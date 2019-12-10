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انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 2.7% في نوفمبر

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص
التضخم في مصر
التضخم في مصر
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 15.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.6 نقطة، مسجلا تراجعا 0.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر. ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتي مهمة البنك المركزي، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.
وأرجع جهاز الإحصاء أسباب تراجع معدل التضخم الشهري، إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 4.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 3.5%، ومجموعة الأسماك بنسبة 1.8%، ومجموعة اللحوم بنسبة 1.2%، ومجموعة المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 1.7%، ومجموعة الثقافة والترفية بنسبة 2.1%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 0.4%، فيما
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: 3.8 مليار جنيه استثمارات موجهة لوسط الصعيد

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل توفير الفرص التنموية بالمحافظة واستغلال ما تنعم به المحافظة من موارد وفرص حقيقية. وأشارت السعيد إلى أهمية عملية التوطين بالمحافظة للاستفادة من الموارد التي تتمتع بها واستغلالها موضحة ضرورة بحث الأسلوب الأمثل لتلك العملية، مؤكدة أن محافظة الوادي الجديد تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والقدرات التنافسية الكبيرة التي تسهم في خلق مزيد من فرص العمل اللائق.
وكالة-بلومبرج

بلومبرج: طرح شركات حكومية بالبورصة ينعش سوق الأسهم

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن سوق الأسهم المصرية ربما تجد موجة سيولة تحتاجها بشدة من شركتين مملوكتين للدولة من المقرر طرحها فى البورصة العام المقبل. وذكر حسنين مالك رئيس استراتيجية الأسهم في تيليمر في دبي، إن الاكتتاب العام الذى طال انتظاره لواحد من أكبر البنوك فى مصر وهو بنك القاهرة، يمكن أن يؤدى بشكل خاص إلى جذب تمويلات من خارج المنطقة، موضحا أنه في عام 2019، ظلت مصر المرشح المفضل للمستثمرين الأجانب لكن هذا انعكس في أداء أكبر أسهمهم CIB، وليس الباقي التي تعتبر أقل سيولة بكثير.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك مصر إيران ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1462 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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زحام-فى-المدارس (2)

4.3% زيادة فى أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عن زيادة أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعى للعام الدراسى 2018/2019 بمقدار 4.3% من اجمالى التلاميذ حيث بلغ عدد التلاميذ 24.2 مليون تلميذ مقابل 23.2 مليون تلميذ عام 2017/2018. وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2019/2018، أن عدد المدارس والمعاهد الأزهرية بلغ 65.9 ألف مدرسة ومعهد أزهري، مقابل 63.9 ألف مدرسة ومعهد أزهري عام 2017/2018. وأشار الجهاز إلى أن عدد المدرسين فى منصب "المدرس العام" بلغ 1.21 مليون مدرس عام، مقابل 1.19 مليون مدرس عام 2017/2018.
وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

التخطيط: معدل التضخم تراجع إلى 2.4% بفضل جهود الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن السنوات الأربع الأخيرة شهدت ضخ العديد من الاستثمارات في قطاعات الكهرباء وبناء المدن الجديدة وشبكة الطرق لتوفير بنية أساسية قوية تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، متابعة أنه تم كذلك الاستثمار في بنية تشريعية قوية. وأشارت السعيد إلى أن كل تلك الجهود انعكست لنجني ثمارها حاليا بارتفاع معدل النمو إلى 5.6% وانخفاض معدل البطالة ومعدل التضخم ليصل إلى 2.4%، فضلًا عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليغطي قرابة 8 أشهر ونصف واردات، ما يعكس القوة المالية الحالية لمصر أمام العالم.
قطن

120 % ارتفاعا في صادرات مصر من القطن خلال 3 أشهر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة ربع السنوية للقطن في الربع الرابع "يونيو- أغسطس" للموسم الزراعي 2018- 2019، ومن أهم مؤشراتها: بلغ إجمالي كمية الصادرات نحو 190.4 ألف قنطار متري خلال الفترة "يونيو- أغسطس" 2019، في مقابل نحو 86.2 ألف قنطار متري "يونيو- أغسطس" 2018 بنسبة زيادة قدرها 120.9%. وكانت الهند أكثر الدول استيرادا للقطن المصري، حيث بلغت الكمية المصدرة إليها نحو 135.2 ألف قنطار متري بنسبة قدرها 71.0% من إجمالي الكمية المصدرة خلال "يونيو- أغسطس" 2019.
نمو-اقتصاد

6 مؤشرات مهمة حققها الاقتصاد المصري في 3 أشهر

نجحت سياسات الإصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادى، حيث أظهرت أحدث المؤشرات عن وزارة التخطيط، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018-2019 محققا نحو 5%، مقارنة بمتوسط قدره 2.8% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2017-2018، كما حصلت مصر على المركز الثالث على مستوى العالم بعد الصين والهند فى معدل النمو الاقتصادي. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
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