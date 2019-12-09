وداعا الأستاذ.. فنانون ومثقفون ينعون المخرج سمير سيف

قدم الراحل سمير سيف النجم عادل إمام في أهم أفلامه بعيدا عن الكوميديا بفيلم "المشبوه" أمام سعاد حسني عام 1982.. مع سعاد أخرج فيلم "غريب في بيتي" مع نور الشريف
نعى نجوم الفن والمثقفون وفاة المخرج الكبير سمير سيف الذي غيبه الموت مساء اليوم الاثنين عن عمر يناهز 72 عاما؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.
وقال الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال :"كان الراحل سمير سيف يقوم بتدريس مادة الإخراج السينمائي وأنا كنت لا أزال طالبا في قسم السيناريو بمعهد السينما، وكنت استمتع كثيرا بمحاضراته، فكان شخصية عصرية يتمتع بالذكاء ودائم الابتسامة والشياكة طوال الوقت، ولا يحمل أي ضغينة لأحد، وكانت عيناه دوما تلمعان بنور السينما.. وداعا الأستاذ سمير سيف".
أما الفنانة نشوى مصطفي نعت الراحل سمير سيف قائلة "ربنا يرحمك.. من أحسن وأطيب الناس اللي قابلتهم في حياتي، مخرج عظيم وإنسان أعظم، أنا مش قادرة أصدق الخبر".ونعى رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الدكتور فتحي عبدالوهاب الراحل سمير سيف قائلا: " الفنان الكبير والأخ والصديق والإنسان المخرج الكبير الدكتور سمير
أما الفنانة نشوى مصطفي نعت الراحل سمير سيف قائلة "ربنا يرحمك.. من أحسن وأطيب الناس اللي قابلتهم في حياتي، مخرج عظيم وإنسان أعظم، أنا مش قادرة أصدق الخبر".
ونعى رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الدكتور فتحي عبدالوهاب الراحل سمير سيف قائلا: " الفنان الكبير والأخ والصديق والإنسان المخرج الكبير الدكتور سمير سيف الذي وافته المنية منذ قليل أثناء رئاسته للمهرجان القومى للسينما المصرية منذ عام 2013 كان بمثابة الأخ الأكبر لجميع العاملين بالصندوق ، فنحن فقدنا اليوم واحدا من أهم المخرجين في تاريخ السينما المصرية الذي أثرى السينما بعدد كبير من الأفلام الهامة لعدد من كبار الفنانين، مثل "المشبوه"، و"النمر والأنثى"، و"شمس الزناتي"، و"سوق المتعة"، و"معالي الوزير"، و"غريب في بيتي"، و"آخر الرجال المحترمين".. رحم الله الفنان الكبير وألهم أسرته وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان".
أما رئيس التليفزيون الأسبق الإعلامية الكبيرة سوزان حسن فنعت الراحل :" يا دكتور يا فنان يا أستاذ .. ألف رحمة ونور عليك.. وداعا سمير سيف .. خالص عزائي للشعب المصري ولأسرته الغالية ولزوجته المخرجة التليفزيونية نينيت مرقس ولأبنائه داني وهاني.. دعواتي لكم بالصبر".
الفنان محمد هنيدي نعى سمير سيف قائلا: "البقاء لله في المخرج الكبير سمير سيف.. الجميع يعرف قيمتك كمخرج قدم علامات سينمائية محفورة في وجداننا، ولكن تلاميذك فقط يعرفون أياديك البيضاء في تدريس الإخراج السينمائي، تعلمنا منك الحرفة والاحتراف والتواضع.. رحيلك خبر مفاجئ بالغ الحزن".
وقال الفنان محمود البزاوي: "أستاذي سمير سيف يعني "المشبوه" و"الغول" و"شمس الزناتي" و"الراقصة والسياسي" و"الهلفوت" و"معالي الوزير" و "الشيطانة التي أحبتني" و"غريب في بيتي".. تاريخ كبير وأعمال كثيرة ستظل خالدة في ذكرى كل محبي السينما .. الله يرحمك يا أستاذي العزيز".
ولد سمير سيف في 23 أكتوبر عام 1947 ، وبدأ حياته الفنية بإخراج فيلم "دائرة الانتقام" عام 1976 ، وفيلم "قطة علي نار" عام 1977 وذلك مع نور الشريف، وحقق بهما شهرة واسعة منذ البداية، واستمر في إخراج الأفلام الهادفة ذات المضمون، وقدم في عام 1978 فيلم "إبليس في المدينة"، وبعده بعام قدم فيلم "المتوحشة".
قدم الراحل سمير سيف النجم عادل إمام في أهم أفلامه بعيدا عن الكوميديا بفيلم "المشبوه" أمام سعاد حسني عام 1982، ومع سعاد أيضا أخرج فيلم "غريب في بيتي" مع نور الشريف، ثم عاد لعادل إمام وقدما معا فيلم "الغول" عام 1983 ، وعاد لنور الشريف ليقدم بعد عام فيلم "آخر الرجال المحترمين".
ومع أفلام الأكشن والدراما الاجتماعية عاد للكوميديا مع عادل إمام عام 1984 ليخرج فيلم "الخط"، ومع نور شريف ليخرج فيلم "شوارع من نار"، ثم "الهلفوت" مع عادل إمام عام 1985 ، وفي نفس العام أخرج فيلم "المطاردة"، وفي العام التالي أخرج فيلم "عصر الذئاب"، ثم "النمر والأنثى" عام 1987 ، و"المولد" عام 1989، و"الراقصة والسياسي" و"الشيطانة التي أحبتني" عام 1990.
وأخرج للدراما مسلسلي "بشاير" عام 1986، و"قلوب عطشي" بعده بعامين، ومسلسل "السندريلا" عام 2006، ومسلسل "نور الصباح" بنفس العام، ومسلسل "نسيم الروح" عام 2008، ومسلسل "بالشمع الأحمر" عام 2009 ، ثم "مسجل خطر" و"شمس الزناتي" بعد ذلك بعام، وأعقبهما بأفلام "لهيب الانتقام، والزمن وكلاب وعيش الغراب".