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5 عادات غير صحية لا تفعيلها وأنت حامل

يجب التوقف عن تناول اللحوم النية والأسماك الصدفية واللحم البارد، والأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق، والبيض غير المطهي، إضافة إلى تجنب المأكولات البحرية المدخنة
تحرير:إسراء سليمان ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
المرأة الحامل
المرأة الحامل
تعتبر فترة الحمل من الأوقات الهامة في حياة كل امرأة، تحرص الأم دائمًا على تناول طعام صحي، غني بالمعادن والفيتامينات الهامة التي يحتاجها الجسم، لذا ينصح بتناول الأفوكادو لأنه غني بحمض الفوليك، الذي يساعد في حماية الجنين من التشوهات الخلقية أثناء فترة الحمل، إضافة إلى الأطعمة الغنية بالكالسيوم، على الجانب الآخر تقوم الأم ببعض العادات السيئة، التي تلحق الضرر بها، على سبيل المثال الإفراط في تناول الكافيين، وتناول أدوية بدون اسشتارة طبية، نقلًا عن "timesofindia".
دائمًا يوصى بالتوقف عن التدخين والعقاقير الطبيبة أثناء فترة الحمل، ولكن ليس ذلك فقط، توجد العديد من العادات الخاطئة التي تقوم بها الأم خلال فترة حملها، ولكن لا يعني أن تحرم المرأة نفسها من كل شيء، فيمكنها أن تعيش حياة صحية، مع وضع صحة الجنين في اعتبارها خلال 9 شهور، وما يلي بعض من العادات التي يجب التوقف
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الجوافة

نمو المخ.. 5 فوائد للجوافة للأطفال الرضع

الفواكه والخضراوات من الأطعمة الهامة التي يجب ادراجها في النظام الغذائي للأطفال، لأنها غنية بالمعادن والفيتامينات الهامة، إضافة إلىالألياف الغذائية، التي تعزز من معدلات الشبع، وتزيد من معدلات الترطيب، ومن أهم الفواكه الهامة للأطفال "الجوافة"، غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، وتمنح الطفل مختلف الفوائد الصحية والعلاجية، مثل الوقاية من السرطان، والمساعدة في تطور المخ، وتطور الجهاز العصبي، لذ يجب تناول 2-3 جوافة يوميًا، وذلك نقلًا عن موقع "boldsky".
فوائد الكراوية

«الكراوية» ليست للصغار فقط.. مفيدة لمرضى السكري

التوابل لا تعطي مذاقا رائعا للطعام فقط، بل إنها أيضًا متعددة الاستخدامات؛ فعلى سبيل المثال، الكركم يعمل بفاعلية كبيرة في علاج السرطان، لأنه يحتوي على مركب فعال يعرف باسم "الكركمين"، ومضاد قوي للالتهابات، كما يساعد على فقدان الوزن، والسيطرة على مرض السكري، ولكن هل تعلم أن الكراوية أيضًا جيدة للصحة؟ نعم، هى تعزز من صحة الجهاز الهضمي وفقدان الوزن، ويرجع ذلك إلى أنها تحتوي على معدلات عالية من المعادن والفيتامينات المهمة. وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "health line".
منتجات-يجب-تجنب-استخدامها-للأطفال

الحياة الصحية قبل الحمل تجنب طفلك مخاطر السمنة

السمنة ومشكلات الوزن هي واحدة من الحالات المرضية المنتشرة حول العالم، خاصة مع تزايد معدلات السمنة لدى الأطفال سنويا، ويلعب تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية دورا كبيرا في زيادة الوزن بشكل كبير، وليس ذلك فقط، بل توجد عوامل وراثية تسهم في زيادة وزن الجسم بشكل كبير، ولكن يمكن أن تنتهي هذه المشكلة الصحية إذا قامت الأمهات باتباع عادات صحية قبل وبعد ميلاد الأطفال؛ وذلك لتقليل خطر السمنة، نقلًا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
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المرأة الحامل في رمضان

دراسة: الشخير خلال فترة الحمل يضع طفلك في مخاطر

بعد يوم عمل طويل، كل ما نحتاج إليه هو الذهاب إلى المنزل، للحصول على القدر الكافى من النوم، واستعادة الطاقة التي تجعلنا ننجز أعمالنا في اليوم التالي، لكن يوجد بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون النوم بشكل جيد، نتيجة وجود إضاءة أو كوابيس، وإذا كان شريكك يصدر أصواتا فى أثناء النوم (الشخير)، فمن المؤكد أنك لن تحصل على ليلة نوم هادئة. وقالت بعض الأبحاث والدراسات، حسبما صرح الموقع الهندي "times of india"، إن الشخير فى أثناء فترة الحمل يضع الجنين في خطورة بالغة، ولكن لماذا؟
المرأة-الحامل-والمواد-الكيميائية

هل التمر مهم خلال فترة الحمل؟.. يقلل من آلام الولادة

تحتاج المرأة الحامل إلى عناصر غذائية مهمة فى أثناء الحمل، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، من أجل بناء صحي للجنين، والحفاظ على صحتها في مرحلة ما بعد الولادة؛ لذا ينصح بتناول الأطعمة التي تحتوي على ألياف غذائية، إضافة إلى البروتينات الصحية الغنية بمعدن الحديد والكالسيوم، وبالنسبة لحمض الفوليك، فهو يعد أحد العناصر الأساسية التي تحمي الجنين من التشوهات. وبجانب ذلك، هل يعد التمر طعاما صحيا فى أثناء الحمل؟ يقول خبراء التغذية إن الفواكه المجففة تتميز بقيمة غذائية عالية، نقلًا عن "health line".
منتجات-يجب-تجنب-استخدامها-للأطفال

الحياة الصحية قبل الحمل تجنب طفلك مخاطر السمنة

السمنة ومشكلات الوزن هي واحدة من الحالات المرضية المنتشرة حول العالم، خاصة مع تزايد معدلات السمنة لدى الأطفال سنويا، ويلعب تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية دورا كبيرا في زيادة الوزن بشكل كبير، وليس ذلك فقط، بل توجد عوامل وراثية تسهم في زيادة وزن الجسم بشكل كبير، ولكن يمكن أن تنتهي هذه المشكلة الصحية إذا قامت الأمهات باتباع عادات صحية قبل وبعد ميلاد الأطفال؛ وذلك لتقليل خطر السمنة، نقلًا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
تأثير-القهوة-على المرأة-الحامل

اضطرابات الطعام خلال الحمل تؤدي إلى ولادة مبكرة

يُنصح بتناول طعام صحي فى أثناء فترة الحمل، مليء بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات؛ لذا تعد الفواكه والخضراوات الورقية من أهم الأطعمة التي يجب تناولها باستمرار، للحفاظ على صحة الجنين وصحة الأم في نفس الوقت، كما أن البروتينات والدهون الصحية مهمة بشكل كبير، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن النساء الحوامل المصابات باضطرابات الأكل؛ مثل فقدان الشهية، أكثر عرضة بنسبة 70% للولادة قبل الأوان، ومن ثم يعد الطعام الصحي جزءًا مهما من الحمل الصحي، نقلًا عن "daily mail".
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