الحكم بسجن رئيس وزراء الجزائر الأسبق أحمد أويحيى

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص

رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى - صورة أرشيفية

أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، 5 أحكام بالسجن على رؤساء حكومة سابقين، من بينهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى رجال أعمال ووزراء سابقين في حكومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 15 عاما على أحمد أويحيى، و12 عاما على عبد المالك سلال، فيما تلقى رئيس الوزراء السابق يوسف يوسفي حكما بالسجن 10 سنوات. وأصدرت المحكمة أيضا حكما نهائيا بالسجن 10 سنوات بحق وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة، و5 سنوات على وزير السياحة السابقة نورية زرهوني.

كما حكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات على فارس سلال، نجل عبد المالك سلال، وفق ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن مصادر جزائرية. من ناحية أخرى، أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، أول من أمس الأحد، أنه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها. وكان ذلك قبل 4 أيام