رياضة

باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع ماني

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
ليفربول
ليفربول
يبدو إن إدارة باريس سان جيرمان، بدأت التحرك للإعداد لعصر ما بعد النجم البرازيلي نيمار، الذي أراد بشدة الرحيل عن قلعة الأمراء الصيف الماضي، ويبدو أنه سيرحل عن العاصمة الفرنسية بنهاية الموسم الجاري، وقالت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الثلاثاء، إنَّ الصيف المقبل لن يكون هادئًا بشأن نيمار؛ لأن برشلونة سيحاول ضمه مجددًا إلى "كامب نو"، وأشارت الصحيفة إلى أن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، يرى أن السنغالي ساديو ماني، نجم الريدز، هو أفضل بديل في حالة رحيل نيمار.
وأوضحت أن صفقة ماني قد تبلغ 100 مليون يورو، بينما رحيل نيمار سيمنح سان جيرمان 200 مليون يورو. وذكرت "فرانس فوتبول" أنَّ سان جيرمان سيستغل الأموال المتبقية من رحيل نيمار، لإبرام صفقات أخرى مثل يوسف عطال (نيس)، وماتيا دي تشيلليو (يوفنتوس)، وكاليدو كوليبالي (نابولي)، وإدواردو كامافينجا (رين). يذكر أن
اقرأ المزيد
ميتشو

ميتشو: حققت حلمي في «شهر العسل» مع الزمالك

أكد الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لنادي لزمالك، أنه يكن كل الاحترام للنادي ومجلس إدارته، مشيرًا إلى أنه تعلم الكثير خلال الفترة التي قضاها بين أسوار القلعة البيضاء، متمنيا التوفيق للفريق في الفترة المقبلة، وذلك حسبما أفاد في فيديو نشره الموقع الرسمي للزمالك رفقة مرتضى منصور رئيس النادي. وقال مدرب الزمالك السابق: "كل الاحترام للجماهير وتاريخ النادي الذي تأسس قبل 108 عاما ورئيس النادي والمشرف على كرة القدم والجهاز المعاون وكل اللاعبين الذين توليت تدريبهم وأحببتهم للغاية".
ماسون جرينوود - راشفورد

سولسكاير: راشفورد قريب من مستوى رونالدو

أشاد المدرب النرويجي لفريق مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، بمهاجمه الشاب ماركوس راشفورد، بعد العروض المميزة التي يقدمها مع الشياطين الحمر هذا الموسم، وأخرها قيادته لليونايتد لحسم الديربي أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، مؤكدًا على امتلاكه لقدرات عالية تمكنه من الوصول إلى مستوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووصل لاعب منتخب إنجلترا البالغ عمره 22 عاما إلى 13 هدفا في آخر 14 مباراة مع ناديه وبلاده وقال سولسكاير إنه يرى تشابها بين راشفورد والبرتغالي رونالدو الذي سجل 118 هدفا في 292 مباراة مع يونايتد خلال الفترة 2003-2009.
حسام-حسن

سموحة: لن نكرر أخطاء الماضي وحسام حسن حدد احتياجاته

أشار محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إلى إمكانية انضمام أحمد علي مهاجم بيراميدز إلى الفريق السكندري خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن الزمالك طلب ضم عدة لاعبين لضمهم، وذلك حسبما أفاد لقناة صدى البلد. وقال رئيس سموحة: "أحمد علي مهاجم مميز ومن الوارد وجوده في سموحة خلال شهر يناير، لكن الكلمة الأخيرة تعود إلى المدير الفني حسام حسن، وحسام حسن حدد احتياجاته لتدعيمات يناير ويعرف ما يريده جيدا، لكنه لم يخطرني بها حتى الآن، سنواجه الإنتاج الحربي في الدوري ثم مباراة كأس مصر أمام العبور".
اقرأ المزيد من الأخبار
نيمار‎

توخيل: هذه النقطة تميز نيمار عن مبابي

تغنى المدرب الألماني توماس توخيل بالانتصار الذي حققه فريقه باريس سان جيرمان، أمس، على مونبلييه في الدوري الفرنسي بنتيجة 3-1، وقال توخيل، في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "ملعب مونبلييه فظيع، كما أنه فريق قوي للغاية، وتعرض فريقنا لإصابتين في وقت مبكر، وأجواء الملعب كانت ملتهبة"، وتابع مدرب بي إس جي: "يمكنكم التأكد من كيلور نافاس، الذي أصيب في رأسه بمقذوف ألقته الجماهير، لكننا نجحنا في قلب سيناريو اللقاء لصالحنا"، وأضاف: "لقد كانت مباراة غير عادية، وحققنا انتصارًا ثمينًا ومستحقا، وكان تحديًا مميزًا لنا".
إيدين هازارد (2)

أرقام صادمة.. ماذا يقدم ريال مدريد في غياب هازارد؟

أصدر ريال مدريد بيانا حول الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، إذ تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبَل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.
إدين هازارد

صدمة.. تأكد غياب إيدين هازارد عن الكلاسيكو

أصدر ريال مدريد بيانا حول الإصابة التي يعاني منها البلجيكي إيدين هازارد، إذ تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا. وقال البيان، الذي نشره النادي على موقعه الرسمي على الإنترنت: "بعد الاختبارات التي أجريت على لاعبنا إيدين هازارد من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابة اللاعب بشرخ في قدمه اليمنى، وفي انتظار التطورات". وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أنه بهذا التشخيص يتأكد غياب البلجيكي عن مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، في الكلاسيكو المقرر إقامته يوم 18 ديسمبر الجاري.
نيمار

رونالدينيو يطالب نيمار بالعودة إلى برشلونة

أعرب أسطورة كرة القدم البرازيلية، رونالدينيو، عن رغبته الشديدة في عودة مواطنه نيمار إلى صفوف برشلونة من جديد، وذلك بعدما رحل عن صفوف العملاق الكتالوني في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، قُدرت بـ222 مليون يورو، وقال رونالدينيو، في تصريحات نقلتها صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية: "نيمار هو النجم الآن في البرازيل، أحب أسلوب لعبه، وأتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام بالنسبة له"، وتابع: "أحب أن يكون أصدقائي سعداء، بغض النظر عن المكان الذي هم فيه".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]