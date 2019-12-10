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يناير.. تسليم أراضي إسكان متميز في سوهاج الجديدة

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
أراضي الإسكان - صورة أرشيفية
أراضي الإسكان - صورة أرشيفية
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة سوهاج الجديدة، سيسلم بدءا من يوم الأربعاء 1 يناير المقبل، وحتى يوم الخميس 16 يناير، قطع أراضي إسكان عمارات متميزة بالمنطقة الجنوبية بحي الأشجار بالمدينة (214 فدانا)، والسابق حجزها بالقرعات العلنية بتواريخ 30 يوليو 2016، 11 نوفمبر 2017، 21 أبريل 2018، 22 سبتمبر 2018. وذكر رجب سالمان عبد الرحيم رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه سيتم تسليم القطع من 100 إلى 120 يوم الأربعاء 1 يناير 2020.
وأضاف عبد الرحيم، في بيان لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تسليم القطع من 121 إلى 140 يوم الخميس 2 يناير، القطع من 141 إلى 160 يوم الأحد 5 يناير، القطع من 161 إلى 180، يوم الإثنين 6 يناير، القطع من 181 إلى 200 يوم الأربعاء 8 يناير.وذكر أنه سيتم تسليم القطع من 201
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محافظ المنيا يستقبل وفدا كنسيا: الوطن يسع الجميع

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، وفدا كنسيا، ضم عدد من القساوسة والمطارنة بمراكز المحافظة، وهنأ الوفد المحافظ بتوليه مهام عمله في محافظة المنيا، معربين عن أملهم في أن يلهمه الله التوفيق والسداد، وأن يحقق آمال وطموحات أهالي المنيا، وحضر اللقاء، الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب المحافظ، وضم وفد الكنيسة الأنبا ديمتريوس أسقف مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا بطرس فهيم مطران الكاثوليك بالمنيا، والأنبا جورجيوس أسقف مطاي.
وزير-الماليه

معيط: احذروا.. «التهرب الضريبي» جريمة مخلة بالشرف

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء، الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، موضحا أن الحملة تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة التحصيل الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، ومد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي.
شوقى-علام

مفتي الجمهورية: العدو المشترك للأديان هو الإلحاد

??قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن العدو المشترك للأديان هو الإلحاد ولابد من تكاتف أتباع الأديان للتصدي لهذا الخطر الداهم، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية أقرت الحرية الدينية للناس جميعا، حيث أكد القرآن الكريم أن اختلاف الناس في معتقداتهم من سنن الله تعالى في خلقه كما في قولِه تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ}?.?
مشروع-جنة-دار-مصر (1)

الأحد.. تسليم 624 شقة بـ«دار مصر» في القاهرة الجديدة

يستعد جهاز مدينة القاهرة الجديدة، من يوم الأحد المقبل، لتسليم 624 وحدة سكنية، متمثلة في 26 عمارة، بمنطقة شمال القرنفل، بمشروع "دار مصر"للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى، للفائزين بها. وقال عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تسليم العمارات أرقام (34 - 35 - 117 - 125 - 126 - 127 - 128 - 164 - 165 - 166 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 -186 - 187 - 189 - 190 - 191 - 194 - 195 - 200 - 201 - 442 - 443).
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مشروع-جنة-دار-مصر (1)

الأحد.. تسليم 624 شقة بـ«دار مصر» في القاهرة الجديدة

يستعد جهاز مدينة القاهرة الجديدة، من يوم الأحد المقبل، لتسليم 624 وحدة سكنية، متمثلة في 26 عمارة، بمنطقة شمال القرنفل، بمشروع "دار مصر"للإسكان المتوسط بالمرحلة الأولى، للفائزين بها. وقال عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تسليم العمارات أرقام (34 - 35 - 117 - 125 - 126 - 127 - 128 - 164 - 165 - 166 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 -186 - 187 - 189 - 190 - 191 - 194 - 195 - 200 - 201 - 442 - 443).
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

يناير.. تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا، اليوم الأحد، قال فيه إن جهاز مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 5 يناير المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 11 فبراير المقبل، فى تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وقطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا، موضحا أنه على الحاجزين التوجه قبل الاستلام بموعد كافٍ، إلى الإدارة العقارية بمقر جهاز المدينة، لفتح ملف للقطعة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.
وحدة سكنية اقتصادية

الإسكان تطرح شقق استثمارية في بورسعيد ودمياط

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الأحد، عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع الشقق الاستثمارية في محافظتي بورسعيد ودمياط، على أن يبدأ التقديم للحجز يوم 15 ديسمبر المقبل، والوحدة عبارة عن 3 غرف وصالة تتراوح مساحتها ما بين 120 و146 مترا في محافظة بورسعيد، و105 أمتار و120 مترا في محافظة دمياط، على أن تتم عمليات التنفيذ خلال 36 شهرا، وتتراوح أسعار الشقة في محافظة بورسعيد من 820 ألف جنيه وحتى 950 ألف جنيه على أن يكون مقدم الحجز 135 ألف جنيه.
عاصم-الجزار-وزير-الاسكان

الأحد.. تسليم 3138 قطعة أرض إسكان اجتماعي بمدينة السادات

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، بيانا، قال فيه إن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ الأحد المقبل وحتى يوم الخميس 2 أبريل 2020، في تسليم 3 آلاف و3138 قطعة أرض إسكان اجتماعي للفائزين بها، بالقرعة العلنية التكميلية للإسكان الاجتماعي بالمرحلة السابعة والتي تم إجراؤها خلال الفترة من 18 سبتمبر 2016 وحتى 5 أكتوبر 2017، والمرحلة الثامنة، والتي تم إجراؤها خلال الفترة من 6 أغسطس 2017 وحتى 29 أغسطس 2018.
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