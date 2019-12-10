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«تشريعية النواب» توافق على منحة توصيل الغاز الفرنسية

تحرير:أحمد جاد ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣١ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في جلستها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 603 لسنة 2019، بالموافقة على تعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 أغسطس الماضي. وأكدت اللجنة عدم وجود أي مخالفة في الاتفاقيات للدستور أو القانون، وأن طريقة إقرارها تخضع للبرلمان.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين وتأمين الحصول على طاقة أكثر أمانا وأفضل جودة، وتجدر الإشارة إلى أنه سبق توقيع التعديل رقم "1" لاتفاق تنفيذ المنحة بتاريخ 2 أغسطس 2016، بهدف تأجيل التاريخ النهائى لأول طلب سحب والتنسيق بين أوجه الصرف للمنحة.ووفقا للتعديل فأن أهم التعديلات التي تم إدخالها تتضمن تعديل الموعد النهائي
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دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: داعش استعان بالطيور الانتحارية لتدريب أطفاله على الذبح

كشف المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية وللأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن 93% من فتاوى التنظيمات المتطرفة تتعارض مع حقوق الإنسان ومقاصد الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى تكفير تلك التنظيمات الإرهابية للقائلين بالحقوق السياسية والدساتير الدولية والانتخابات والأحزاب السياسية والديمقراطية وحرية الاعتقاد والحق في الحياة والحق في السفر، إذ قال المؤشر في تقرير، اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور 71 عاما على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام: «إن خطايا تنظيم (داعش) الإرهابي وباقي التنظيمات الإرهابية لم تكتفِ بهدر دم الإنسان وحقوقه؛ بل تخطتها لتشمل الحيوانات أيضا».
سامح-شكرى

الخارجية: حققنا خطوات هامة للارتقاء بحقوق الإنسان

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تقول فيه: "تحتفل جمهورية مصر العربية، اليوم 10 ديسمبر 2019، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف الذكرى الحادية والسبعين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي جسد مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دستورا عالميا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي توافق عليها المجتمع الدولي، وأقرها للبشر كافة استنادا إلى مبدأ المساواة ودون تمييز بينهم على أي وجه".
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا طقس دافئ على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس دافئ على السواحل الشرقية، مائل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ومع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.
سيريل رامابوسا رئيس جنوب إفريقيا

رئيس جنوب افريقيا: السيسي قاد القارة بطريقة رائعة

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفه رئيس الاتحاد الإفريقي، قاد القارة بطريقة رائعة، مضيفا "إن مصر وجنوب أفريقيا أجمل بلدين في العالم، ونحن سعداء بوجودنا في هذه الدولة الجميلة، ونسعى لتحقيق حلم إقامة طريق سكك حديد يربط بين القاهرة وكاب تاون"، جاء ذلك في كلمة له، أمام وسائل الإعلام عقب المباحثات التي أجراها مع السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حيث أعرب عن امتنانه لكرم الضيافة الذي لاقاه والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية لمصر، والتي وفرت فرصة لتجديد الصلة الوثيقة والعلاقات بين البلدين.
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وزير-النقل-كامل-الوزير-في-البحيرة (1)

كامل الوزير يهاجم النقابات العمالية بقطاع النقل

شن كامل الوزير وزير النقل، هجوما حادا على النقابات العمالية في قطاع النقل، متهما إياهم بعرقلة أي عمليات تطوير داخل القطاع، بحجة الدفاع عن حقوق العاملين. وطالب خلال مشاركته في اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، بضرورة وضع حد لما وصفه تجاوزات النقابات العمالية، قائلا: "النقابات العمالية بتقوي العمال على الغلط وهما مش فاهمين، كل ما اخد قرار لتطوير هيئة خاسرة، الناس تهيج ويقولك بيشردنا، إزاي مؤسسة خسرانة وعاوزة تاخد أرباح؟!، أنا جاي من مؤسسة متعرفش الكلام دا".
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نائب: أماكن تحفيظ القرآن غير المرخصة خطر على العقول

قال فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه بالرغم من وضع وزارة الأوقاف عدة شروط لعمل مكاتب تحفيظ القرآن، إلا أن بعض المحافظات ما زالت تعاني من انتشار مكاتب تحفيظ القرآن غير المرخصة، والتي تشكل خطورة على عقول النشء لسهولة تأثرهم بما يبثه القائمين على هذه المكاتب من أفكار قد تحمل قيم التشدد والتطرف، موضحا أن هذه المكاتب يعمل بها محفظين لم يكملوا تعليمهم أو حاصلين على دبلومات فنية، أي أنهم محفظين غير معتمدين أو مرخص لهم بالتحفيظ من الأزهر الشريف أو من وزارة الأوقاف وبالتالي فهم يعملون خارج إطار القانون.
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النواب يوافق على التجديد لمحافظ البنك المركزي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية أعضائه، على ترشيح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الخاص بالتجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، اعتبارا من تاريخ انتهاء ولايته في 27 نوفمبر الجاري، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الخميس، والمخصصة لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، حيث انتهت فترة ولاية طارق عامر الأولى يوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري، والتي كانت قد بدأت في 27 نوفمبر عام 2015.
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نائب: نحتاج لإعادة ثقافة الوقف بين المواطنين

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إن الأوقاف تعرضت للعديد من الأزمات والسرقات التي نتجت عن إما الاستعانة بشخصيات غير مؤهلة من خارج دولاب الهيئة، لإدارة ملف من أخطر ما يكون، وهو أموال الأوقاف وثروتها، ما ينتج عنه تخبط في القرارات، وإما لقضايا فساد تتعلق برؤساء مجالس الإدارة، مضيفا أن بعضا ممن جلسوا على كرسي الهيئة كانوا أبعد ما يكونون عن فهم أمورها وتعقيداتها المختلفة وحجم ثرواتهم في الداخل والخارج، وطبيعة عمل الموظفين في الهيئة، وآلية عمل المحصلين في المحافظات المختلفة وغير قادرين على وضع خطط عمل مستقبلية.
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