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محافظ الإسكندرية يعتمد جداول امتحانات نصف العام

تحرير:محمد مجلي ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 - 2020 لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية وكذلك الشهادات المحلية. وقال يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات للتعليم الفني في 28 ديسمبر الجاري، بينما تبدأ للصفين الثالث والرابع الابتدائيين في 30 ديسمبر، وعقد امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائيين والصفين الأول والثاني من المرحلة الإعدادية في 9 يناير المقبل.
وأضاف الديب، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تختتم الامتحانات بالشهادة الإعدادية في 16 يناير وتنتهي في يوم 23 من نفس الشهر، مؤكدا على أن إدارة التعليم بالإسكندرية استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الأول وتم إصدار تعليمات بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرفة عمليات بكل إدارة لمتابعة الامتحانات،
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دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: داعش استعان بالطيور الانتحارية لتدريب أطفاله على الذبح

كشف المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية وللأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن 93% من فتاوى التنظيمات المتطرفة تتعارض مع حقوق الإنسان ومقاصد الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى تكفير تلك التنظيمات الإرهابية للقائلين بالحقوق السياسية والدساتير الدولية والانتخابات والأحزاب السياسية والديمقراطية وحرية الاعتقاد والحق في الحياة والحق في السفر، إذ قال المؤشر في تقرير، اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور 71 عاما على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام: «إن خطايا تنظيم (داعش) الإرهابي وباقي التنظيمات الإرهابية لم تكتفِ بهدر دم الإنسان وحقوقه؛ بل تخطتها لتشمل الحيوانات أيضا».
سامح-شكرى

الخارجية: حققنا خطوات هامة للارتقاء بحقوق الإنسان

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تقول فيه: "تحتفل جمهورية مصر العربية، اليوم 10 ديسمبر 2019، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف الذكرى الحادية والسبعين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي جسد مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دستورا عالميا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي توافق عليها المجتمع الدولي، وأقرها للبشر كافة استنادا إلى مبدأ المساواة ودون تمييز بينهم على أي وجه".
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا طقس دافئ على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس دافئ على السواحل الشرقية، مائل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ومع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.
سيريل رامابوسا رئيس جنوب إفريقيا

رئيس جنوب افريقيا: السيسي قاد القارة بطريقة رائعة

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفه رئيس الاتحاد الإفريقي، قاد القارة بطريقة رائعة، مضيفا "إن مصر وجنوب أفريقيا أجمل بلدين في العالم، ونحن سعداء بوجودنا في هذه الدولة الجميلة، ونسعى لتحقيق حلم إقامة طريق سكك حديد يربط بين القاهرة وكاب تاون"، جاء ذلك في كلمة له، أمام وسائل الإعلام عقب المباحثات التي أجراها مع السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حيث أعرب عن امتنانه لكرم الضيافة الذي لاقاه والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية لمصر، والتي وفرت فرصة لتجديد الصلة الوثيقة والعلاقات بين البلدين.
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امتحانات-ثانويه-عامة

على طريقة «البابل شيت».. امتحانات أولى ثانوي ورقة واحدة فقط

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص، أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام ستعقد في يناير ورقيا لجميع الطلاب سواء النظامي أو المنازل أو السجون والمستشفيات والبالغ عددهم 650 ألف، موضحا أن أسئلة الامتحان والإجابة ستكون داخل ورقة واحدة فقط، إذ قال: "الامتحان سيكون ورقة واحدة، ورقة الأسئلة هي نفسها ورقة الإجابة، وليست ورقتين منفصلتين عن بعض".
طقس-بارد (2)

الأرصاد: غدا انخفاض كبير في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا آخر في درجات الحرارة على شمال البلاد، ليسود، غدا الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وإن ظل مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء متكاثرة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة وجنوبا على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل (1)

الأرصاد: اليوم انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد ليسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

الإسكندرية: مبادرة لتعويض الطلاب المرضى عن الدروس

أطلق فريق عمل "المعلمون أولا"، بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بقيادة عزة عبد العليم منسق المحافظة مبادرة، تحت عنوان "معًا من أجل صحتك وتعليمك"، حيث يقوم منسقو الفريق بالتطوع لتعويض الطلاب المقيمين بمستشفى الطلبة بسبورتنج، لمدة 10 أيام فأكثر عن الدروس التى تخلفوا عنها بغير إرادتهم ومساعدتهم في تحصيلها، بالإضافة إلى متابعة الحالات التي قد تتعرض للخروج من المستشفى لتلقي العلاج أو للغسيل الكلوي. قام يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، وأحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، اليوم الإثنين، بزيارة لمستشفى الطلبة.
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