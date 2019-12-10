انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 2.7% في نوفمبر

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

التضخم في مصر

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 15.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.6 نقطة، مسجلا تراجعا 0.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر. ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتي مهمة البنك المركزي، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.

وأرجع جهاز الإحصاء أسباب تراجع معدل التضخم الشهري، إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 4.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.5%، ومجموعة الأسماك بنسبة 1.8%، ومجموعة اللحوم بنسبة 1.2%، ومجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 1.7%، ومجموعة الثقافة والترفية بنسبة 2.1%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 0.4%، فيما