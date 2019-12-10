الأهلي: الكلمة الأخيرة في الصفقات الجديدة لفايلر

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

محمود الخطيب - فايلر

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، توقيع عقوبات على رامي ربيعة وأحمد فتحي بسبب المشادة الكلامية التي حدثت بينهما بعد نهاية مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، وذلك حسبما أفاد لقناة الأهلي. وقال مدير الكرة بالأهلي: "يجب التفريق بين التوجيه المطلوب من قائد الفريق ونرفزة الملعب في بعض الأوقات وبين الألفاظ وتعدي الأسلوب أو الطريقة التي نتحدث بها، وما قيل على لساني بشأن توقيع عقوبات غير صحيح، يجب أن نكون واقعيين، سيتم محاولة عرقلتنا في العصر الحالي، خاصةً في الوقت الذي نمر به في ظل تلاحم المباريات على المستوى المحلي والإفريقي".

وتابع سيد عبد الحفيظ: "يحق لنا استبدال لاعبَين في فترة الانتقالات المقبلة، ويتبقى لنا ثلاثة مقاعد في القائمة الإفريقية بعد قيد سعد سمير مؤخرا، ولا أحب استباق الأحداث بشأن عدد صفقات يناير لأن كرة القدم بها متغيرات كثيرة". وأوضح مدير الكرة بالأهلي: "تستمر فترة الانتقالات حتى 31 يناير، والكلمة الأخيرة

وتابع سيد عبد الحفيظ: "يحق لنا استبدال لاعبَين في فترة الانتقالات المقبلة، ويتبقى لنا ثلاثة مقاعد في القائمة الإفريقية بعد قيد سعد سمير مؤخرا، ولا أحب استباق الأحداث بشأن عدد صفقات يناير لأن كرة القدم بها متغيرات كثيرة".



وأوضح مدير الكرة بالأهلي: "تستمر فترة الانتقالات حتى 31 يناير، والكلمة الأخيرة للمدير الفني رينيه فايلر، وسنعلن عن الصفقات الجديدة بمجرد إنهائها، والمدرب لم يتحدث عن أي لاعب سيرحل سواء على سبيل البيع أو الإعارة".



يُذكر أن الأهلي يستعد حاليا لملاقاة وادي دجلة في الدوري يوم الأربعاء المقبل (يحتل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من 4 مباريات)، قبل اختتام مبارياته في الشهر الجاري بمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي يوم 28 ديسمبر في الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

