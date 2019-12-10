بسبب نفقة العدة.. فران يطعن شقيق طليقته بالقليوبية

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص

حملة أمنية- أرشيفية

استقبل مستشفى بنها الجامعي، «ر. م. ع»، 38 سنة، سائق، مصابا بجرح نافذ بالبطن، وعلى الفور تم إخطار الشرطة باستقبال مصاب ووجود شبهة جنائية فى الشروع بقتله، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لتحرير محضر بالواقعة، إذ تبين أن المجني عليه وشقيقه تقابلا مع طليق شقيقتهما ويعمل "فران"، وذلك لمطالبته بدفع نفقة العدة والمتعة لشقيقتهما، لكن طليقها رفض وتشاجر معهما، وخلال المشاجرة أمسك بكوب الشاي الذى كان يحتسيه على المقهى وكسره وطعن المجني عليه بنصف الكوب المكسور فى بطنه، حتى تجمع الأهالي ونقلوه إلى المستشفى لإسعافه.

انتقل إلى مكان الحادث اللواء هشام سليم، مدير مباحث مديرية أمن القليوبية، وضباط وحدة مباحث المركز، إلى مكان الحادث وبالفحص والتحري تبين نشوب مشاجرة بين المصاب، و«ح ا ع»، 36 سنة، نقاش، سبق اتهامه في قضية مخدرات، وشقيقه «ع»، 38 سنة، عامل، زوج شقيقة المجني عليه "فران"، إثر وجود خلافات

انتقل إلى مكان الحادث اللواء هشام سليم، مدير مباحث مديرية أمن القليوبية، وضباط وحدة مباحث المركز، إلى مكان الحادث وبالفحص والتحري تبين نشوب مشاجرة بين المصاب، و«ح ا ع»، 36 سنة، نقاش، سبق اتهامه في قضية مخدرات، وشقيقه «ع»، 38 سنة، عامل، زوج شقيقة المجني عليه "فران"، إثر وجود خلافات مالية سابقة بينهم، وأثناء وجودهما بأحد المقاهي تجددت الخلافات، وتطورت لمشاجرة، قام خلالها الثاني بالتعدي على المصاب بجزء من كوب زجاجي مكسور محدثا إصابته.



وبسؤال شقيقة المصاب "هدى ش ع" ربة منزل، أفادت أن شقيقيها ذهبا لمقابلة طليقها، ومطالبته بالوفاء بالتزاماته وسداد نفقتها، لكنه رفض وتعدى على شقيقها شارعًا فى قتله، وألقت القوات القبض على المتهم الذى أقر بجريمته، زاعمًا أنه كان فى حالة دفاع عن النفس بعد تطاول شقيقى مطلقته عليه.



