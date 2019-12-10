جريمة

أم تضع سما في الموز للفئران.. فراح نجلها ضحيته

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
بعد معاناتها من وجود فئران بالمنزل، قررت أم تقديم وجبة مسمومة للفئران لتتخلص منها، واشترت موزًا ووضعت فيه سم فئران ووزعتها بالشقة، دون أن تدرك خطورة الموقف وضرورة إعلام أبنائها بالأمر وتحذيرهم من الموز المسموم، وبالفعل وقع المكروه، إذ حمل نجلها الشاب البالغ من العمر 18 سنة موزة وجدها تبدو سليمة فأكلها، وبات يعاني من آلام فى البطن، وخلال بحث الأم عن مسكن سألته ماذا أكل فأخبرها بشأن الموز، وهنا صرخت وأوضحت أنه مسموم، وبادروا بنقل الشاب إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تمكن السم من جسمه.
تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع سليمان خلف محمد، 18 عامًا، طالب بالثانوية، عقب إصابته بحالة تسمم، وأشارت التحريات التى تمت بإشراف العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، أن المتوفى تناول كمية من الموز المسموم عن طريق الخطأ،
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سقوط مسجل خطر بـ30 ألف قرص تامول في الإسكندرية

ألقت قوات الأمن بالإسكندرية بالتنسيق مع ضباط قسم شرطة العامرية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، القبض على عنصر إجرامي خطر وبحوزته 30 ألف قرص من مخدر "التامول"، بـ2 مليون و100 ألف جنيه، وذلك بدائرة قسم شرطة ثان العامرية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوورد معلومات تفيد بقيام عنصر إجرامي، سبق إتهامه فى 10 قضايا متنوعة، بالتخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه.
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بسبب نفقة العدة.. فران يطعن شقيق طليقته بالقليوبية

استقبل مستشفى بنها الجامعي، «ر. م. ع»، 38 سنة، سائق، مصابا بجرح نافذ بالبطن، وعلى الفور تم إخطار الشرطة باستقبال مصاب ووجود شبهة جنائية فى الشروع بقتله، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لتحرير محضر بالواقعة، إذ تبين أن المجني عليه وشقيقه تقابلا مع طليق شقيقتهما ويعمل "فران"، وذلك لمطالبته بدفع نفقة العدة والمتعة لشقيقتهما، لكن طليقها رفض وتشاجر معهما، وخلال المشاجرة أمسك بكوب الشاي الذى كان يحتسيه على المقهى وكسره وطعن المجني عليه بنصف الكوب المكسور فى بطنه، حتى تجمع الأهالي ونقلوه إلى المستشفى لإسعافه.
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انقلاب حمولة أجولة دقيق يعطل الطريق الدائرى

شهد الطريق الدائرى كثافات مرورية وأحمالا مرتفعة، جراء انقلاب سيارة نقل محملة بأجولة دقيق أعلى الطريق، فى الاتجاه من البحر الأعظم إلى ترعة المريوطية، وتسبب الحادث فى كثافات مرورية على نزلة دائرى المريوطية، وقد انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور لمكان البلاغ، وتدخل رجال المرور باستخدام أوناش فى رفع الحمولة، ونقل السيارة من مكان الحادث، لسحب الكثافات المرورية وتيسير حركة الطريق، بينما يستعلم رجال المرور عن سبب وقوع الحادث سواء اختلال عجلة القيادة فى يد السائق أو جراء السرعة الزائدة.
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إصابة 26 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

أصيب 26 شخصًا بإصابات متفرقة، مساء أمس الإثنين، إثر وقوع حادث مروع بين سيارتين نصف نقل، على طريق البحر بمنطقة كسفرين دائرة مركز فايد بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، إشارة قام على إثرها بزيادة قسم الطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس يرافقه الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة للاطمئنان على حالة المصابين، وتقديم الدعم اللازم لهم.
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حق الشهيد.. مقتل المتورطين في استشهاد رئيس مباحث قوص

الثأر قادم وحق الشهيد لن يضيع سُدى مهما طال الزمن، عقيدة راسخة داخل وجدان رجال الشرطة، الأمر تحقق على أرض الواقع وتحديدا في مركز دراو بمحافظة أسوان جنوب مصر، طاردت قوات الأمن متهمين اثنين ثبت تورطهما في حادث استشهاد المقدم باسم فكري، رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا، ووقع تبادل لإطلاق النار بين العنصرين الإجراميين وقوات الشرطة، أسفرت عن إصابتهما بطلقات نارية بالجسم، وجرى نقلهما إلى أقرب مستشفى لكنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصابتهما دون وقوع خسائر بصفوف الشرطة.
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150 تلميذا وتحليل الوجبات.. تفاصيل حالات التسمم في بني سويف

اطمأنت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، على الحالة الصحية لتلاميذ بني سويف، المشتبه في إصابته بالتسمم، بعد شكوتهم من مغص معوى وإسهال وقئ، ونقلهم إلى مستشفيات الفشن وببا وبني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم، وراجعت الوزيرة أوجه الرعاية الطبية المقدمة للتلاميذ وتبادلت الحديث معهم وأولياء أومورهم، وأكد مسؤولو الصحة بالمحافظة، خروج كل الحالات المحولة لمستشفى بني سويف، ومستشفى ببا باستثناء حالتين جاري عمل الفحوصات اللازمة لهم تمهيدا لخروجهم مساء اليوم، فيما تبقت 54 حالة بمستشفى الفشن المركزي، سيخرجون جميعا خلال ساعتين، بعد الإطمئنان على وضعهم الصحي.
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