من هي عفيفة إسكندر التى يحتفي بها جوجل؟

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

عفيفة إسكندر

يحتفي محرك البحث جوجل اليوم بعيد ميلاد عفيفة إسكندر، شحرورة العراق كما يلقبها جمهورها، وهى مطربة عراقية ولدت بالموصل عام 1921، وعاشت فى بغداد، ظهرت موهبتها فى الغناء وهي فى عمر الخامسة، واكتسبت تلك الموهبة من والدتها التي تعمل مغنية وتعزف على أربع آلات موسيقية، كما أن نشأتها فى بيئة فنية جعلتها تجيد ألوان الغناء والمقامات العراقية، حتى إنها لُقبت بمونولوجست من المجمع العربي الموسيقى. عام 1935 بدأت عفيفة مشوارها الفني وأحيت أولى حفلاتها، كما قامت بالغناء في الملاهي ونوادي بغداد وغنت في أرقى ملاهي العاصمة.

كانت تجيد الغناء بأكثر من لغة حتى إنها قدمت مونولوجا لمدة 6 دقائق باللغة التركية والفرنسية والألمانية والإنكليزية. قررت "عفيفة" أن تنتقل بموهبتها إلى بلد الفنون مصر، فجاءت إلى القاهرة عام 1938 وغنت وعملت لمدة طويلة مع فرقة بديعة مصابني، كما عملت مع فرقة تحية كاريوكا، وشاركت الموسيقار محمد عبد الوهاب،