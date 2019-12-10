جريمة

انقلاب حمولة أجولة دقيق يعطل الطريق الدائرى

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
كثافة مرورية
كثافة مرورية
شهد الطريق الدائرى كثافات مرورية وأحمالا مرتفعة، جراء انقلاب سيارة نقل محملة بأجولة دقيق أعلى الطريق، فى الاتجاه من البحر الأعظم إلى ترعة المريوطية، وتسبب الحادث فى كثافات مرورية على نزلة دائرى المريوطية، وقد انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور لمكان البلاغ، وتدخل رجال المرور باستخدام أوناش فى رفع الحمولة، ونقل السيارة من مكان الحادث، لسحب الكثافات المرورية وتيسير حركة الطريق، بينما يستعلم رجال المرور عن سبب وقوع الحادث سواء اختلال عجلة القيادة فى يد السائق أو جراء السرعة الزائدة.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من الخدمات الأمنية المعينة أعلى الطريق الدائري بوقوع حادث مروري وانقلاب سيارة نقل محملة بشحنة من أجولة الدقيق، فى الاتجاه من طلعة البحر الأعظم إلى ناحية المريوطية والهرم، وبدوره، وجه اللواء، عصام شادي، بسرعة رفع السيارة النقل،
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اقراص-مخدرة (1)

سقوط مسجل خطر بـ30 ألف قرص تامول في الإسكندرية

ألقت قوات الأمن بالإسكندرية بالتنسيق مع ضباط قسم شرطة العامرية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، القبض على عنصر إجرامي خطر وبحوزته 30 ألف قرص من مخدر "التامول"، بـ2 مليون و100 ألف جنيه، وذلك بدائرة قسم شرطة ثان العامرية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوورد معلومات تفيد بقيام عنصر إجرامي، سبق إتهامه فى 10 قضايا متنوعة، بالتخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

بسبب نفقة العدة.. فران يطعن شقيق طليقته بالقليوبية

استقبل مستشفى بنها الجامعي، «ر. م. ع»، 38 سنة، سائق، مصابا بجرح نافذ بالبطن، وعلى الفور تم إخطار الشرطة باستقبال مصاب ووجود شبهة جنائية فى الشروع بقتله، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لتحرير محضر بالواقعة، إذ تبين أن المجني عليه وشقيقه تقابلا مع طليق شقيقتهما ويعمل "فران"، وذلك لمطالبته بدفع نفقة العدة والمتعة لشقيقتهما، لكن طليقها رفض وتشاجر معهما، وخلال المشاجرة أمسك بكوب الشاي الذى كان يحتسيه على المقهى وكسره وطعن المجني عليه بنصف الكوب المكسور فى بطنه، حتى تجمع الأهالي ونقلوه إلى المستشفى لإسعافه.
جثة (4)

أم تضع سما في الموز للفئران.. فراح نجلها ضحيته

بعد معاناتها من وجود فئران بالمنزل، قررت أم تقديم وجبة مسمومة للفئران لتتخلص منها، واشترت موزًا ووضعت فيه سم فئران ووزعتها بالشقة، دون أن تدرك خطورة الموقف وضرورة إعلام أبنائها بالأمر وتحذيرهم من الموز المسموم، وبالفعل وقع المكروه، إذ حمل نجلها الشاب البالغ من العمر 18 سنة موزة وجدها تبدو سليمة فأكلها، وبات يعاني من آلام فى البطن، وخلال بحث الأم عن مسكن سألته ماذا أكل فأخبرها بشأن الموز، وهنا صرخت وأوضحت أنه مسموم، وبادروا بنقل الشاب إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تمكن السم من جسمه.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (1)

إصابة 26 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

أصيب 26 شخصًا بإصابات متفرقة، مساء أمس الإثنين، إثر وقوع حادث مروع بين سيارتين نصف نقل، على طريق البحر بمنطقة كسفرين دائرة مركز فايد بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، إشارة قام على إثرها بزيادة قسم الطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس يرافقه الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة للاطمئنان على حالة المصابين، وتقديم الدعم اللازم لهم.
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حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (1)

إصابة 26 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

أصيب 26 شخصًا بإصابات متفرقة، مساء أمس الإثنين، إثر وقوع حادث مروع بين سيارتين نصف نقل، على طريق البحر بمنطقة كسفرين دائرة مركز فايد بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، إشارة قام على إثرها بزيادة قسم الطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس يرافقه الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة للاطمئنان على حالة المصابين، وتقديم الدعم اللازم لهم.
اسعاف (2)

«كان بيعدي الشارع».. مصرع طالب صدمه أتوبيس بالجيزة

لقي طالب مصرعه متأثرا بإصابته بعدما صدمه أتوبيس، أثناء عبوره شارع البحر الأعظم، بمحافظة الجيزة، وتلقت غرفة عمليات المرور، إشارة من النجدة تفيد بوقوع حادث سير، بشارع البحر الأعظم، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب، صدمه أتوبيس، ما أدى إلى إصابته بكسور وكدمات، قبل أن يلقى مصرعه، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى العام، والتحفظ على السائق المتسبب في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.
حملات-المرور‎ (4)

تحرير 4720 مخالفة مرورية في شوارع الجيزة

وجه ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملات انضباطية بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ التي تحول دون تحقيق السيولة المرورية المنشودة. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين الرئيسية في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 4 آلاف و720 مخالفة مرورية متنوعة.
.رادار-مرور

24 ساعة انضباطا.. شوارع الجيزة بدون مخالفات «رادار»

حملات انضباطية مستمرة بمختلف الشوارع والميادين، تشنها الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق؛ تحقيقًا لأعلى معدلات السيولة المرورية ضمن خطة قطاع أمن الجيزة التي ترتكز على إعداد حملات مرورية مكبرة لتشمل مراكز وأقسام القطاع المختلفة، تيسيرا على المواطنين خاصة أوقات الذروة الصباحية والمسائية، وأسفرت -خلال الـ24 ساعة الماضية- عن تحرير 2804 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها 1260 مخالفة انتظار خاطئ، و23 بدون رخصة تسيير و299 مخالفة متنوعة.
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