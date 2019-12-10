سولسكاير: راشفورد قريب من مستوى رونالدو

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

ماركوس راشفورد

أشاد المدرب النرويجي لفريق مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، بمهاجمه الشاب ماركوس راشفورد، بعد العروض المميزة التي يقدمها مع الشياطين الحمر هذا الموسم، وأخرها قيادته لليونايتد لحسم الديربي أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، مؤكدًا على امتلاكه لقدرات عالية تمكنه من الوصول إلى مستوى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ووصل لاعب منتخب إنجلترا البالغ عمره 22 عاما إلى 13 هدفا في آخر 14 مباراة مع ناديه وبلاده وقال سولسكاير إنه يرى تشابها بين راشفورد والبرتغالي رونالدو الذي سجل 118 هدفا في 292 مباراة مع يونايتد خلال الفترة 2003-2009.

وأضاف المدرب: "نعم إنه من السهل جدا المقارنة بينهما. نفس المهارة والتكوين الجسماني والسلوك والإمكانيات.. كل شيء. يملك الشاب كل الفرص ليصبح لاعبا من الطراز الرفيع. دعونا نأمل أن يستمر هكذا".وسبق أن تعرض راشفورد لانتقادات بسبب افتقاره للحسم أمام المرمى لكنه يتألق تحت قيادة المهاجم السابق سولسكاير الذي