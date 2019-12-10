ميتشو: حققت حلمي في «شهر العسل» مع الزمالك

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

ميتشو

أكد الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لنادي لزمالك، أنه يكن كل الاحترام للنادي ومجلس إدارته، مشيرًا إلى أنه تعلم الكثير خلال الفترة التي قضاها بين أسوار القلعة البيضاء، متمنيا التوفيق للفريق في الفترة المقبلة، وذلك حسبما أفاد في فيديو نشره الموقع الرسمي للزمالك رفقة مرتضى منصور رئيس النادي. وقال مدرب الزمالك السابق: "كل الاحترام للجماهير وتاريخ النادي الذي تأسس قبل 108 عاما ورئيس النادي والمشرف على كرة القدم والجهاز المعاون وكل اللاعبين الذين توليت تدريبهم وأحببتهم للغاية".

وأضاف ميتشو: "كان حلمنا تحقيق العديد من الألقاب، حققنا منها حلم واحد بالتتويج بلقب كأس مصر خلال شهر العسل الذي توليت فيه مسؤولية الفريق، مررنا بنفس موقف الموسم الماضي في البطولة الإفريقية بعد الخسارة من مازيمبي، حيث كنا مطالبين بالفوز في الجولة الثانية".وأوضح المدرب الصربي: "كان الزمالك في قلبي والتجربة

وأضاف ميتشو: "كان حلمنا تحقيق العديد من الألقاب، حققنا منها حلم واحد بالتتويج بلقب كأس مصر خلال شهر العسل الذي توليت فيه مسؤولية الفريق، مررنا بنفس موقف الموسم الماضي في البطولة الإفريقية بعد الخسارة من مازيمبي، حيث كنا مطالبين بالفوز في الجولة الثانية".



وأوضح المدرب الصربي: "كان الزمالك في قلبي والتجربة كانت مميزة بالنسبة لي وتعلمت منها عدة دروس وأشياء في كرة القدم وأشكر النادي على كل شيء مررنا به وأتمنى الأفضل له في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا".



وأتم ميتشو قائلا: "وسائل الإعلام حاولت التواصل معي لكني فضلت عدم الحديث عن أي شيء بسبب الاحترام الذي أظهره لي نادي الزمالك، وأتمنى له كل التوفيق في الفترة المقبلة".

