السيسي: الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات مع جنوب إفريقيا

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات التي أجراها، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، معمقة ومثمرة وتناولت مجمل العلاقات الثنائية، وتم التوافق على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعطي دفعة نوعية للعلاقات الثنائية.

وذكر السيسي أنه تم الاتفاق على تحديد موعد لعقد اللجنة المشتركة خلال الربع الأول من العام المقبل، معربا عن ترحيبه بنظيره الجنوب إفريقي رامافوزا والوفد المرافق له في زيارته الرسمية لبلده الثاني مصر، متمنيا له إقامة طيبة مثمرة.وعبر الرئيس، في كلمة له في ختام المباحثات الثنائية، عن اعتزازه البالغ للعلاقات