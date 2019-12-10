البنك المركزي: انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 2.1%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الثلاثاء، انخفاض معدل التضخم الأساسي ليسجل نحو 2.1% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 2.7% خلال شهر أكتوبر السابق عليه. ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها، حيث إنه لا يقيس مؤشرات كل السلع، وإنما يتضمن سلعا معينة والتى يكون الطلب والعرض عليها كثيرا. وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 15.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلا شهريا سالبا بلغ نحو 0.1% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل معدل موجب بلغ نحو 1.1% خلال شهر أكتوبر 2019. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدلا شهريا سالبا بلغ نحو 0.3% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل