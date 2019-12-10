سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البنك المركزي: انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 2.1%

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
أعلن البنك المركزي المصري اليوم، الثلاثاء، انخفاض معدل التضخم الأساسي ليسجل نحو 2.1% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 2.7% خلال شهر أكتوبر السابق عليه. ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة فى أسعارها، حيث إنه لا يقيس مؤشرات كل السلع، وإنما يتضمن سلعا معينة والتى يكون الطلب والعرض عليها كثيرا. وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 15.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي المصري، معدلا شهريا سالبا بلغ نحو 0.1% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل معدل موجب بلغ نحو 1.1% خلال شهر أكتوبر 2019. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر معدلا شهريا سالبا بلغ نحو 0.3% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل
اقرأ المزيد
دولار

سعر الدولار اليوم الأبعاء 11 ديسمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.08 جنيه، ونحو 16.18 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أعلى سعر للدولار في بنك مصر إيران ليسجل نحو 16.20 جنيه للبيع، و16.10 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في البنك العقاري المصري ليسجل نحو 16.15 جنيه للبيع، و16.05 جنيه للشراء، بينما بلغ وسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر نحو 16.17 جنيه للبيع، و16.07 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1461 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
لحوم-العيد (1)

الأسماك واللحوم.. 10 سلع قادت تراجع التضخم في نوفمبر

واصل معدل التضخم في مصر تراجعه للشهر السادس على التوالي، ليسجل معدلا سالبا خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 15.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. وعلى أساس شهري، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.6 نقطة، مسجلا تراجعا بنحو 0.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه.
جمارك-السيارت

تطبيق زيرو جمارك على السيارات التركية يناير 2020

أكد الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، تطبيق الشريحة الأخيرة لاتفاقية الشراكة المصرية التركية خلال شهر يناير المقبل. وأضاف خلال كلمته في القمة السنوية السادسة لمؤتمر إيجيبت أوتوموتيف (تعميق صناعة السيارات ورؤية الحكومة 2030)، أن وزارة المالية لم يصلها حتى الآن أي قرار بشأن تأجيل الاتفاقية، وهذا يعني تطبيق الشريحة الأخيرة من الاتفاقية في موعدها المحدد وهو يناير المقبل. وأضاف أن الدولة المصرية ليست مع الحماية الجمركية وإنما تسعى إلى تقديم الحوافز، داعيا القطاع الخاص للمشاركة بمقترحاتهم في دعم صناعة السيارات.
اقرأ المزيد من الأخبار
لحوم-العيد (1)

الأسماك واللحوم.. 10 سلع قادت تراجع التضخم في نوفمبر

واصل معدل التضخم في مصر تراجعه للشهر السادس على التوالي، ليسجل معدلا سالبا خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وانخفض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 15.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. وعلى أساس شهري، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.6 نقطة، مسجلا تراجعا بنحو 0.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه.
اسعار-سوق-الخضار-الخضروات

انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 2.7% في نوفمبر

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا نحو 2.7% خلال شهر نوفمبر الماضي، في مقابل نحو 15.6% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018. وعلى أساس شهري، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104.6 نقطة، مسجلا تراجعا 0.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر. ويُعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتي مهمة البنك المركزي، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن.
نمو-اقتصاد

6 مؤشرات مهمة حققها الاقتصاد المصري في 3 أشهر

نجحت سياسات الإصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادى، حيث أظهرت أحدث المؤشرات عن وزارة التخطيط، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018-2019 محققا نحو 5%، مقارنة بمتوسط قدره 2.8% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2017-2018، كما حصلت مصر على المركز الثالث على مستوى العالم بعد الصين والهند فى معدل النمو الاقتصادي. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية.
مصنع-ادوية (3)

الإحصاء: 40% زيادة بتكلفة صناعة الأدوية خلال سبتمبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليـوم الأربعاء، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر سبتمبر 2019. وأوضح جهاز الإحصاء، أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بلغ 130.92 خلال شهر سبتمبر 2019 (أولي)، في مقابل نحو 132.09 خلال شهر أغسطس 2019 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.89%. وبلغ الرقم القياسي لصناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى 141.92 خلال شهر سبتمبر 2019 مقارنة بشهر أغسطس 2019 حيث بلغ 129.36 بارتفاع قدره 9.71% وذلك بسبب زيادة أوامر التصدير.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]