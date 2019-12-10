عبد الحفيظ يكشف حقيقة عروض الرحيل لنجوم الأهلي

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

سيد عبد الحفيظ

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، موعد عودة الثلاثي المصاب كريم نيدفيد ومحمود متولي وعلي معلول، وذلك حسبما أفاد لقناة الأهلي. وقال مدير الكرة بالأهلي: "الأقرب للعودة من الإصابة هو علي معلول، وسيعود للمشاركة بشكل طبيعي عقب لقاء وادي دجلة في الدوري، وأما محمود متولي وكريم نيدفيد فعودتهما ستكون خلال 10 أيام". وفيما يخص تلقى عروض خارجية لأي لاعب، قال: "قد يكون هناك بعض المحادثات بشكل ودي بين بعض الأطراف بحكم المعرفة السابقة، وعندما نحصل على أي عرض لأي لاعب نناقشه أولا مع المدرب وبعد ذلك مع لجنة التخطيط، ثم نتخذ القرار النهائي".

وتابع مدير الكرة بالأهلي: "يحق لنا استبدال لاعبَين في فترة الانتقالات المقبلة، ويتبقى لنا ثلاثة مقاعد في القائمة الإفريقية بعد قيد سعد سمير مؤخرا، ولا أحب استباق الأحداث بشأن عدد صفقات يناير لأن كرة القدم بها متغيرات كثيرة".وأوضح عبد الحفيظ: "تستمر فترة الانتقالات حتى 31 يناير، والكلمة الأخيرة للمدير

وتابع مدير الكرة بالأهلي: "يحق لنا استبدال لاعبَين في فترة الانتقالات المقبلة، ويتبقى لنا ثلاثة مقاعد في القائمة الإفريقية بعد قيد سعد سمير مؤخرا، ولا أحب استباق الأحداث بشأن عدد صفقات يناير لأن كرة القدم بها متغيرات كثيرة".



وأوضح عبد الحفيظ: "تستمر فترة الانتقالات حتى 31 يناير، والكلمة الأخيرة للمدير الفني رينيه فايلر، وسنعلن عن الصفقات الجديدة بمجرد إنهائها، والمدرب لم يتحدث عن أي لاعب سيرحل سواء على سبيل البيع أو الإعارة".



يُذكر أن الأهلي يستعد حاليا لملاقاة وادي دجلة في الدوري يوم الأربعاء المقبل (يحتل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من 4 مباريات)، قبل اختتام مبارياته في الشهر الجاري بمواجهة بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي يوم 28 ديسمبر في الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا.

