سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣ ص
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة ليسود طقس دافىء على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 15 24شبين الكوم 15 24طنطا 14 23دمنهور
اقرأ المزيد
SHERDSC_0006 (1)

محافظ المنيا يستقبل وفدا كنسيا: الوطن يسع الجميع

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، وفدا كنسيا، ضم عدد من القساوسة والمطارنة بمراكز المحافظة، وهنأ الوفد المحافظ بتوليه مهام عمله في محافظة المنيا، معربين عن أملهم في أن يلهمه الله التوفيق والسداد، وأن يحقق آمال وطموحات أهالي المنيا، وحضر اللقاء، الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، وضم وفد الكنيسة الأنبا ديمتريوس أسقف مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا بطرس فهيم مطران الكاثوليك بالمنيا، والأنبا جورجيوس أسقف مطاي.
وزير-الماليه

معيط: احذروا.. «التهرب الضريبي» جريمة مخلة بالشرف

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء، الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، موضحا أن الحملة تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة التحصيل الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، ومد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي.
شوقى-علام

مفتي الجمهورية: العدو المشترك للأديان هو الإلحاد

??قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن العدو المشترك للأديان هو الإلحاد ولابد من تكاتف أتباع الأديان للتصدي لهذا الخطر الداهم، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية أقرت الحرية الدينية للناس جميعا، حيث أكد القرآن الكريم أن اختلاف الناس في معتقداتهم من سنن الله تعالى في خلقه كما في قولِه تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ}?.?
أراضي-وزارة-الإسكان (1)

يناير.. تسليم أراضي إسكان متميز في سوهاج الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة سوهاج الجديدة، سيسلم بدءا من يوم الأربعاء 1 يناير المقبل، وحتى يوم الخميس 16 يناير، قطع أراضي إسكان عمارات متميزة بالمنطقة الجنوبية بحي الأشجار بالمدينة (214 فدانا)، والسابق حجزها بالقرعات العلنية بتواريخ 30 يوليو 2016، 11 نوفمبر 2017، 21 أبريل 2018، 22 سبتمبر 2018. وذكر رجب سالمان عبد الرحيم رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه سيتم تسليم القطع من 100 إلى 120 يوم الأربعاء 1 يناير 2020.
اقرأ المزيد من الأخبار
طقس-معتدل-فى-الاسكندرية (3)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء نهارا بارد ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل-فى-الاسكندرية (3)

اليوم طقس دافئ نهارا.. وأمطار على السواحل الشمالية

تتوقع الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس دافئ على كافة الأنحاء نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وشرق البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
طقس-بارد (2)

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر المتوسط؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]