رياضة

عبد الحفيظ يكشف حقيقة عروض الرحيل لنجوم الأهلي

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، موعد عودة الثلاثي المصاب كريم نيدفيد ومحمود متولي وعلي معلول، وذلك حسبما أفاد لقناة الأهلي. وقال مدير الكرة بالأهلي: "الأقرب للعودة من الإصابة هو علي معلول، وسيعود للمشاركة بشكل طبيعي عقب لقاء وادي دجلة في الدوري، وأما محمود متولي وكريم نيدفيد فعودتهما ستكون خلال 10 أيام". وفيما يخص تلقى عروض خارجية لأي لاعب، قال: "قد يكون هناك بعض المحادثات بشكل ودي بين بعض الأطراف بحكم المعرفة السابقة، وعندما نحصل على أي عرض لأي لاعب نناقشه أولا مع المدرب وبعد ذلك مع لجنة التخطيط، ثم نتخذ القرار النهائي".
وتابع مدير الكرة بالأهلي: "يحق لنا استبدال لاعبَين في فترة الانتقالات المقبلة، ويتبقى لنا ثلاثة مقاعد في القائمة الإفريقية بعد قيد سعد سمير مؤخرا، ولا أحب استباق الأحداث بشأن عدد صفقات يناير لأن كرة القدم بها متغيرات كثيرة".وأوضح عبد الحفيظ: "تستمر فترة الانتقالات حتى 31 يناير، والكلمة الأخيرة للمدير
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ميتشو

ميتشو: حققت حلمي في «شهر العسل» مع الزمالك

أكد الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لنادي لزمالك، أنه يكن كل الاحترام للنادي ومجلس إدارته، مشيرًا إلى أنه تعلم الكثير خلال الفترة التي قضاها بين أسوار القلعة البيضاء، متمنيا التوفيق للفريق في الفترة المقبلة، وذلك حسبما أفاد في فيديو نشره الموقع الرسمي للزمالك رفقة مرتضى منصور رئيس النادي. وقال مدرب الزمالك السابق: "كل الاحترام للجماهير وتاريخ النادي الذي تأسس قبل 108 عاما ورئيس النادي والمشرف على كرة القدم والجهاز المعاون وكل اللاعبين الذين توليت تدريبهم وأحببتهم للغاية".
ماسون جرينوود - راشفورد

سولسكاير: راشفورد قريب من مستوى رونالدو

أشاد المدرب النرويجي لفريق مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، بمهاجمه الشاب ماركوس راشفورد، بعد العروض المميزة التي يقدمها مع الشياطين الحمر هذا الموسم، وأخرها قيادته لليونايتد لحسم الديربي أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، مؤكدًا على امتلاكه لقدرات عالية تمكنه من الوصول إلى مستوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووصل لاعب منتخب إنجلترا البالغ عمره 22 عاما إلى 13 هدفا في آخر 14 مباراة مع ناديه وبلاده وقال سولسكاير إنه يرى تشابها بين راشفورد والبرتغالي رونالدو الذي سجل 118 هدفا في 292 مباراة مع يونايتد خلال الفترة 2003-2009.
حسام-حسن

سموحة: لن نكرر أخطاء الماضي وحسام حسن حدد احتياجاته

أشار محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إلى إمكانية انضمام أحمد علي مهاجم بيراميدز إلى الفريق السكندري خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن الزمالك طلب ضم عدة لاعبين لضمهم، وذلك حسبما أفاد لقناة صدى البلد. وقال رئيس سموحة: "أحمد علي مهاجم مميز ومن الوارد وجوده في سموحة خلال شهر يناير، لكن الكلمة الأخيرة تعود إلى المدير الفني حسام حسن، وحسام حسن حدد احتياجاته لتدعيمات يناير ويعرف ما يريده جيدا، لكنه لم يخطرني بها حتى الآن، سنواجه الإنتاج الحربي في الدوري ثم مباراة كأس مصر أمام العبور".
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عدالى-القيعى

عدلي القيعي: لم يكن ينفع أن يكون الأهلي بلا ملعب

يرى عدلي القيعي، مستشار التعاقدات في الأهلي، أن الحصول على حق انتفاع ملعب السلام وتسميته باستاد الأهلي له فوائد فنية وأدبية وتسويقية عديدة. وذلك حسبما أفاد عبر برنامج "ملك وكتابة". وقال: "إنه استاد نموذجي، يضم كل متطلبات الأندية المميزة وسيشرفنا. الأهلي يعرف كيف يحافظ على المنشأة وبأفكارنا وجهدنا سيحدث تطوير، فهو إضافة لمكانة الأهلي ومفيد للحقوق التجارية وللنواحي الفنية بشأن نقل التدريبات إليه قبل المباريات المهمة، ولم نحتكر استخدام الاستاد لأن الإنتاج الحربي سيلعب عليه، وكذلك عند ظرف طارئ مثل مباراة الزمالك، أهلا بك في استاد الأهلي بالطبع".
قناة الأهلي

«استادات» تتولى إدارة قناة النادي الأهلي

أعلنت شركة استادات القابضة عن إتمام الاستحواذ على نسبة 51% من أسهم شركة بريزنتيشن لايف صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة الأهلي، وذكر البيان أنه بموجب هذا الاستحواذ ستتولى شركة "بريرنتيشن لايف" إدارة قناة الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة "استادات القابضة". وأضاف البيان أن شركة "استادات" تسعى لتطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها وأستوديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري، وذلك وفق خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وكل المنشآت الرياضية.
رحلة- بعثة- الأهلى -إلى -الجونة‎ (16)

الأهلي يصل إلى تونس لمواجهة النجم في دوري الأبطال

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها فى استاد رادس، مساء الجمعة المقبلة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وضمت قائمة الأهلي في رحلة تونس كلا من محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي (قفشة) وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.
الاهلى- والجونة (7)

الأهلي يرفع شعار التحدي قبل موقعة النجم

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، واللاعبين أغلقوا تماما صفحة الحديث عن مباراة الجونة التي أقيمت أمس الإثنين، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة (سجل وليد سيلمان هاتريك - سجل حسين الشحات هدف)، على استاد الجونة، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. وأضاف مدير الكرة بالقلعة الحمراء: «بدأنا التحضير والتركيز بشكل كامل في مواجهة النجم الساحلي المهمة المقرر لها الجمعة المقبل».
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