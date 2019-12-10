انقلاب حمولة أجولة دقيق يعطل الطريق الدائرى

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

كثافة مرورية

شهد الطريق الدائرى كثافات مرورية وأحمالا مرتفعة، جراء انقلاب سيارة نقل محملة بأجولة دقيق أعلى الطريق، فى الاتجاه من البحر الأعظم إلى ترعة المريوطية، وتسبب الحادث فى كثافات مرورية على نزلة دائرى المريوطية، وقد انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور لمكان البلاغ، وتدخل رجال المرور باستخدام أوناش فى رفع الحمولة، ونقل السيارة من مكان الحادث، لسحب الكثافات المرورية وتيسير حركة الطريق، بينما يستعلم رجال المرور عن سبب وقوع الحادث سواء اختلال عجلة القيادة فى يد السائق أو جراء السرعة الزائدة.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من الخدمات الأمنية المعينة أعلى الطريق الدائري بوقوع حادث مروري وانقلاب سيارة نقل محملة بشحنة من أجولة الدقيق، فى الاتجاه من طلعة البحر الأعظم إلى ناحية المريوطية والهرم، وبدوره، وجه اللواء، عصام شادي، بسرعة رفع السيارة النقل،



ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من الخدمات الأمنية المعينة أعلى الطريق الدائري بوقوع حادث مروري وانقلاب سيارة نقل محملة بشحنة من أجولة الدقيق، فى الاتجاه من طلعة البحر الأعظم إلى ناحية المريوطية والهرم، وبدوره، وجه اللواء، عصام شادي، بسرعة رفع السيارة النقل، والعمل على سحب الكثافات لحين عودة حركة المرور إلى طبيعتها تزامنا مع الذروة الصباحية.



من ناحية أخرى، يشن رجال المرور حملات أمنية لرفع السيارات المتروكة فى الشوارع لفترة طويلة، لتجنب استخدامها فى الأعمال الإجرامية والإرهابية، وكذلك التحقق من كون تلك السيارات المتروكة لا يوجد عدد منها مسروق ومهمل فى الشوارع، إذ يتم سحب السيارات والكشف عليها، وتسليمها لمن يطلب من مالكيها بعد دفع الغرامة المقررة.



