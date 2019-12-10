أرسنال يعود للانتصارات ويفوز على وست هام بثلاثية

تحرير:علي الزيني ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ ص

أرسنال - وست هام

حقق فريق أرسنال، فوزًا ثمينًا على نظيره وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على «ملعب لندن الدولي»، في ختام مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. أنجيلو أوجبونا سجل هدف التقدم، لأصحاب الأرض، وأدرك جابرييل مارتينيلي هدف التعادل للجانرز، وأضاف زميله نيكولاس بيبي الهدف الثاني، واختتم أوباميانج ثلاثية فريقه. الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 22 نقطة، ليرتقي إلى المركز التاسع، في المقابل تجمد رصيد وست هام عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

فريق أرسنال سيطر على مجريات الأمور، لكن دون خطورة على مرمى وست هام، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 38، بعد عرضية من قبل فورناس، استقبلها أنجيلو أوجبونا برأسية قوية، اصطدمت بالمدافع مايتلاند نيلس وسكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم وست هام بهدف نظيف. وفي الدقيقة 60، أدرك أرسنال هدف التعادل، عن طريق،