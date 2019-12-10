يناير.. تسليم أراضي إسكان متميز في سوهاج الجديدة

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

أراضي الإسكان - صورة أرشيفية

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة سوهاج الجديدة، سيسلم بدءا من يوم الأربعاء 1 يناير المقبل، وحتى يوم الخميس 16 يناير، قطع أراضي إسكان عمارات متميزة بالمنطقة الجنوبية بحي الأشجار بالمدينة (214 فدانا)، والسابق حجزها بالقرعات العلنية بتواريخ 30 يوليو 2016، 11 نوفمبر 2017، 21 أبريل 2018، 22 سبتمبر 2018. وذكر رجب سالمان عبد الرحيم رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه سيتم تسليم القطع من 100 إلى 120 يوم الأربعاء 1 يناير 2020.

وأضاف عبد الرحيم، في بيان لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تسليم القطع من 121 إلى 140 يوم الخميس 2 يناير، القطع من 141 إلى 160 يوم الأحد 5 يناير، القطع من 161 إلى 180، يوم الإثنين 6 يناير، القطع من 181 إلى 200 يوم الأربعاء 8 يناير.وذكر أنه سيتم تسليم القطع من 201