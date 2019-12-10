صدام ناري بين الإنتاج الحربي وسموحة في الدوري

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

سموحة

يحتضن استاد السلام، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الإنتاج الحربي أمام سموحة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم محمد عادل، ويعاونه الثنائي كريم ناهيا ومحمد عبد القادر، بينما سيكون محمد التابعى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من 6 مواجهات، فاز 2 وتعادل 1 وخسر 3، وسجل الفريق 6 أهداف، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف. وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإنتاج 4.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الإنتاج

ويحتل الإنتاج بقيادة مديره الفني مختار مختار، المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعها من 6 مواجهات، فاز 2 وتعادل 1 وخسر 3، وسجل الفريق 6 أهداف، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإنتاج 4.95 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.2 عام، ويمتلك الإنتاج لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبا آخر بمنتخبات الشباب.



من جانبه، يحتل سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 9 نقاط، جمعها من 6 مواجهات، فاز 2 وتعادل 3 وخسر 1، وسجل الفريق 8 أهداف بينما استقبلت شباكه 7 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق سموحة 5.23 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 25.7 عام، ويمتلك الفريق لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و7 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.

