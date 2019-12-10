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إلغاء الرقابة.. رسائل نجوم «الإسكندرية المسرحي» للدولة

تحدث كل من داوود حسين، جلال الشرقاوي، إياد نصار، ومحمد سامي عن تجربتهم فى مهرجان إسكندرية للمسرح العربي و رايهم فى الدورة الأولى من المهرجان.
تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
مهرجان إسكندرية للمسرح العربي
مهرجان إسكندرية للمسرح العربي
انتهت الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحى للمعاهد والكليات المتخصصة، الذى عقد فى الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر الجارى تحت إشراف أكاديمية الفنون المصرية، بمشاركة طلاب المعاهد والكليات المتخصصة فى الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها. وكرم المهرجان كلا من الفنان محمد صبحى وخالد النبوى وداوود حسين من الكويت، وشارك فى الدورة 10 عروض من 7 بلدان مختلفة: مصر، الأردن، السعودية، الكويت، سلطنة عمان، لبنان، المغرب، وضمت لجنة التحكيم إياد نصار، جمال سليمان، والمخرج محمد سامى.
داوود حسين: فرحت بدعوة تكريمى فى مصر  سعد الفنان داوود حسين بتكريمه فى الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربى وقال: "تلقيت دعوة من الدكتور أشرف زكى بشأن التكريم، وفرحت كثيرا لأن المهرجان غير اعتيادى وخرج من بلاد الفن والثقافة والمسرح مصر، التى بها أساتذة كبار لهم فضل كبير على". وأضاف
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تشيع- جنازة -المخرج -سمير- سيف‎ (12)

تشييع جنازة سمير سيف من كنيسة العذراء بمصر الجديدة

وارى الثرى جثمان المخرج الراحل سمير سيف بمقابر الأسرة، الذي شيعت جنازته اليوم الثلاثاء، من كنيسة العذراء مريم بمنطقة أرض الجولف بمصر الجديدة بعد الصلاة عليه. شارك في تشييع ودفن الجثمان أسرة الراحل وزملاؤه وأصدقاؤه وعدد من الفنانين والنجوم، منهم الفنان محمود حميدة وعايدة رياض ونبيل عيسى والمخرج أمير رمسيس ويسرى نصر الله، ومحمود قابيل ومحمد التاجي ودلال عبدالعزيز وميرفت أمين وأشرف زكي والكاتب وحيد حامد والمخرج مروان حامد. ومن المقرر أن تتلقى أسرة الراحل سمير سيف العزاء غدا بكنيسة ماري مرقس بمنطقة مصر الجديدة.
محمد-سامى

محمد سامي: وليد منصور سبب توقف الأوضة الضلمة الصغيرة

توقف منذ فترة تصوير فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" الذي كان يقوم ببطولته الفنان أكرم حسنى ويعد البطولة الأولى له فى السينما، ومن إخراج محمد سامى. وبسؤال "سامي"، عن سبب توقفه، قال إنه بعد يومين من تصوير العمل، جاء إليهم وليد منصور منتج الفيلم، وأخبرهم أنه ليس هناك أموال لاستكمال العمل"، مضيفًا: "وليد منصور ضيعنا، وخاصة أن العمل كان يعد البطولة الأولى للفنان أكرم حسني، الذي اعتبره كوميديان مصر الأول، فهو موهوب فى الكوميديا بشكل غير طبيعي".
رامى-مالك (3)

رامي مالك يترشح لأفضل ممثل تليفزيوني جولدن جلوب 2020

كشفت أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية للأعمال السينمائية والتلفزيونية، أمس، عن قوائم ترشيحات الأعمال المنافسة على جوائز «جولدن جلوب» في نسخته الجديدة، رقم 77، والتي جاء من بينها ترشح الممثل الأمريكي من أصل مصري «رامي مالك»، لجائزة أفضل ممثل تليفزيوني، عن دوره في الجزء الأخير من مسلسل «Mr. RoboT»، ويتنافس عليها كلًا من: «Brian Cox عن مسلسل Succession، وKit Harington عن مسلسل Game of Thrones، وRami Malek عن مسلسل Mr. Robot، وTobias Menzies عن مسلسل The Crown».
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مهرجان -الإسكندرية- -للمسرح -العربى (12)

مصر والمغرب يتنافسان في ثانى أيام «الإسكندرية المسرحي»

تستمر فعاليات اليوم الثانى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي، في دورته الأولى التى تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوى، والمستمرة حتى الثامن من ديسمبر الجارى، حيث تشهد مكتبة الإسكندرية اليوم تنافس مصر والمملكة المغربية على جوائز المهرجان، حيث تبدأ أولى عروض اليوم في الخامسة مساءً بالعرض المسرحي المصري "أصحاب السعادة" للمخرج محمد هشام، الذى يقدمه قسم النقد والدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بجامعة عين شمس. وتدور أحداث العرض حول مؤسسة هدفها نشر الخير والسعادة ولكن بطريقة غير شرعية، ويترتب على ذلك الصراع بين القانون والإنسانية حتى يتم القبض عليهم ويحكم عليهم بالإعدام في نهاية الأحداث ولكن المؤسسة تستمر.
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جلال الشرقاوي من مهرجان الإسكندرية: الفن هو الحل لمواجهة الإرهاب

عقد مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، اليوم الأربعاء، ندوة لتكريم المخرج جلال الشرقاوي، وتستمر فعاليات المهرجان حتى الثامن من ديسمبر الجاري، وأدار الندوة الدكتور مدحت الكاشف، والفنانة سميرة محسن والمخرج مازن الغرباوي. عبر جلال الشرقاوي عن سعادته الكبيرة بتكريمه في مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي وقال: "أشعر انني حصلت علي تكريم لكفاح السنوات الماضية الآن، والشكر ليس كلمة كافيًا للفنان أشرف زكي على النجاح الذي حصده في الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية".
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نجوم الفن في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي (صور)

توافد عدد من نجوم الفن على مكتبة الإسكندرية لحضور حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، والتي تحمل اسم الفنان جلال الشرقاوي، حيث شهدت السجادة الحمراء حضور الأردني إياد نصار، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة لقاء الخميسي.
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داوود حسين يصل برج العرب لتكريمه في الإسكندرية للمسرح العربي

وصل منذ قليل الفنان الكويتي داوود حسين لمطار برج العرب، استعدادا لتكريمه غدا خلال حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة الذي يقام بمكتبة الإسكندرية، وتستمر فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجاري. الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، وأسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان.
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