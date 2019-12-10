رياضة

الأهلي: الكلمة الأخيرة في الصفقات الجديدة لفايلر

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص
محمود الخطيب - فايلر
محمود الخطيب - فايلر
نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، توقيع عقوبات على رامي ربيعة وأحمد فتحي بسبب المشادة الكلامية التي حدثت بينهما بعد نهاية مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، وذلك حسبما أفاد لقناة الأهلي. وقال مدير الكرة بالأهلي: "يجب التفريق بين التوجيه المطلوب من قائد الفريق ونرفزة الملعب في بعض الأوقات وبين الألفاظ وتعدي الأسلوب أو الطريقة التي نتحدث بها، وما قيل على لساني بشأن توقيع عقوبات غير صحيح، يجب أن نكون واقعيين، سيتم محاولة عرقلتنا في العصر الحالي، خاصةً في الوقت الذي نمر به في ظل تلاحم المباريات على المستوى المحلي والإفريقي".
وتابع سيد عبد الحفيظ: "يحق لنا استبدال لاعبَين في فترة الانتقالات المقبلة، ويتبقى لنا ثلاثة مقاعد في القائمة الإفريقية بعد قيد سعد سمير مؤخرا، ولا أحب استباق الأحداث بشأن عدد صفقات يناير لأن كرة القدم بها متغيرات كثيرة". وأوضح مدير الكرة بالأهلي: "تستمر فترة الانتقالات حتى 31 يناير، والكلمة الأخيرة
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حلمى-طولان

«حلمي طولان VS الجونة».. 10 أهداف في 7 مواجهات

يحتضن استاد الجونة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل فريق الجونة بقيادة مديره الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، المركز السابع عشر بجدول الدوري، برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مباريات، فاز 1 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق هدفًا بينما استقبلت شباكه 8 أهداف. من جانبه، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز السادس عشر بالجدول، برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مواجهات، فاز 1 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق 4 أهداف، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف.
الجونة

بالأرقام.. تفوق كاسح لإنبي أمام الجونة

يحتضن استاد الجونة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل فريق الجونة بقيادة مديره الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، المركز السابع عشر بجدول الدوري، برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مباريات فاز 1 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق هدفًا بينما استقبلت شباكه 8 أهداف. من جانبه، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز السادس عشر بالجدول، برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مواجهات، فاز 1 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق 4 أهدافـ بينما استقبلت شباكه 10 أهداف.
سموحة

صدام ناري بين الإنتاج الحربي وسموحة في الدوري

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام سموحة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل، ويعاونه الثنائي كريم ناهيا ومحمد عبد القادر، بينما سيكون محمد التابعى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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سيد- عبد-الحفيظ‎ (6)

عبد الحفيظ يكشف حقيقة عروض الرحيل لنجوم الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، موعد عودة الثلاثي المصاب كريم نيدفيد ومحمود متولي وعلي معلول، وذلك حسبما أفاد لقناة الأهلي. وقال مدير الكرة بالأهلي: "الأقرب للعودة من الإصابة هو علي معلول، وسيعود للمشاركة بشكل طبيعي عقب لقاء وادي دجلة في الدوري، وأما محمود متولي وكريم نيدفيد فعودتهما ستكون خلال 10 أيام". وفيما يخص تلقى عروض خارجية لأي لاعب، قال: "قد يكون هناك بعض المحادثات بشكل ودي بين بعض الأطراف بحكم المعرفة السابقة، وعندما نحصل على أي عرض لأي لاعب نناقشه أولا مع المدرب وبعد ذلك مع لجنة التخطيط، ثم نتخذ القرار النهائي".
عدالى-القيعى

عدلي القيعي: لم يكن ينفع أن يكون الأهلي بلا ملعب

يرى عدلي القيعي، مستشار التعاقدات في الأهلي، أن الحصول على حق انتفاع ملعب السلام وتسميته باستاد الأهلي له فوائد فنية وأدبية وتسويقية عديدة. وذلك حسبما أفاد عبر برنامج "ملك وكتابة". وقال: "إنه استاد نموذجي، يضم كل متطلبات الأندية المميزة وسيشرفنا. الأهلي يعرف كيف يحافظ على المنشأة وبأفكارنا وجهدنا سيحدث تطوير، فهو إضافة لمكانة الأهلي ومفيد للحقوق التجارية وللنواحي الفنية بشأن نقل التدريبات إليه قبل المباريات المهمة، ولم نحتكر استخدام الاستاد لأن الإنتاج الحربي سيلعب عليه، وكذلك عند ظرف طارئ مثل مباراة الزمالك، أهلا بك في استاد الأهلي بالطبع".
قناة الأهلي

«استادات» تتولى إدارة قناة النادي الأهلي

أعلنت شركة استادات القابضة عن إتمام الاستحواذ على نسبة 51% من أسهم شركة بريزنتيشن لايف صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة الأهلي، وذكر البيان أنه بموجب هذا الاستحواذ ستتولى شركة "بريرنتيشن لايف" إدارة قناة الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة "استادات القابضة". وأضاف البيان أن شركة "استادات" تسعى لتطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها وأستوديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري، وذلك وفق خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وكل المنشآت الرياضية.
رحلة- بعثة- الأهلى -إلى -الجونة‎ (16)

الأهلي يصل إلى تونس لمواجهة النجم في دوري الأبطال

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها فى استاد رادس، مساء الجمعة المقبلة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي (قفشة) وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
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