محافظ الإسكندرية يعتمد جداول امتحانات نصف العام

تحرير:محمد مجلي ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

طلاب - صورة أرشيفية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019 - 2020 لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية وكذلك الشهادات المحلية. وقال يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات للتعليم الفني في 28 ديسمبر الجاري، بينما تبدأ للصفين الثالث والرابع الابتدائيين في 30 ديسمبر، وعقد امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائيين والصفين الأول والثاني من المرحلة الإعدادية في 9 يناير المقبل.

وأضاف الديب، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تختتم الامتحانات بالشهادة الإعدادية في 16 يناير وتنتهي في يوم 23 من نفس الشهر، مؤكدا على أن إدارة التعليم بالإسكندرية استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الأول وتم إصدار تعليمات بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرفة عمليات بكل إدارة لمتابعة الامتحانات،

وأضاف الديب، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تختتم الامتحانات بالشهادة الإعدادية في 16 يناير وتنتهي في يوم 23 من نفس الشهر، مؤكدا على أن إدارة التعليم بالإسكندرية استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الأول وتم إصدار تعليمات بتشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرفة عمليات بكل إدارة لمتابعة الامتحانات، وإرسال التقارير أولا بأول، وألا تحتوى الامتحانات على أية إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية، وكذلك التأكيد على دور الموجه المقيم ومتابعته لسير العملية الامتحانية ووضوح ورقة الأسئلة وتوزيع الملاحظين وتقدير الدرجات وعمليات الرصد بكنترولات المدارس .



وكانت وزارة التربية والتعليم قد أرسلت جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والتي تبدأ في 11 يناير المقبل، على أن يكون امتحان الصف الثاني في الفترة الصباحية والصف الأول مساءً.



