إنبي ضيفا ثقيلا على الجونة في الدوري

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

إنبي

يحتضن استاد الجونة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد سلامة "ميدو"، ويعاونه الثنائي أحمد الفار ومحمد السيد، بينما سيكون عصام بكر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل فريق الجونة بقيادة مديره الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، المركز السابع عشر بجدول الدوري، برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مباريات، فاز 1 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق هدفًا بينما استقبلت شباكه 8 أهداف. وتبلغ القيمة السوقية للجونة 4.78 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الجونة 26.7 عام، ويمتلك لاعبا

ويحتل فريق الجونة بقيادة مديره الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، المركز السابع عشر بجدول الدوري، برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مباريات، فاز 1 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق هدفًا بينما استقبلت شباكه 8 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية للجونة 4.78 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الجونة 26.7 عام، ويمتلك لاعبا دوليا وحيدا، كما يملك 6 دوليين في منتخبات الشباب، كما لديه 4 أجانب.



من جانبه، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز السادس عشر بالجدول، برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مواجهات، فاز 1 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق 4 أهداف، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق إنبي 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 26.4 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و3 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 3 لاعبين أجانب.

