بلومبرج: طرح شركات حكومية بالبورصة ينعش سوق الأسهم

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

وكالة بلومبرج

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن سوق الأسهم المصرية ربما تجد موجة سيولة تحتاجها بشدة من شركتين مملوكتين للدولة من المقرر طرحها فى البورصة العام المقبل. وذكر حسنين مالك رئيس استراتيجية الأسهم في تيليمر في دبي، إن الاكتتاب العام الذى طال انتظاره لواحد من أكبر البنوك فى مصر وهو بنك القاهرة، يمكن أن يؤدى بشكل خاص إلى جذب تمويلات من خارج المنطقة، موضحا أنه في عام 2019، ظلت مصر المرشح المفضل للمستثمرين الأجانب لكن هذا انعكس في أداء أكبر أسهمهم CIB، وليس الباقي التي تعتبر أقل سيولة بكثير.

وأضاف مالك، أن الاكتتاب العام لبنك القاهرة، بالسعر المناسب بالتأكيد، يمكن أن يوفر للأسهم المدرجة الأخرى سيولة كافية لجذب تدفقات جديدة من صناديق الأسواق الناشئة العالمية السائدة. وأوضحت وكالة "بلومبرج"، أن مصر أعلنت منذ ما يقرب من 3 سنوات عن برنامج لبيع الأشخاص في الشركات المملوكة للدولة كجزء من جهود