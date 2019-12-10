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من هي عفيفة إسكندر التى يحتفي بها جوجل؟

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
عفيفة إسكندر
عفيفة إسكندر
يحتفي محرك البحث جوجل اليوم بعيد ميلاد عفيفة إسكندر، شحرورة العراق كما يلقبها جمهورها، وهى مطربة عراقية ولدت بالموصل عام 1921، وعاشت فى بغداد، ظهرت موهبتها فى الغناء وهي فى عمر الخامسة، واكتسبت تلك الموهبة من والدتها التي تعمل مغنية وتعزف على أربع آلات موسيقية، كما أن نشأتها فى بيئة فنية جعلتها تجيد ألوان الغناء والمقامات العراقية، حتى إنها لُقبت بمونولوجست من المجمع العربي الموسيقى. عام 1935 بدأت عفيفة مشوارها الفني وأحيت أولى حفلاتها، كما قامت بالغناء في الملاهي ونوادي بغداد وغنت في أرقى ملاهي العاصمة.
كانت تجيد الغناء بأكثر من لغة حتى إنها قدمت مونولوجا لمدة 6 دقائق باللغة التركية والفرنسية والألمانية والإنكليزية. قررت "عفيفة" أن تنتقل بموهبتها إلى بلد الفنون مصر، فجاءت إلى القاهرة عام 1938 وغنت وعملت لمدة طويلة مع فرقة بديعة مصابني، كما عملت مع فرقة تحية كاريوكا، وشاركت الموسيقار محمد عبد الوهاب،
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عالم سمسم.. أول برنامج أمريكي يفوز بجائزة كينيدي

نجح برنامج الأطفال الأمريكي "Sesame Street"، الشهير بـ"عالم سمسم"، في حصد واحدة من أفضل الجوائز الثقافية الأمريكية، في حفل أقيم، أمس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ليكون أول برنامج تليفزيوني يفوز بجائزة مركز "كينيدي" الأمريكي، وذلك بعد مضي ما يقرب من نصف قرن على بث أولى حلقاته. يعد هذا البرنامج إحدى أفضل السلاسل التليفزيونية الأمريكية التي تهدف إلى تعليم الأطفال الألوان، والأرقام، والحروف، بطريقة سهلة ومفيدة، أبطالها دمى متحركة، ابتكرها المخرج، ومحرك العرائس الراحل جيم هينسون.
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يقدمه عبد الوهاب والسعدني.. تفاصيل ختام الإسكندرية

تختتم اليوم فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، في السابعة مساء بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، بعد أن استمرت فعالياته علي مدار الأسبوع الماضي بمشاركة 10 عروض عربية من 7 دول مختلفة، حيث يقدم حفل الختام اليوم الفنان فتحي عبد الوهاب والفنان أحمد السعدني، يتضمن حفل الختام اليوم فقرات فنية متعددة، بجانب منح العروض الفائزة دروعا وشهادات تقدير، حيث تمنح الجوائز لأفضل عرض مسرحى، أفضل مخرج، أفضل نص مؤلف أو معد، أفضل ديكور، أفضل إضاءة، أفضل أزياء، أفضل تأليف أو إعداد موسيقي، أفضل تصميم رقصات.
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«أصحاب السعادة» تنافس على جوائز مهرجان الإسكندرية المسرحي

شارك اليوم قسم النقد والدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس بفعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي بالعرض المسرحي "أصحاب السعادة" للمخرج محمد هشام، وتمثيل تغريد النجار، عبد الرحمن أحمد، نهلة عصام، حسن السيد، بسمة يسرى، محمد عصام، إسراء أبو زيد، شيرين يسرى، رنا أمير، ليلة عدنان، شريف إسماعيل، عبد الغنى حمدى، دنيا إبراهيم، محمد فهمى، إضاءة محمود حجاج، تأليف موسيقى وبيانو أحمد نبيل سيد، ديكور محمود صلاح، ملابس ندى إبراهيم، مساعد مخرج محمد عبد المنعم، إخراج محمد هشام.
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وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم

توفي المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 62 عاما، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية قبل أيام نقل على إثرها مستشفى المعادي العسكري، وأودع داخل غرفة العناية المركزة. ومنذ أيام أثار غناء المطرب شعبان عبد الرحيم، على كرسي خلال حفله بموسم الرياض، قلق جمهوره على حالته الصحية، فيما أوضح، في تصريحات صحفية، سبب جلوسه على كرسي متحرك في حفل موسم الرياض، أن قدمه مكسورة منذ شهر بسبب انزلاقه على الأرض في المنزل، ما تسبب في كسر بقدمه وتركيب شرائح فيها.
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وفاة الفنان محمد خيري عن عمر يناهز 77 عامًا

توفى الفنان الكبير محمد خيري، مساء اليوم الاثتين، عن عمر يناهز الـ77 عامًا، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، إذ أعلن نجله شريف خيري خبر الوفاة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا إنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة. وولد الفنان القدير، محمد خيري، عام 1942 بمدينة القاهرة، واشتهر في العديد من الأفلام ولكنه ابتعد عن التمثيل لفترة حيث تم تجنيده بضع سنوات.
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20 سينمائيًا يتحدثون عن «الأب الروحي» في مهرجان القاهرة

كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الانتهاء من إنتاج فيلم تسجيلي بعنوان "رزق السينما"، يُعرض في احتفالية خاصة مساء 23 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج تكريم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، في الدورة 41، التي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري. يتناول الفيلم مسيرة الراحل يوسف شريف رزق الله من خلال عدة محاور رئيسية، هي؛ النشأة وبداية حبه وتعلقه بالسينما، مرورا بمرحلة انضمامه لجمعية الفيلم وهو في السابعة عشر من عمره، ومشاركته في نادي القاهرة للسينما، وعمله بكتابة النقد السينمائي، وحتى تخرجه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتحاقه بالعمل محررا ثم رئيسا لتحرير نشرة الأخبار بالتلفزيون المصري، قبل أن ينطلق في إعداد وتقديم البرامج الفنية التي ساهمت في نشر الوعي السينمائي.
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