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معيط: احذروا.. «التهرب الضريبي» جريمة مخلة بالشرف

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء، الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، موضحا أن الحملة تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة التحصيل الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، ومد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي.
وأشار معيط إلى أن طلب المواطنين الفاتورة الضريبية من مقدمي الخدمات أو البائعين، أكبر ضمانة لوصول ضريبة القيمة المضافة التي دفعها المستهلكون أو متلقو الخدمة إلى الخزانة العامة للدولة بما يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة، مؤكدًا أن الفاتورة الضريبية تضمن حق المستهلك فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة ورد
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لحوم-العيد (1)

الأسماك واللحوم.. 10 سلع قادت تراجع التضخم في نوفمبر

واصل معدل التضخم في مصر تراجعه للشهر السادس على التوالي، ليسجل معدلا سالبا خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 15.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. وعلى أساس شهري، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.6 نقطة، مسجلا تراجعا بنحو 0.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه.
جمارك-السيارت

تطبيق زيرو جمارك على السيارات التركية يناير 2020

أكد الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، تطبيق الشريحة الأخيرة لاتفاقية الشراكة المصرية التركية خلال شهر يناير المقبل. وأضاف خلال كلمته في القمة السنوية السادسة لمؤتمر إيجيبت أوتوموتيف (تعميق صناعة السيارات ورؤية الحكومة 2030)، أن وزارة المالية لم يصلها حتى الآن أي قرار بشأن تأجيل الاتفاقية، وهذا يعني تطبيق الشريحة الأخيرة من الاتفاقية في موعدها المحدد وهو يناير المقبل. وأضاف أن الدولة المصرية ليست مع الحماية الجمركية وإنما تسعى إلى تقديم الحوافز، داعيا القطاع الخاص للمشاركة بمقترحاتهم في دعم صناعة السيارات.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: 3.8 مليار جنيه استثمارات موجهة لوسط الصعيد

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل توفير الفرص التنموية بالمحافظة واستغلال ما تنعم به المحافظة من موارد وفرص حقيقية. وأشارت السعيد إلى أهمية عملية التوطين بالمحافظة للاستفادة من الموارد التي تتمتع بها واستغلالها موضحة ضرورة بحث الأسلوب الأمثل لتلك العملية، مؤكدة أن محافظة الوادي الجديد تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والقدرات التنافسية الكبيرة التي تسهم في خلق مزيد من فرص العمل اللائق.
وكالة-بلومبرج

بلومبرج: طرح شركات حكومية بالبورصة ينعش سوق الأسهم

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن سوق الأسهم المصرية ربما تجد موجة سيولة تحتاجها بشدة من شركتين مملوكتين للدولة من المقرر طرحها فى البورصة العام المقبل. وذكر حسنين مالك رئيس استراتيجية الأسهم في تيليمر في دبي، إن الاكتتاب العام الذى طال انتظاره لواحد من أكبر البنوك فى مصر وهو بنك القاهرة، يمكن أن يؤدى بشكل خاص إلى جذب تمويلات من خارج المنطقة، موضحا أنه في عام 2019، ظلت مصر المرشح المفضل للمستثمرين الأجانب لكن هذا انعكس في أداء أكبر أسهمهم CIB، وليس الباقي التي تعتبر أقل سيولة بكثير.
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وزير-الماليه

غدا بدء الاجتماعات التحضيرية لوزراء المالية الأفارقة

تستضيف مدينة شرم الشيخ غدًا، الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء لاجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15»، وذلك فى إطار فعاليات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. وذكر بيان لوزارة المالية أن الوزارة سوف تنظم بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، يوم 6 ديسمبر الجاري، اجتماع لجنة وزراء المالية الخمسة عشر «F15» لمناقشة آخر تطورات الإصلاح المالي والموازني للاتحاد الإفريقي، ومراجعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتمويل، ووضع مساهمات الدول الأعضاء، وتطوير القواعد الإجرائية لعمل اللجنة، على النحو الذي يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للاتحاد.
وزارة-المالية

تفاصيل توقيع اتفاقية حكومية لتسوية مستحقات المصدرين

وقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع ممثلي 9 شركات مصدرة، اتفاقيات تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، يتم بمقتضاها صرف 20% من المتأخرات المستحقة لكل منها قبل نهاية ديسمبر الحالي، و20% خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، والباقى على 3 سنوات لاحقة؛ وذلك تنفيذًا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية، ومن ثم صادراتها، بما يسهم في تشجيع الصناعة الوطنية.
وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية: نجحنا في تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام الماضي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مصر نجحت في تحقيق المستهدفات الاقتصادية خلال العام المالي الماضي، رغم كل التحديات التي تم مواجهتها في انعكاس إيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إلى أن ذلك جاء خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر السنوي للجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن، إذ أضاف معيط أن مصر سجلت أعلى معدل نمو منذ 10 سنوات بنسبة 5.6%، وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعا وتوازنا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز.
عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب

تحويل 5 شركات بمركز كبار الممولين للتهرب الضريبي

أعلن عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب اليوم، الأربعاء، أنه تم اكتشاف خمس شركات بمركز كبار الممولين تقدم إقرارات صفرية، في حين أن منظومة الإقرارات الإلكترونية قد أثبتت أن لها تعاملات لم يتم إدراجها ضمن الإقرار الضريبي، وتم إحالتهم إلى مكافحة التهرب الضريبي (قيمة مضافة). وقال حسين، إنه سيتم استبعاد هذه الشركات من تبعية مركز كبار الممولين، ونقلهم إلى مأموريات الاختصاص التابعين لها، حيث أن أي شركة مسجلة بمركز كبار المموليين يثبت تهربها ضريبيا سيتم استبعادها من مركز كبار الممولين، وسيتم وضعها ضمن قائمة الشركات عالية المخاطر.
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