بارتوميو يُعلق على رجوع جوارديولا لتدريب برشلونة

تحرير:محمد جمال ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٠ م

جوارديولا أثناء تتويجه بدوري الأبطال مع برشلونة

صرح جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني، أن باب الفريق الكتالوني مفتوح دائما لمواطنه بيب جوارديولا وسط تقارير تفيد بأن مانشستر سيتي يستعد لاختيار بديل للمدير الفني الإسباني. وقال بارتوميو لصحيفة “لا ريبوبليكا الإيطالية”: "هذا لا يعتمد عليِّ، لقد كان جورديولا هو الذي قرر المغادرة، لكن الباب سيكون مفتوحًا له دائمًا في برشلونة". فاز جوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي لموسمين على التوالي، لكنه لم يتوج معهم بعد ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتم التعاقد مع الإسباني حتى عام 2021 وكان قد صرح من قبل أنه سيكون مرحباً بتمديد عقده، لكن إدارة السيتي يستعد للأسوأ. وكانت تقارير إنجليزية كشفت في وقت سابق أن المدير الفني الإسباني، في حال فشله التتويج بلقب دور الأبطال، سيرحل عن الستيزنز، ويأتي ذلك في نفس الوقت الذي يحقق فيه إرنستو فالفيردي نتائج متأخرة