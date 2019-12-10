رياضة

19 بطلا ينضمون إلى مؤسسة «KO Squad»

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص
فريق «KO Squad»
فريق «KO Squad»
?في حدث هو الأكبر في عالم رياضة كمال الأجسام في مصر والوطن العربي، نظمت مؤسسة «KO Squad» التقييم السنوي لعام 2019 الخاص بضم لاعبين جدد لرياضات الفيزيك والكلاسيك فيزيك، والبودي بيلدينج (كمال الأجسام)، بمشاركة ما يقرب من 3 آلاف متسابق، في أكبر تجمع شبابي أقيم داخل الصالة المغطاة باستاد المقاولون العرب. ?وأعرب إسلام قرطام، مؤسس «KO Squad» خلال كلمته في اختبارات التقييم السنوي لعام 2019، عن سعادته بالمستوى المتميز الذي ظهر به اللاعبون، وبالحضور الجماهيري الكبير من الشباب لفعاليات التقييم
وأكد قرطام أن هذا المشهد بمنزلة طاقة تحفيزية للجميع من لاعبين ومنظمين، على بذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة نحو التطور أكثر، مضيفًا أن الجماهير هي أساس النجاح، ودعمهم له مفعول السحر في ما يقوم به من تنظيم بطولات خلال الفترة المقبلة. وأوضح «قرطام» أن الهدف من إقامة هذه الاختبارات والمنافسات
اقرأ المزيد
ميتشو

ميتشو: حققت حلمي في «شهر العسل» مع الزمالك

أكد الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لنادي لزمالك، أنه يكن كل الاحترام للنادي ومجلس إدارته، مشيرًا إلى أنه تعلم الكثير خلال الفترة التي قضاها بين أسوار القلعة البيضاء، متمنيا التوفيق للفريق في الفترة المقبلة، وذلك حسبما أفاد في فيديو نشره الموقع الرسمي للزمالك رفقة مرتضى منصور رئيس النادي. وقال مدرب الزمالك السابق: "كل الاحترام للجماهير وتاريخ النادي الذي تأسس قبل 108 عاما ورئيس النادي والمشرف على كرة القدم والجهاز المعاون وكل اللاعبين الذين توليت تدريبهم وأحببتهم للغاية".
ماسون جرينوود - راشفورد

سولسكاير: راشفورد قريب من مستوى رونالدو

أشاد المدرب النرويجي لفريق مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، بمهاجمه الشاب ماركوس راشفورد، بعد العروض المميزة التي يقدمها مع الشياطين الحمر هذا الموسم، وأخرها قيادته لليونايتد لحسم الديربي أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، مؤكدًا على امتلاكه لقدرات عالية تمكنه من الوصول إلى مستوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووصل لاعب منتخب إنجلترا البالغ عمره 22 عاما إلى 13 هدفا في آخر 14 مباراة مع ناديه وبلاده وقال سولسكاير إنه يرى تشابها بين راشفورد والبرتغالي رونالدو الذي سجل 118 هدفا في 292 مباراة مع يونايتد خلال الفترة 2003-2009.
حسام-حسن

سموحة: لن نكرر أخطاء الماضي وحسام حسن حدد احتياجاته

أشار محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إلى إمكانية انضمام أحمد علي مهاجم بيراميدز إلى الفريق السكندري خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن الزمالك طلب ضم عدة لاعبين لضمهم، وذلك حسبما أفاد لقناة صدى البلد. وقال رئيس سموحة: "أحمد علي مهاجم مميز ومن الوارد وجوده في سموحة خلال شهر يناير، لكن الكلمة الأخيرة تعود إلى المدير الفني حسام حسن، وحسام حسن حدد احتياجاته لتدعيمات يناير ويعرف ما يريده جيدا، لكنه لم يخطرني بها حتى الآن، سنواجه الإنتاج الحربي في الدوري ثم مباراة كأس مصر أمام العبور".
اقرأ المزيد من الأخبار
ko squad

اليوم.. التقييم السنوى لكوسكواد فى الفيزيك والبودى بيلدينج

في حدث هو الأكبر في عالم رياضة كمال الأجسام في مصر والوطن العربي، وفي إطار نشر الثقافة الرياضية في المجتمع وتحفيز الشباب على ممارستها، تنظم مؤسسة «KO Squad»، يومي الجمعة والسبت، 6 و7 من شهر ديسمبر الجاري، التقييم السنوي لعام 2019 الخاص بضم لاعبين جدد لرياضات الفيزيك والكلاسيك فيزيك، والبودي بيلدينج (كمال الأجسام)، في أكبر تجمع شبابي داخل الصالة المغطاة باستاد المقاولون العرب، ويبلغ عدد المشاركين في اختبارات التقييم هذا العام 3 آلاف متسابق، بزيادة 700 متسابق عن تقييم الموسم الماضي الذي أقيم بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي.
ا المقاولون-العرب (8)

المقاولون العرب يتأهل إلى دور الستة عشر في كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إلى دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على نظيره الجزيرة مطروح، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ملعب «الجبل الأخضر»، شكري نجيب سجل هدف التقدم، وأضاف عبدالله ياسين الهدف الثاني، وينتظر أبناء عماد النحاس الفائز من مباراة فريقي المصري البورسعيدي ونظيره قنا، المقرر إقامتها مساء غد الخميس، على ملعب استاد الجيش الثالث في السويس، ضمن مواجهات نفس الدور من المسابقة.
الزمالك -وجينيراسيون (4)

مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام إنبى

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة المدير الفنى الصربى ميتشو عن قائمة الفريق الأبيض استعدادًا لمباراة إنبى فى السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين على ملعب السلام فى إطار مباريات الجولة السادسة ببطولة الدورى المصرى الممتاز عقب عودة البطولة للانتظام عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والتى استضافتها مصر من الفترة 8 من شهر نوفمبر حتى 22 نوفمبر الجارى والتى توج بها منتخبنا الأولمبى تحت قيادة شوقى غريب المدير الفنى.
مباراة الزمالك والمقاولون-26

تفوق كاسح لذئاب الجبل أمام أسوان في الدوري

يحل أسوان بقيادة مجدي عبد العاطي، ضيفا على المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على استاد عثمان أحمد عثمان، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، في نسخته الـ61، وذلك بعد أن توقفت المسابقة شهرًا، لخوض المنتخب الوطني الأول تصفيات كأس الأمم 2021، ومشاركة المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا. ويدير المباراة الحكم هشام الفلال في أولى مبارياته هذا الموسم، والخامسة في الدوري، ويعاونه كل من أحمد لطفي مساعدا أول، وأسامة عبد اللطيف مساعدا ثانيا، ومعهم أحمد حامد فهيم حكما رابعا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]