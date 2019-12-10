إلغاء الرقابة.. رسائل نجوم «الإسكندرية المسرحي» للدولة

تحدث كل من داوود حسين، جلال الشرقاوي، إياد نصار، ومحمد سامي عن تجربتهم فى مهرجان إسكندرية للمسرح العربي و رايهم فى الدورة الأولى من المهرجان.

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م

مهرجان إسكندرية للمسرح العربي

انتهت الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحى للمعاهد والكليات المتخصصة، الذى عقد فى الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر الجارى تحت إشراف أكاديمية الفنون المصرية، بمشاركة طلاب المعاهد والكليات المتخصصة فى الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها. وكرم المهرجان كلا من الفنان محمد صبحى وخالد النبوى وداوود حسين من الكويت، وشارك فى الدورة 10 عروض من 7 بلدان مختلفة: مصر، الأردن، السعودية، الكويت، سلطنة عمان، لبنان، المغرب، وضمت لجنة التحكيم إياد نصار، جمال سليمان، والمخرج محمد سامى.

داوود حسين: فرحت بدعوة تكريمى فى مصر سعد الفنان داوود حسين بتكريمه فى الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية للمسرح العربى وقال: "تلقيت دعوة من الدكتور أشرف زكى بشأن التكريم، وفرحت كثيرا لأن المهرجان غير اعتيادى وخرج من بلاد الفن والثقافة والمسرح مصر، التى بها أساتذة كبار لهم فضل كبير على". وأضاف