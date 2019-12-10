5 عادات غير صحية لا تفعيلها وأنت حامل

يجب التوقف عن تناول اللحوم النية والأسماك الصدفية واللحم البارد، والأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق، والبيض غير المطهي، إضافة إلى تجنب المأكولات البحرية المدخنة
تعتبر فترة الحمل من الأوقات الهامة في حياة كل امرأة، تحرص الأم دائمًا على تناول طعام صحي، غني بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم، لذا ينصح بتناول الأفوكادو لأنه غني بحمض الفوليك، الذي يساعد في حماية الجنين من التشوهات الخلقية أثناء فترة الحمل، إضافة إلى الأطعمة الغنية بالكالسيوم، على الجانب الآخر تقوم الأم ببعض العادات السيئة، التي تلحق الضرر بها، على سبيل المثال الإفراط في تناول الكافيين، وتناول أدوية بدون اسشتارة طبية، نقلًا عن "timesofindia".
دائمًا يوصى بالتوقف عن التدخين والعقاقير الطبيبة أثناء فترة الحمل، ولكن ليس ذلك فقط، توجد العديد من العادات الخاطئة التي تقوم بها الأم خلال فترة حملها، ولكن لا يعني أن تحرم المرأة نفسها من كل شيء، فيمكنها أن تعيش حياة صحية، مع وضع صحة الجنين في اعتبارها خلال 9 شهور، وما يلي بعض من العادات التي يجب التوقف
دائمًا يوصى بالتوقف عن التدخين والعقاقير الطبيبة أثناء فترة الحمل، ولكن ليس ذلك فقط، توجد العديد من العادات الخاطئة التي تقوم بها الأم خلال فترة حملها، ولكن لا يعني أن تحرم المرأة نفسها من كل شيء، فيمكنها أن تعيش حياة صحية، مع وضع صحة الجنين في اعتبارها خلال 9 شهور، وما يلي بعض من العادات التي يجب التوقف عنها، من أجل طفل صحي، معافى من جميع الأمراض:
1-تجنب بعض الأطعمة
يجب التوقف عن تناول اللحوم النية والأسماك الصدفية واللحم البارد، والأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق، والبيض غير المطهي، إضافة إلى تجنب المأكولات البحرية المدخنة، ومنتجات الألبان غير المبسترة، كل هذه الأطعمة الغذائية، تضر بصحة الأم بشكل كبير، على الجانب الآخر الطعام غير المطهي يسبب العديد من المشكلات الصحية لعديد من الأشخاص، وبالتالي يجب ادراج اللحوم الحيوانية والفواكه والخضراوات والماء في نظامها الغذائي.
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2-الإفراط في تناول الكافيين
يعتبر الكافيين من المنشطات، كما أنه مدر للبول، وبالتالي تناول مشورب غني بالكافيين، بشكل منتظم، يؤدي إلى زيادة ضغط الدم، ومعدل ضربات القلب، كما يعمل على انخفاض معدلات ترطيب جسمك، ربما الكافيين لا يؤثر على جسم المرأة أثناء الحمل، ولكنه يؤثر على نمو الجنين، في الوقت الذي تتطور فيه عملية الأيض لديه، وبالتالي لايجب استهلاك أكثر من 150 إلى 300 ميليجرام من الكافيين يوميًا، تذكر جيدًا فالكافيين لا يوجد فقط في القهوة والشاي، ولكن توجد أيضا معدلات عالية منه في الشوكولاته والمشروبات الغازية، وبعض العقاقير الطبية.
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3-تناول أدوية بدون استشارات طبية
تتكون العقاقير الطبية من مواد كيميائية، ومن المؤكد أن لها آثار جانبية، وبالتالي يجب على الحامل التوقف عن تناول الأدوية بدون استشارات طبية، حتى لا تؤثر على نمو الجنين، فعليك باخبار الطبيب قبل تناول أي عقار طبي، او مكمل غذائي، فكلاهما يؤثر على صحة الجنين.
4-التوقف عن أخذ "تان" في درجة حرارة ساخنة
الاسترخاء في الشمس، يعد فكرة جيدة عند الشعور بآلام أثناء فترة الحمل، ولكن عند زيادة درجة الحرارة، يؤدي ذلك إلى تشوهات خلقية، خلال الشهور الأولى من الحمل، لذا تجنب حرارة الشمس الحارقة، ويمكنك استبدالها بحمام ماء دافيء.
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5-الوقوف لفترات طويلة
أثناء الحمل، يجب تجنب الوقوف لفترات طويلة، مما يؤدي إلى تورم الكاحل، وظهور مشكلات صحية تتعلق بالشرايين، عليك بأخذ بريك والتحرك من المكان الذي تقف به، إضافة إلى ممارسة بعض التمرينات الخفيفة مثل السير لفترات قصيرة، وإذا شعرت بآلام في القدمين، عليك برفعها على كرسي، حتى يهدأ التورم.
كل مع سبق بعض من العادات غير الصحية، التي نقوم بتكرارها كل يوم، يمكنك استبدالها ببعض العادات الصحية، مثل تناول الشاي الأخضر بدلًا من الكافيين، وممارسة الرياضة بدل من الوقوف، وتناول طعام صحي غني بالعناصر الغذائية الهامة، الغنية بالمعادن والفيتايمنات الهامة.
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