أم تضع سما في الموز للفئران.. فراح نجلها ضحيته

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

جثة- أرشيفية

بعد معاناتها من وجود فئران بالمنزل، قررت أم تقديم وجبة مسمومة للفئران لتتخلص منها، واشترت موزًا ووضعت فيه سم فئران ووزعتها بالشقة، دون أن تدرك خطورة الموقف وضرورة إعلام أبنائها بالأمر وتحذيرهم من الموز المسموم، وبالفعل وقع المكروه، إذ حمل نجلها الشاب البالغ من العمر 18 سنة موزة وجدها تبدو سليمة فأكلها، وبات يعاني من آلام فى البطن، وخلال بحث الأم عن مسكن سألته ماذا أكل فأخبرها بشأن الموز، وهنا صرخت وأوضحت أنه مسموم، وبادروا بنقل الشاب إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تمكن السم من جسمه.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع سليمان خلف محمد، 18 عامًا، طالب بالثانوية، عقب إصابته بحالة تسمم، وأشارت التحريات التى تمت بإشراف العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، أن المتوفى تناول كمية من الموز المسموم عن طريق الخطأ،

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع سليمان خلف محمد، 18 عامًا، طالب بالثانوية، عقب إصابته بحالة تسمم، وأشارت التحريات التى تمت بإشراف العميد قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي، والمقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، أن المتوفى تناول كمية من الموز المسموم عن طريق الخطأ، وأن الواقعة ليس وراءها شبهة أو قصدا جنائيا.

وشرحت التحريات أن الشاب يسكن وأسرته بمركز أبو تشت، شمالي قنا، وأن والدته وضعت سم فئران فى كمية من الموز ووزعتها فى الشقة للتخلص من الفئران، إلا أن نجلها أكل منه دون علمه بكونه مسموما مما أدى لإصابته بحالة تسمم، وتم نقله إلى مستشفى أبو تشت العام، ثم تحويله إلى مستشفى قنا العام، وتوفي متأثرا بإصابته.



