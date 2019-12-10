باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع ماني

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

ليفربول

يبدو إن إدارة باريس سان جيرمان، بدأت التحرك للإعداد لعصر ما بعد النجم البرازيلي نيمار، الذي أراد بشدة الرحيل عن قلعة الأمراء الصيف الماضي، ويبدو أنه سيرحل عن العاصمة الفرنسية بنهاية الموسم الجاري، وقالت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الثلاثاء، إنَّ الصيف المقبل لن يكون هادئًا بشأن نيمار؛ لأن برشلونة سيحاول ضمه مجددًا إلى "كامب نو"، وأشارت الصحيفة إلى أن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، يرى أن السنغالي ساديو ماني، نجم الريدز، هو أفضل بديل في حالة رحيل نيمار.

وأوضحت أن صفقة ماني قد تبلغ 100 مليون يورو، بينما رحيل نيمار سيمنح سان جيرمان 200 مليون يورو. وذكرت "فرانس فوتبول" أنَّ سان جيرمان سيستغل الأموال المتبقية من رحيل نيمار، لإبرام صفقات أخرى مثل يوسف عطال (نيس)، وماتيا دي تشيلليو (يوفنتوس)، وكاليدو كوليبالي (نابولي)، وإدواردو كامافينجا (رين). يذكر أن

وأوضحت أن صفقة ماني قد تبلغ 100 مليون يورو، بينما رحيل نيمار سيمنح سان جيرمان 200 مليون يورو.



وذكرت "فرانس فوتبول" أنَّ سان جيرمان سيستغل الأموال المتبقية من رحيل نيمار، لإبرام صفقات أخرى مثل يوسف عطال (نيس)، وماتيا دي تشيلليو (يوفنتوس)، وكاليدو كوليبالي (نابولي)، وإدواردو كامافينجا (رين).



يذكر أن ماني يقدم مستويات لافتة للنظر مع ليفربول في الأونة الأخيرة، حيث خاض 15 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل 9 أهداف وصناعة 6 أخرين.



كما خاض 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالها هدفين وصنع هدف وحيد، كما سجل هدفين في مباراة السوبر الأوروبي.



وتوج ماني بلقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 22 هدفًا، مناصفة مع نجم المتتخب الوطني محمد صلاح والمهاجم الجابوني لفريق آرسنال، بيير إيميريك أوباميانج.