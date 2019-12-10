جريمة

إصابة 26 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

تحرير:محمد أبو زيد ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ ص
حادث- أرشيفية
حادث- أرشيفية
أصيب 26 شخصًا بإصابات متفرقة، مساء أمس الإثنين، إثر وقوع حادث مروع بين سيارتين نصف نقل، على طريق البحر بمنطقة كسفرين دائرة مركز فايد بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، إشارة قام على إثرها بزيادة قسم الطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس يرافقه الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة للاطمئنان على حالة المصابين، وتقديم الدعم اللازم لهم.
نتج عن الحادث إصابة كلا من: محمد السيد 36 عامًا، وأحمد إبراهيم 27 عامًا، وأحمد محمد السيد 16 عامًا، وإبراهيم علي جودة 50 عامًا، وعبد الله عبد الحفيظ محمد 10 سنوات، وعويس علي عويس 49 عامًا، ومحمد عيد مصطفي 10 سنوات، ومحمد خالد 19 عامًا، علي والي 36 عامًا، وأحمد زين جمعة 40 عامًا. وأصيب "عبد الرحمن محمد
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اسعاف

«كانوا بياكلوا زلابية».. إصابة 19 شخصًا بتسمم في سوهاج

أصيب 19 شخصا بتسمم غذائي عقب تناولهم حلوى من أحد البائعين الجائلين بدائرة قسم جرجا بسوهاج، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين والتصريح لهم بالخروج بعد تماثلهم للشفاء. كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا، بوصول 19 شخصا إلى مستشفى جرجا المركزى مصابين بتسمم غذائي وحالة اعياء شديد وقىء، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

إصابة 11 شخصا في تصادم 5 سيارات أعلى الدائري بالتجمع

حادث مروري بين عدد من السيارات بينهم سيارة ملاكي وآخرى ميكروباص، وسيارات نصف نقل أعلى الطريق الدائرى بالتجمع بمنطقة القاهرة الجديدة أسفر عن إصابة 11 شخصا. تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بوقوع حادث تصادم بين 5 سيارات أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات واعادتها إلي طبيعتها. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، دون وجود وفيات حتى الآن.
سجن

ضبط 3 أشخاص للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص "مالك شركة معدات غطس وصيد، مالكي محلي ملابس أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث بدأت الواقعة بورود معلومات بناءً على تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بتكوين 3 أشخاص تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء.
جثة طفل

مصرع رضيعة على يد زوج أمها المسجل بشبرا

لقيت طفلة رضيعة لا يتجاوز عمرها 6 أشهر مصرعها على يد زوج والدتها، إذ وقع بين الزوجين خلاف أسرى، قام خلاله الزوج بالتعدي على زوجته وطفلتها الرضيعة بالضرب، فأصاب الطفلة بكسور فى الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، علاوة على كدمات وسحجات بالرأس والوجه، كما طعن زوجته بمطواة محدثا لها جرحا قطعيا بركبتها اليسرى، وكذلك أصابها بكدمات فى العينين اليمنى واليسرى وسحجة فى الساعد الأيمن. وألقت قوات الأمن القبض على المتهم "هاني. ا. م" وشهرته "هاني كوسة"، وتبين أنه عاطل ومسجل شقي خطر.
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اسعاف (2)

«كان بيعدي الشارع».. مصرع طالب صدمه أتوبيس بالجيزة

لقي طالب مصرعه متأثرا بإصابته بعدما صدمه أتوبيس، أثناء عبوره شارع البحر الأعظم، بمحافظة الجيزة، وتلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من النجدة تفيد بوقوع حادث سير، بشارع البحر الأعظم، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب، صدمه أتوبيس، ما أدى إلى إصابته بكسور وكدمات، قبل أن يلقى مصرعه، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى العام، والتحفظ على السائق المتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.
حادث-تصادم

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بشمال سيناء

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين في حادث تصادم بين سيارتين أثناء سيرهما على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء. البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في شمال سيناء،إخطارا من قوات تأمين الطرق، بتصادم سيارتين، أحداهما ميكروباص والأخرى ملاكي، أثناء سيرهما أمام قربو جلبانة على طريق «العريش / القنطرة»، مما أسفر عن مصرع كلًا من: «هانى أحمد زايد، 37 عاما.
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