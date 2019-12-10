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توفير 100 مليون وجبة مدرسية.. الوزراء يصدر 5 قرارات

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم عن موافقته على تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الأزهر ومشروع قرار بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب
١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي "أوقاف الكنيسة الكاثوليكية"، و"الطائفة الإنجيلية"، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية، ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة، ويحدد اختصاص كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية. وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن "يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل في الأولى من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيسا و12 عضوا، نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها".
وأضافت المادة: "أن الهيئة الثانية تشكل من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيسا، و12 عضوا، نصفهم من رجال الدين والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها".كما وافق المجلس على تخصيص 238 مليون جنيه، لتوفير 100 مليون وجبة مدرسية إضافية، بهدف زيادة عدد أيام توزيع الوجبات في المدارس على التلاميذ.وأيضا وافق على تعديل
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دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: داعش استعان بالطيور الانتحارية لتدريب أطفاله على الذبح

كشف المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية وللأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن 93% من فتاوى التنظيمات المتطرفة تتعارض مع حقوق الإنسان ومقاصد الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى تكفير تلك التنظيمات الإرهابية للقائلين بالحقوق السياسية والدساتير الدولية والانتخابات والأحزاب السياسية والديمقراطية وحرية الاعتقاد والحق في الحياة والحق في السفر، إذ قال المؤشر في تقرير، اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور 71 عاما على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام: «إن خطايا تنظيم (داعش) الإرهابي وباقي التنظيمات الإرهابية لم تكتفِ بهدر دم الإنسان وحقوقه؛ بل تخطتها لتشمل الحيوانات أيضا».
سامح-شكرى

الخارجية: حققنا خطوات هامة للارتقاء بحقوق الإنسان

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تقول فيه: "تحتفل جمهورية مصر العربية، اليوم 10 ديسمبر 2019، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف الذكرى الحادية والسبعين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي جسد مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دستورا عالميا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي توافق عليها المجتمع الدولي، وأقرها للبشر كافة استنادا إلى مبدأ المساواة ودون تمييز بينهم على أي وجه".
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا طقس دافئ على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس دافئ على السواحل الشرقية، مائل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ومع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.
سيريل رامابوسا رئيس جنوب إفريقيا

رئيس جنوب افريقيا: السيسي قاد القارة بطريقة رائعة

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفه رئيس الاتحاد الإفريقي، قاد القارة بطريقة رائعة، مضيفا "إن مصر وجنوب أفريقيا أجمل بلدين في العالم، ونحن سعداء بوجودنا في هذه الدولة الجميلة، ونسعى لتحقيق حلم إقامة طريق سكك حديد يربط بين القاهرة وكاب تاون"، جاء ذلك في كلمة له، أمام وسائل الإعلام عقب المباحثات التي أجراها مع السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حيث أعرب عن امتنانه لكرم الضيافة الذي لاقاه والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية لمصر، والتي وفرت فرصة لتجديد الصلة الوثيقة والعلاقات بين البلدين.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي يعقد اجتماعين لمتابعة عمل صندوق مصر السيادي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مسار عمل صندوق مصر السيادي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي، للصندوق السيادي المصري، وعدد من أعضاء الصندوق، تلاه اجتماع ثان لاستعراض خطة تطوير قلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، ومصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
السيسي (1)

السيسي يوجه بتكثيف الجهود للتحول إلى الحكومة الرقمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الجهود فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر، وما يتطلبه ذلك من الاستثمار في الكوادر البشرية عن طريق برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، كما وجه الرئيس السيسي بتطوير قطاع البرمجيات، وذلك في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي والرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، موجها في هذا الإطار باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ تلك المشروعات.
مصطفى-مدبولي

مدبولي يشهد دخول ماكينة الحفر العميق محطة «ماسبيرو»

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن جهود الدولة من أجل النهوض بكافة مرافق قطاع النقل تأتي بهدف تحقيق الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية، بما يخدم أهداف التنمية ويسهم في التيسير على المواطنين، فمرفق مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميا، وهناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على استكمال كافة مراحله والارتقاء بالخدمات التي يقدمها، جاء ذلك خلال حضوره إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

مدبولي يأمر بسحب الجنسية من فلسطيني: اكتسبها بالغش

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، برقم 40 لسنة 2019 بالموافقة على سحب الجنسية المصرية من عبد الله محمود عبد الله أبو صبيح، من مواليد فلسطين بتاريخ 14 يوليو 1984، وذلك لاكتسابه الجنسية المصرية عن طريق الغش وبناءً على أقوال كاذبة. كما نشرت الجريدة عددا من القرارات الأخرى من بينها اعتبار مشروع إقامة خزام مياه الشرب بإمبابة ومحطة رفع الصرف الصحى بطوخ بالقليوبية ومشروع إقامة محطتى رفع الصرف الصحى بشبرا الخيمة من أعمال المنفعة العامة.
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