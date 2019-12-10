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الحكم بسجن رئيس وزراء الجزائر الأسبق أحمد أويحيى

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص
رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى - صورة أرشيفية
رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى - صورة أرشيفية
أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، 5 أحكام بالسجن على رؤساء حكومة سابقين، من بينهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى رجال أعمال ووزراء سابقين في حكومة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأصدرت المحكمة حكما بالسجن 15 عاما على أحمد أويحيى، و12 عاما على عبد المالك سلال، فيما تلقى رئيس الوزراء السابق يوسف يوسفي حكما بالسجن 10 سنوات. وأصدرت المحكمة أيضا حكما نهائيا بالسجن 10 سنوات بحق وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة، و5 سنوات على وزير السياحة السابقة نورية زرهوني.
كما حكمت المحكمة بالسجن 3 سنوات على فارس سلال، نجل عبد المالك سلال، وفق ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن مصادر جزائرية. من ناحية أخرى، أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، أول من أمس الأحد، أنه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها. وكان ذلك قبل 4 أيام
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القدس (2)

الاحتلال يسلم محافظ القدس قرارا يمنعه من العمل

سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس عدنان غيث، قرارا صادرا عن ما يسمى وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، يقضي بمنعه من عقد اجتماعات وندوات ونشاطات داخل مدينة القدس المحتلة لمدة 6 شهور. وقالت مصادر فلسطينية إن القرار شمل منع المحافظ غيث من جمع وتقديم مساعدات مالية للأفراد والمتضررين، وعدم عقد اجتماعات تنظيمية، وعدم القيام باجتماعات وندوات داخل القدس. وكانت مخابرات الاحتلال قد اقتحمت منزل المحافظ غيث في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وسلمته القرار واستدعته للتحقيق في معتقل "المسكوبية".
العراق

العراق: تدمير 18 نفقًا و20 وكرا للإرهابيين

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الإثنين، عن نتائج المرحلة السابعة من عملية إرادة النصر، مشيرة إلى تدمير 18 نفقاً و20 وكراً للإرهابيين. وأوضحت الخلية في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية- أن نتائج المرحلة السابعة من عملية إرادة النصر كانت تدمير 18 نفقاً، و20 وكراً للإرهابيين، و4 مواضع للرصد، فضلا عن إلقاء القبض على 21 مطلوبا، وتفجير 54 عبوة ناسفة، والعثور على 164 عبوة ناسفة و4 أكياس تحتوي مادة اليوريا و76 قنبلة هاون، فضلا عن العثور على حزامين ناسفين".
رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

عضو في «السيادة السوداني»: سنقدم نموذجا جديدا في مفاوضات السلام

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، صديق تاور، أن الحكومة والحركات المسلحة، ستقدمان فى مفاوضات السلام الحالية، نموذجا مختلفا عن النماذج السابقة، أساسه الجدية والمسئولية ومبدأ الشراكة. ومن المقرر أن تنطلق غدا في جوبا جولة جديدة من مفاوضات السلام السودانية، بين الحكومة، و "الجبهة الثورة" (التي تضم جماعات مسلحة وكيانات سياسية)، و"الحركة الشعبية – قطاع الشمال – جناح عبد العزيز الحلو". ويرأس نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وفد الحكومة، المقرر أن يغادر الخرطوم، إلى جوبا، غدا.
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وفد قطري رسمي في السعودية تزامنا مع «أنباء المصالحة»

وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي، اليوم الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، ليترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع الدورة 145 للمجلس الوزاري، التحضيرية للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية غدا الثلاثاء". ومثل المريخي قطر في قمة العام الماضي، في وقت توجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، إلى جمهورية رواندا وسط القارة الإفريقية، قبل يوم من انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في السعودية.
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التلفزيون- الجزائري

الاعتداء على بعثة التلفزيون الجزائري من قبل معارضين للانتخابات

تعرضت بعثة التلفزيون الرسمي الجزائري المكلفة بتغطية عملية تصويت الجالية الجزائرية بمدينة ليون الفرنسية في الانتخابات الرئاسية إلى اعتداء عنيف من طرف مواطنة جزائرية تدعى صوفيا بلعمان، إذ قال التلفزيون الجزائري في بيان اليوم الأحد: «إنه يسجل بأسف واستنكار شديدين الوقائع المشينة وغير الأخلاقية من سيدة تدعى صوفيا بلعمان التي اعتدت وبعنف على فرقة بعثة التلفزيون الجزائري، وبخاصة الصحفية نجوى قريقة، التي كانت في مهمة صحفية رسمية لنقل العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في مدينة ليون الفرنسية».
الفريق-قايد-صالح

الجزائر: لا طموحات سياسية للجيش سوى خدمة البلاد والشعب

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، اليوم الأحد، أنه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش سوى خدمة الجزائر وشعبها، وذلك قبل أربعة أيام من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الخميس المقبل، إذ قال الفريق قايد صالح في كلمة له: «إن هذا الشعب الذي سيخوض هذا الاستحقاق الوطني الحاسم الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال المشاركة القوية والمكثفة، بكل حرية وشفافية، في ظل أجواء يطبعها الإدراك العميق لأهمية الحدث ودوره البارز في تحقيق أمال ملايين الشهداء الأبرار وتطلعات أجيال الاستقلال».
انتخابات-الجزائر

انتخابات الجزائر.. احتجاجات بالداخل وتصويت في الخارج

بدأ الجزائريون في الخارج فى اختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال منذ أبريل الماضي على وقع موجة احتجاجات عارمة عاشتها البلاد، انطلقت في فبراير الماضي ضد إعلان الرئيس السابق الترشح لولاية جديدة، ورغم رحيل بوتفليقة عن العرش فإن الاحتجاجات لا تزال مستمرة. وانطلقت أمس السبت، الانتخابات الرئاسية لأفراد الجالية المقيمين في الخارج، والتي تستمر لأسبوع كامل، أي حتى موعد الاقتراع داخل البلاد، الخميس 12 ديسمبر. وحسب إحصاءات السلطة المستقلة للانتخابات، فإن عدد الناخبين من أبناء الجالية في الخارج يقدر بنحو 914 ألف شخص.
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الجزائر إلى أين؟ (1).. المؤثرون في المشهد والطريق إلى الانتخابات

في 22 فبراير 2019، كانت الجزائر على موعد مع احتجاجات واسعة نظمها الآلاف في مختلف المدن رغم حظر الدولة للمظاهرات منذ 2011، وذلك للمطالبة بعدول عبد العزيز بوتفليقة عن الترشح لفترة رئاسية جديدة (العهدة الخامسة)، بعد أن كشف صحفي عن تواجد الرئيس في أحد مستشفيات سويسرا في حالة صحية حرجة، وهي الاحتجاجات الأكبر منذ وصوله إلى السلطة منذ 20 عاما.
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