رياضة

أرسنال يعود للانتصارات ويفوز على وست هام بثلاثية

تحرير:علي الزيني ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣١ ص
أرسنال - وست هام
أرسنال - وست هام
حقق فريق أرسنال، فوزًا ثمينًا على نظيره وست هام يونايتد، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على «ملعب لندن الدولي»، في ختام مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. أنجيلو أوجبونا سجل هدف التقدم، لأصحاب الأرض، وأدرك جابرييل مارتينيلي هدف التعادل للجانرز، وأضاف زميله نيكولاس بيبي الهدف الثاني، واختتم أوباميانج ثلاثية فريقه. الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 22 نقطة، ليرتقي إلى المركز التاسع، في المقابل تجمد رصيد وست هام عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.
فريق أرسنال سيطر على مجريات الأمور، لكن دون خطورة على مرمى وست هام، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 38، بعد عرضية من قبل فورناس، استقبلها أنجيلو أوجبونا برأسية قوية، اصطدمت بالمدافع مايتلاند نيلس وسكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم وست هام بهدف نظيف. وفي الدقيقة 60، أدرك أرسنال هدف التعادل، عن طريق،
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محمود كهربا على «إنستجرام»: «وينصرك الله نصرا عزيزا»

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أرسنال يتسلح بالتاريخ في صدام وست هام اليوم

تختتم مساء اليوم الإثنين، مباريات الجولة رقم 16 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل وست هام نظيره أرسنال على ملعب لندن الأولمبي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويحتل أرسنال المركز الـ11 برصيد 19 نقطة، بينما يوجد وست هام في المركز الـ16 برصيد 16 نقطة، وسبق أن تواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 46 مباراة سابقة، حقق خلالها أرسنال الانتصار في 29 مباراة وسقط في فخ التعادل في 9 لقاءات، بينما حقق وست هام الانتصار في 8 لقاءات من تلك المواجهات.
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آرسنال يسقط في فخ التعادل أمام نوريتش سيتي

حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مواجهة آرسنال ونظيره نوريتش سيتي، التي أقيمت على ملعب «كارو رود»، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تيمو بوكي سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أوباميانج هدف التعادل، وأضاف كانتويل الهدف الثاني، وعاد أوباميانج وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه، ليحصد كل فريق نقطة، ليرفع الجانرز رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، في المقابل ظل فريق نوريتش في المركز التاسع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب البريميرليج.
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تشيلسي في صدام ناري مع السيتي بالبريميرليج

تعود عجلة الدوري الإنجليزي للدوران من جديد، اليوم السبت، وذلك عبر لقاءات الجولة رقم 13، وستكون أبرز مباريات الجولة اليوم عندما يستقبل مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة، نظيره تشيلسي صاحب المركز الثالث برصيد 26 نقطة، وذلك على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 7:30 مساءً، وضمن مباريات نفس الجولة يخوض البرتغالي جوزيه مورينيو أول مباراة له، وذلك عندما يرحل توتنهام هوتسبير صاحب المركز الـ14 برصيد 14 نقطة لمواجهة وست هام الـ16 برصيد 13 نقطة على الملعب الأولمبي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.
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ماني عن «مو وبوبي»: لكرة القدم لغة واحدة في العالم

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