السيسي: الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات مع جنوب إفريقيا
١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات التي أجراها، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، معمقة ومثمرة وتناولت مجمل العلاقات الثنائية، وتم التوافق على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعطي دفعة نوعية للعلاقات الثنائية.
وذكر السيسي أنه تم الاتفاق على تحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من العام المقبل، معربا عن ترحيبه بنظيره الجنوب إفريقي رامافوزا والوفد المرافق له في زيارته الرسمية لبلده الثاني مصر، متمنيا له إقامة طيبة مثمرة.وعبر الرئيس، في كلمة له في ختام المباحثات الثنائية، عن اعتزازه البالغ للعلاقات
وذكر السيسي أنه تم الاتفاق على تحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من العام المقبل، معربا عن ترحيبه بنظيره الجنوب إفريقي رامافوزا والوفد المرافق له في زيارته الرسمية لبلده الثاني مصر، متمنيا له إقامة طيبة مثمرة.
وعبر الرئيس، في كلمة له في ختام المباحثات الثنائية، عن اعتزازه البالغ للعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر وجنوب إفريقيا والتي توطدت على مر السنين منذ مراحل السعي إلى التحرر ونيل الاستقلال، حيث تشرفت مصر باستضافة الزعيم الجنوب إفريقي العظيم نلسون مانديلا بالقاهرة خلال سنوات النضال في ستينيات القرن الماضي، مرورا بمراحل التحول الديمقراطي منذ التسعينات وحتى الآن.