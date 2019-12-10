إلغاء الرقابة.. رسائل نجوم «الإسكندرية المسرحي» للدولة

تحدث كل من داوود حسين، جلال الشرقاوي، إياد نصار، ومحمد سامي عن تجربتهم فى مهرجان إسكندرية للمسرح العربي و رايهم فى الدورة الأولى من المهرجان.
انتهت الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحى للمعاهد والكليات المتخصصة، الذى عقد فى الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر الجارى تحت إشراف أكاديمية الفنون المصرية، بمشاركة طلاب المعاهد والكليات المتخصصة فى الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
وكرم المهرجان كلا من الفنان محمد صبحى وخالد النبوى وداوود حسين من الكويت، وشارك فى الدورة 10 عروض من 7 بلدان مختلفة: مصر، الأردن، السعودية، الكويت، سلطنة عمان، لبنان، المغرب، وضمت لجنة التحكيم إياد نصار، جمال سليمان، والمخرج محمد سامى.
داوود حسين: فرحت بدعوة تكريمى فى مصر
سعد الفنان داوود حسين بتكريمه فى الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربى وقال: "تلقيت دعوة من الدكتور أشرف زكى بشأن التكريم، وفرحت كثيرا لأن المهرجان غير اعتيادى وخرج من بلاد الفن والثقافة والمسرح مصر، التى بها أساتذة كبار لهم فضل كبير على".
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داوود حسين: فرحت بدعوة تكريمى فى مصر
سعد الفنان داوود حسين بتكريمه فى الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربى وقال: "تلقيت دعوة من الدكتور أشرف زكى بشأن التكريم، وفرحت كثيرا لأن المهرجان غير اعتيادى وخرج من بلاد الفن والثقافة والمسرح مصر، التى بها أساتذة كبار لهم فضل كبير على".
وأضاف أنه فخور بتكريمه وسط كوكبة من النجوم الكبار، مثل المخرج الكبير جلال الشرقاوى، والفنان محمد صبحى، والدكتور حسن عطية، وكل الحاضرين.
وأكد "حسين"، أنه كان محظوظا لتتلمذه على أيدى المخرجين أحمد عبد الحليم وسعد أردش، لافتا إلى أن ما تعلمه منهما هو السبب فى تكريمه.
وعلق على مشاركة العرض الكويتى «الخروج إلى الحياة» ضمن فعاليات المهرجان، وقال إنها خطوة ليتعرف الشباب على الثقافات المختلفة للبلاد، موجها رسالة للشباب: «عليهم أن يستغلوا المهرجان لأنه فرصتهم لعرض إنتاجهم الفنى».
جلال الشرقاوى: تكريمى تقدير للرموز الفنية
تحمل الدورة الأولى اسمه، حيث أكد أنه سعيد بالتكريم خاصة أنه جاء فى وقت مناسب له، موضحا أنه تكريم لجيله كله ويكلل تعب السنوات الماضية، لافتا إلى أن المهرجان ولد ناجحا.
وأكد الشرقاوى أن مصر كرمته على مختلف العصور، فقد حصل على الجائزة التقديرية للفنون، وجوائز من الجيش المصرى والداخلية، ولكن المختلف هذه المرة هو أن التكريم جاء من أكاديمية الفنون، الذى يعتبرها بيته الكبير، موضحا أنه أفنى حياته فى تعليم الطلاب فن المسرح وضرورة أن ينتجوا أعمالا تعيش فى الذاكرة مثل أعماله.
ويعتبر حمل الدورة لاسمه وساما يضاف إلى مشواره المسرحى الأكاديمى مشيرا إلى أن أشرف زكى فنان يعى أهمية الرموز والكوادر المهمة فى مصر، وحرص على أن يبدى إعجابه بالفرق المشاركة بالمهرجان، مؤكدًا أن العروض الموجودة من الوطن العربى تعطى أملًا أننا نسير على الطريق الصحيح.
وطالب "جلال" بضرورة إلغاء الرقابة نهائيا سواء فنية أو دينية على الأعمال الفنية، مشيرا إلى أن الإبداع ليس عليه رقابة بل حرية يتحملها المبدع.
إياد نصار: بدايتى على خشبة المسرح.. ولم أتردد فى قبول وجودى بالإسكندرية عضو لجنة تحكيم
أحد أعضاء لجنة التحكيم المشاركة بالمهرجان، وكشف عن تجربته المهمة فى حبه للمسرح، لافتا إلى أن بداياته كانت على خشبة المسرح، مما جعله لا يتردد فى قبول وجوده كعضو لجنة تحكيم، مؤكدًا أن العروض المشاركة فى المهرجان كانت مميزة وجعلته متفائلا بمستوى المسرح العربى حاليا، موضحا أن النجاح الكبير الذى شهدته الدورة الأولى للمهرجان تحمل القائمين عليه مسئولية الأعوام القادمة.
وتمنى "نصار" أن يقدم عرضا مسرحيا خلال الفترة القادمة، لكنه ينتظر السيناريو الذى يعيده إلى المسرح بقوة، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه على مستوى الدراما.
محمد سامى: المهرجان ذكى لاختيار مخرج ناجح مثلى فى لجنة التحكيم
اعترض البعض على وجود محمد سامى ضمن لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية، وبمصارحته بهذا، كشف أن بدايته كانت على خشبة المسرح أيام الجامعة، موضحا: "المهرجان ذكى لأن يحضر مخرجا مثلى ناجحا تجاريا لكى يشاهد العروض"، مؤكدا أنه أخذ شابا من العرض الذى أقيم فى الافتتاح ليكون بطلا فى مسلسل محمد رمضان "البرنس" الذى يخرجه لموسم رمضان 2020.