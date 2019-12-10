تطبيق زيرو جمارك على السيارات التركية يناير 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

جمارك السيارات

أكد الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، تطبيق الشريحة الأخيرة لاتفاقية الشراكة المصرية التركية خلال شهر يناير المقبل. وأضاف خلال كلمته في القمة السنوية السادسة لمؤتمر إيجيبت أوتوموتيف (تعميق صناعة السيارات ورؤية الحكومة 2030)، أن وزارة المالية لم يصلها حتى الآن أي قرار بشأن تأجيل الاتفاقية، وهذا يعني تطبيق الشريحة الأخيرة من الاتفاقية في موعدها المحدد وهو يناير المقبل. وأضاف أن الدولة المصرية ليست مع الحماية الجمركية وإنما تسعى إلى تقديم الحوافز، داعيا القطاع الخاص للمشاركة بمقترحاتهم في دعم صناعة السيارات.

وأوضح عبد العزيز أن الحكومة تسير بخطى سريعة وتولي أهمية خاصة لدعم صناعة السيارات. وفي ديسمبر 2005، تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في مارس 2007، وتنص على تخفيض الواردات والصادرات المصرية جزئيا بشكل سنوى حتى تصل إلى "زيرو جمارك" مطلع 2020. ومن المقرر أن تبدأ