رياضة

سموحة: لن نكرر أخطاء الماضي وحسام حسن حدد احتياجاته

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص
حسام حسن
حسام حسن
أشار محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إلى إمكانية انضمام أحمد علي مهاجم بيراميدز إلى الفريق السكندري خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن الزمالك طلب ضم عدة لاعبين لضمهم، وذلك حسبما أفاد لقناة صدى البلد. وقال رئيس سموحة: "أحمد علي مهاجم مميز ومن الوارد وجوده في سموحة خلال شهر يناير، لكن الكلمة الأخيرة تعود إلى المدير الفني حسام حسن، وحسام حسن حدد احتياجاته لتدعيمات يناير ويعرف ما يريده جيدا، لكنه لم يخطرني بها حتى الآن، سنواجه الإنتاج الحربي في الدوري ثم مباراة كأس مصر أمام العبور".
وأكمل محمد فرج عامر: "أعلم أنه سيحتاج إلى ثلاثة لاعبين في ثلاثة مراكز مختلفة، ونعاني حاليا من عدة إصابات على رأسها حسام حسن وفوزي الحناوي ومحمود عزت".وتابع رئيس سموحة: "الزمالك طلب أكثر من لاعب من سموحة، لكن من المستحيل التفريط في أي لاعب في شهر يناير ولا نية للتفكير في أي عروض، لن نكرر أخطاء الماضي
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ميتشو

ميتشو: حققت حلمي في «شهر العسل» مع الزمالك

أكد الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لنادي لزمالك، أنه يكن كل الاحترام للنادي ومجلس إدارته، مشيرًا إلى أنه تعلم الكثير خلال الفترة التي قضاها بين أسوار القلعة البيضاء، متمنيا التوفيق للفريق في الفترة المقبلة، وذلك حسبما أفاد في فيديو نشره الموقع الرسمي للزمالك رفقة مرتضى منصور رئيس النادي. وقال مدرب الزمالك السابق: "كل الاحترام للجماهير وتاريخ النادي الذي تأسس قبل 108 عاما ورئيس النادي والمشرف على كرة القدم والجهاز المعاون وكل اللاعبين الذين توليت تدريبهم وأحببتهم للغاية".
ماسون جرينوود - راشفورد

سولسكاير: راشفورد قريب من مستوى رونالدو

أشاد المدرب النرويجي لفريق مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، بمهاجمه الشاب ماركوس راشفورد، بعد العروض المميزة التي يقدمها مع الشياطين الحمر هذا الموسم، وأخرها قيادته لليونايتد لحسم الديربي أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، مؤكدًا على امتلاكه لقدرات عالية تمكنه من الوصول إلى مستوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووصل لاعب منتخب إنجلترا البالغ عمره 22 عاما إلى 13 هدفا في آخر 14 مباراة مع ناديه وبلاده وقال سولسكاير إنه يرى تشابها بين راشفورد والبرتغالي رونالدو الذي سجل 118 هدفا في 292 مباراة مع يونايتد خلال الفترة 2003-2009.
ليفربول - ماني

باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع ماني

يبدو إن إدارة باريس سان جيرمان، بدأت التحرك للإعداد لعصر ما بعد النجم البرازيلي نيمار، الذي أراد بشدة الرحيل عن قلعة الأمراء الصيف الماضي، ويبدو أنه سيرحل عن العاصمة الفرنسية بنهاية الموسم الجاري، وقالت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الثلاثاء، إنَّ الصيف المقبل لن يكون هادئًا بشأن نيمار؛ لأن برشلونة سيحاول ضمه مجددًا إلى "كامب نو"، وأشارت الصحيفة إلى أن ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، يرى أن السنغالي ساديو ماني، نجم الريدز، هو أفضل بديل في حالة رحيل نيمار.
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المصري وبيراميدز يقصان شريط مجموعات الكونفيدرالية

يستهل المصري البورسعيدي وبيراميدز مشوارهما في دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019- 2020، اليوم الأحد، ويوجد الثنائي في المجموعة الأولى من البطولة، التي تضم إلى جانبهما كلا من إينوجو رينجرز النيجيري وإف سي نواذيبو الموريتاني، وستكون ضربة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرًا عندما يرحل بيراميدز لمواجهة إينوجو رينجرز على ملعب نامدي إزيكيو ستاديوم، ويبحث بيراميدز عن الخروج بنتيجة إيجابية من تلك المواجهة في مشاركته الأولى بالبطولة.
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طلعت يوسف: الاتحاد قدم مباراة كبيرة أمام منافس صاحب تاريخ

تغنى طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، بلاعبي فريقه، بعد الفوز الكبير الذي حققوه مساء السبت، على نظيره الإسماعيلي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب حرس الحدود، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع زعيم الثغر رصيده إلى عشر نقاط، ويرتقي إلى المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن الزمالك، الذي تراجع إلى المركز الخامس، في المقابل تجمد رصيد الدراويش عند ست نقاط، في المركز الثاني عشر.
سباستيان-ديسابر (1)

ديسابر يحشد أسلحته لإسقاط إينوجو رينجرز

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن قائمة الفريق للسفر إلى نيجيريا اليوم الخميس، استعدادًا للقاء إينوجو رينجرز النيجيري، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى بمجموعات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2019-2020. وشهدت القائمة التي تضم 22 لاعبًا، غياب محمود حماد وأحمد علي لأسباب فنية، والنجم عبد الله السعيد بسبب الإصابة، بينما محمد عطوة وإبراهيم عادل وأحمد حمودي غير مقيدين في قائمة بيراميدز الإفريقية.
بيراميدز (1)

بيراميدز يشارك الأهلي في الصدارة بالتعادل أمام أسوان

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مواجهة فريق بيراميدز ونظيره أسوان، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، سجل جون أنطوي هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك أوميد أوكري هدف التعادل للضيوف، وأحرز محمد فاروق الهدف الثاني لبيراميدز، وعاد أوكري وسجل الهدف الثاني له ولفريقه. بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراتين أقل، في المقابل رفع أسوان رصيده إلى خمس نقاط في المركز الرابع عشر.
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