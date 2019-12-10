رياضة

إنبي ضيفا ثقيلا على الجونة في الدوري

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
إنبي
إنبي
يحتضن استاد الجونة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد سلامة "ميدو"، ويعاونه الثنائي أحمد الفار ومحمد السيد، بينما سيكون عصام بكر حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل فريق الجونة بقيادة مديره الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، المركز السابع عشر بجدول الدوري، برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مباريات، فاز 1 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق هدفًا بينما استقبلت شباكه 8 أهداف. وتبلغ القيمة السوقية للجونة 4.78 مليون يورو، كما يبلغ معدل أعمار لاعبي الجونة 26.7 عام، ويمتلك لاعبا
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حلمى-طولان

«حلمي طولان VS الجونة».. 10 أهداف في 7 مواجهات

يحتضن استاد الجونة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل فريق الجونة بقيادة مديره الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، المركز السابع عشر بجدول الدوري، برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مباريات، فاز 1 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق هدفًا بينما استقبلت شباكه 8 أهداف. من جانبه، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز السادس عشر بالجدول، برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مواجهات، فاز 1 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق 4 أهداف، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف.
الجونة

بالأرقام.. تفوق كاسح لإنبي أمام الجونة

يحتضن استاد الجونة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل فريق الجونة بقيادة مديره الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، المركز السابع عشر بجدول الدوري، برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مباريات فاز 1 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق هدفًا بينما استقبلت شباكه 8 أهداف. من جانبه، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز السادس عشر بالجدول، برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مواجهات، فاز 1 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق 4 أهدافـ بينما استقبلت شباكه 10 أهداف.
سموحة

صدام ناري بين الإنتاج الحربي وسموحة في الدوري

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام سموحة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل، ويعاونه الثنائي كريم ناهيا ومحمد عبد القادر، بينما سيكون محمد التابعى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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حلمى-طولان

«حلمي طولان VS الجونة».. 10 أهداف في 7 مواجهات

يحتضن استاد الجونة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل فريق الجونة بقيادة مديره الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، المركز السابع عشر بجدول الدوري، برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مباريات، فاز 1 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق هدفًا بينما استقبلت شباكه 8 أهداف. من جانبه، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز السادس عشر بالجدول، برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مواجهات، فاز 1 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق 4 أهداف، بينما استقبلت شباكه 10 أهداف.
الجونة

بالأرقام.. تفوق كاسح لإنبي أمام الجونة

يحتضن استاد الجونة، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام إنبي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز. ويحتل فريق الجونة بقيادة مديره الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، المركز السابع عشر بجدول الدوري، برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مباريات فاز 1 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق هدفًا بينما استقبلت شباكه 8 أهداف. من جانبه، يحتل إنبي بقيادة مديره الفني حلمي طولان، المركز السادس عشر بالجدول، برصيد 4 نقاط، جمعها من 6 مواجهات، فاز 1 وتعادل 1 وخسر 4، وسجل الفريق 4 أهدافـ بينما استقبلت شباكه 10 أهداف.
ميتشو

ميتشو يقرر عقد مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم

علم «التحرير»، أن الصربي ميلوتين سريدوجيفيتش (ميتشو) المدير الفني السابق لفريق الزمالك قرر عقد مؤتمر صحفي في أحد فنادق القاهرة اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة مساء، للحديث عما حدث في مباراة مازيمبي الكونغولي، وأحداث الأسابيع الأخيرة له مع القلعة البيضاء. ورفض ميتشو (الذي أقيل من تدريب الزمالك عقب الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام إنبي في الدوري، ومازيمبي الكونغولي بافتتاح مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا) التعليق على قرار تعاقد الزمالك مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لخلافته مكتفيا بتمني التوفيق له في قيادته مع الأبيض.
الزمالك -وانبى (6)

مفاجأة.. إيقاف حكم لقاء الزمالك وإنبي

علم «التحرير»، اليوم الثلاثاء، أن لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، قررت إيقاف هاني عبد الفتاح المساعد الدولي، بعد خطأه في لقاء الزمالك وإنبي باحتساب ركلة جزاء للقلعة البيضاء غير صحيحة، كما رفضت اللجنة توقيع عقوبات على محمد الصباحي حكم الساحة، خاصة وأن قرار احتساب ركلة الجزاء لم يكن قراره. وحقق إنبي الفوز على الزمالك مساء أمس الإثنين، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020.
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