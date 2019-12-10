سموحة: لن نكرر أخطاء الماضي وحسام حسن حدد احتياجاته

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٤ ص

حسام حسن

أشار محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إلى إمكانية انضمام أحمد علي مهاجم بيراميدز إلى الفريق السكندري خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن الزمالك طلب ضم عدة لاعبين لضمهم، وذلك حسبما أفاد لقناة صدى البلد. وقال رئيس سموحة: "أحمد علي مهاجم مميز ومن الوارد وجوده في سموحة خلال شهر يناير، لكن الكلمة الأخيرة تعود إلى المدير الفني حسام حسن، وحسام حسن حدد احتياجاته لتدعيمات يناير ويعرف ما يريده جيدا، لكنه لم يخطرني بها حتى الآن، سنواجه الإنتاج الحربي في الدوري ثم مباراة كأس مصر أمام العبور".

وأكمل محمد فرج عامر: "أعلم أنه سيحتاج إلى ثلاثة لاعبين في ثلاثة مراكز مختلفة، ونعاني حاليا من عدة إصابات على رأسها حسام حسن وفوزي الحناوي ومحمود عزت".وتابع رئيس سموحة: "الزمالك طلب أكثر من لاعب من سموحة، لكن من المستحيل التفريط في أي لاعب في شهر يناير ولا نية للتفكير في أي عروض، لن نكرر أخطاء الماضي

وأكمل محمد فرج عامر: "أعلم أنه سيحتاج إلى ثلاثة لاعبين في ثلاثة مراكز مختلفة، ونعاني حاليا من عدة إصابات على رأسها حسام حسن وفوزي الحناوي ومحمود عزت".



وتابع رئيس سموحة: "الزمالك طلب أكثر من لاعب من سموحة، لكن من المستحيل التفريط في أي لاعب في شهر يناير ولا نية للتفكير في أي عروض، لن نكرر أخطاء الماضي حيث فقد اللاعبون تركيزهم".



وواصل محمد فرج عامر: "لا نية لرحيل حسام حسن مهاجم الفريق في صفقة تبادلية، يتلقى دائمًا عروضا خارجية لأنه أفضل مهاجم في مصر وأفضل من يجيد التعامل أمام المرمى، يصنع لنفسه الفرص وهدّاف مميز".



وأتم رئيس سموحة قائلا: "أود التذكير بأننا قمنا ببيع طارق حامد مقابل سبعة ملايين جنيه وكان أغلى لاعب يتم بيعه في مصر وأفضل لاعب وسط، أردت توضيح هذا الأمر بعدما تردد بأنه تم بيعه بأقل من ذلك بكثير".

