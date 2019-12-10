19 بطلا ينضمون إلى مؤسسة «KO Squad»

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

فريق «KO Squad»

?في حدث هو الأكبر في عالم رياضة كمال الأجسام في مصر والوطن العربي، نظمت مؤسسة «KO Squad» التقييم السنوي لعام 2019 الخاص بضم لاعبين جدد لرياضات الفيزيك والكلاسيك فيزيك، والبودي بيلدينج (كمال الأجسام)، بمشاركة ما يقرب من 3 آلاف متسابق، في أكبر تجمع شبابي أقيم داخل الصالة المغطاة باستاد المقاولون العرب. ?وأعرب إسلام قرطام، مؤسس «KO Squad» خلال كلمته في اختبارات التقييم السنوي لعام 2019، عن سعادته بالمستوى المتميز الذي ظهر به اللاعبون، وبالحضور الجماهيري الكبير من الشباب لفعاليات التقييم

وأكد قرطام أن هذا المشهد بمنزلة طاقة تحفيزية للجميع من لاعبين ومنظمين، على بذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة نحو التطور أكثر، مضيفًا أن الجماهير هي أساس النجاح، ودعمهم له مفعول السحر في ما يقوم به من تنظيم بطولات خلال الفترة المقبلة. وأوضح «قرطام» أن الهدف من إقامة هذه الاختبارات والمنافسات