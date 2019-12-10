التخطيط: 3.8 مليار جنيه استثمارات موجهة لوسط الصعيد

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل توفير الفرص التنموية بالمحافظة واستغلال ما تنعم به المحافظة من موارد وفرص حقيقية. وأشارت السعيد إلى أهمية عملية التوطين بالمحافظة للاستفادة من الموارد التي تتمتع بها واستغلالها موضحة ضرورة بحث الأسلوب الأمثل لتلك العملية، مؤكدة أن محافظة الوادي الجديد تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والقدرات التنافسية الكبيرة التي تسهم في خلق مزيد من فرص العمل اللائق.

وتابعت أن محافظة الوادي الجديد تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية الموجهة لإقليم وسط الصعيد بخطة العام المالي الحالي 2019 - 2020 بما يعادل قيمة 3.82 مليار جنيه. كما ناقشت وزيرة التخطيط مع محافظ الوادي الجديد، التقدم المحرز في عملية إنشاء 10 قرى نموذجية بمحافظة الوادي الجديد، تتوافر بها