس العالم للأندية.
ليونيل ميسي (11)

في مباراته الـ700.. ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، من تحطيم رقم قياسي جديد في بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أحرز هدفا في مرمى بوروسيا دورتموند، خلال المباراة الجارية بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب كامب نو. واستطاع الدولي الأرجنتيني أن يسجل هدفا في اللقاء في الدقيقة الـ33 من عمر المباراة، بعدما تسلم تمريرة من لويس سواريز، ليتسلمها ويسدد كرة أرضية هزت شباك الحارس رومان بوركي.
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