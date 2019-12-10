إصابة 26 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص

حادث- أرشيفية

أصيب 26 شخصًا بإصابات متفرقة، مساء أمس الإثنين، إثر وقوع حادث مروع بين سيارتين نصف نقل، على طريق البحر بمنطقة كسفرين دائرة مركز فايد بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، إشارة قام على إثرها بزيادة قسم الطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس يرافقه الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة للاطمئنان على حالة المصابين، وتقديم الدعم اللازم لهم.

نتج عن الحادث إصابة كلا من: محمد السيد 36 عامًا، وأحمد إبراهيم 27 عامًا، وأحمد محمد السيد 16 عامًا، وإبراهيم علي جودة 50 عامًا، وعبد الله عبد الحفيظ محمد 10 سنوات، وعويس علي عويس 49 عامًا، ومحمد عيد مصطفي 10 سنوات، ومحمد خالد 19 عامًا، علي والي 36 عامًا، وأحمد زين جمعة 40 عامًا. وأصيب "عبد الرحمن محمد