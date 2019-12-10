5 عادات غير صحية لا تفعيلها وأنت حامل

يجب التوقف عن تناول اللحوم النية والأسماك الصدفية واللحم البارد، والأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق، والبيض غير المطهي، إضافة إلى تجنب المأكولات البحرية المدخنة

تحرير:إسراء سليمان ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

المرأة الحامل

تعتبر فترة الحمل من الأوقات الهامة في حياة كل امرأة، تحرص الأم دائمًا على تناول طعام صحي، غني بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم، لذا ينصح بتناول الأفوكادو لأنه غني بحمض الفوليك، الذي يساعد في حماية الجنين من التشوهات الخلقية أثناء فترة الحمل، إضافة إلى الأطعمة الغنية بالكالسيوم، على الجانب الآخر تقوم الأم ببعض العادات السيئة، التي تلحق الضرر بها، على سبيل المثال الإفراط في تناول الكافيين، وتناول أدوية بدون اسشتارة طبية، نقلًا عن "timesofindia".

دائمًا يوصى بالتوقف عن التدخين والعقاقير الطبيبة أثناء فترة الحمل، ولكن ليس ذلك فقط، توجد العديد من العادات الخاطئة التي تقوم بها الأم خلال فترة حملها، ولكن لا يعني أن تحرم المرأة نفسها من كل شيء، فيمكنها أن تعيش حياة صحية، مع وضع صحة الجنين في اعتبارها خلال 9 شهور، وما يلي بعض من العادات التي يجب التوقف