وداعا الأستاذ.. فنانون ومثقفون ينعون المخرج سمير سيف

قدم الراحل سمير سيف النجم عادل إمام في أهم أفلامه بعيدا عن الكوميديا بفيلم "المشبوه" أمام سعاد حسني عام 1982.. مع سعاد أخرج فيلم "غريب في بيتي" مع نور الشريف

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م

سمير سيف

نعى نجوم الفن والمثقفون وفاة المخرج الكبير سمير سيف الذي غيبه الموت مساء اليوم الاثنين عن عمر يناهز 72 عاما؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة. وقال الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال :"كان الراحل سمير سيف يقوم بتدريس مادة الإخراج السينمائي وأنا كنت لا أزال طالبا في قسم السيناريو بمعهد السينما، وكنت استمتع كثيرا بمحاضراته، فكان شخصية عصرية يتمتع بالذكاء ودائم الابتسامة والشياكة طوال الوقت، ولا يحمل أي ضغينة لأحد، وكانت عيناه دوما تلمعان بنور السينما.. وداعا الأستاذ سمير سيف".

أما الفنانة نشوى مصطفي نعت الراحل سمير سيف قائلة "ربنا يرحمك.. من أحسن وأطيب الناس اللي قابلتهم في حياتي، مخرج عظيم وإنسان أعظم، أنا مش قادرة أصدق الخبر".ونعى رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الدكتور فتحي عبدالوهاب الراحل سمير سيف قائلا: " الفنان الكبير والأخ والصديق والإنسان المخرج الكبير الدكتور سمير