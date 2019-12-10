جريمة

سقوط مسجل خطر بـ30 ألف قرص تامول في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
أقراص مخدرة - صورة أرشيفية
أقراص مخدرة - صورة أرشيفية
ألقت قوات الأمن بالإسكندرية بالتنسيق مع ضباط قسم شرطة العامرية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، القبض على عنصر إجرامي خطر وبحوزته 30 ألف قرص من مخدر "التامول"، بـ2 مليون و100 ألف جنيه، وذلك بدائرة قسم شرطة ثان العامرية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوورد معلومات تفيد بقيام عنصر إجرامي، سبق إتهامه فى 10 قضايا متنوعة، بالتخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه.
وأشارت التحريات إلى ممارسة المتهم نشاطه بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، متخذا إياه كمسرح لمزاولة نشاطه غير المشروع، وتم رصده والوقوف على نشاطه الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه حال استقلاله سيارة، في كمين أعد له بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته
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بسبب نفقة العدة.. فران يطعن شقيق طليقته بالقليوبية

استقبل مستشفى بنها الجامعي، «ر. م. ع»، 38 سنة، سائق، مصابا بجرح نافذ بالبطن، وعلى الفور تم إخطار الشرطة باستقبال مصاب ووجود شبهة جنائية فى الشروع بقتله، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لتحرير محضر بالواقعة، إذ تبين أن المجني عليه وشقيقه تقابلا مع طليق شقيقتهما ويعمل "فران"، وذلك لمطالبته بدفع نفقة العدة والمتعة لشقيقتهما، لكن طليقها رفض وتشاجر معهما، وخلال المشاجرة أمسك بكوب الشاي الذى كان يحتسيه على المقهى وكسره وطعن المجني عليه بنصف الكوب المكسور فى بطنه، حتى تجمع الأهالي ونقلوه إلى المستشفى لإسعافه.
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أم تضع سما في الموز للفئران.. فراح نجلها ضحيته

بعد معاناتها من وجود فئران بالمنزل، قررت أم تقديم وجبة مسمومة للفئران لتتخلص منها، واشترت موزًا ووضعت فيه سم فئران ووزعتها بالشقة، دون أن تدرك خطورة الموقف وضرورة إعلام أبنائها بالأمر وتحذيرهم من الموز المسموم، وبالفعل وقع المكروه، إذ حمل نجلها الشاب البالغ من العمر 18 سنة موزة وجدها تبدو سليمة فأكلها، وبات يعاني من آلام فى البطن، وخلال بحث الأم عن مسكن سألته ماذا أكل فأخبرها بشأن الموز، وهنا صرخت وأوضحت أنه مسموم، وبادروا بنقل الشاب إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد تمكن السم من جسمه.
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انقلاب حمولة أجولة دقيق يعطل الطريق الدائرى

شهد الطريق الدائرى كثافات مرورية وأحمالا مرتفعة، جراء انقلاب سيارة نقل محملة بأجولة دقيق أعلى الطريق، فى الاتجاه من البحر الأعظم إلى ترعة المريوطية، وتسبب الحادث فى كثافات مرورية على نزلة دائرى المريوطية، وقد انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور لمكان البلاغ، وتدخل رجال المرور باستخدام أوناش فى رفع الحمولة، ونقل السيارة من مكان الحادث، لسحب الكثافات المرورية وتيسير حركة الطريق، بينما يستعلم رجال المرور عن سبب وقوع الحادث سواء اختلال عجلة القيادة فى يد السائق أو جراء السرعة الزائدة.
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إصابة 26 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

أصيب 26 شخصًا بإصابات متفرقة، مساء أمس الإثنين، إثر وقوع حادث مروع بين سيارتين نصف نقل، على طريق البحر بمنطقة كسفرين دائرة مركز فايد بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، إشارة قام على إثرها بزيادة قسم الطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس يرافقه الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة للاطمئنان على حالة المصابين، وتقديم الدعم اللازم لهم.
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سجن

ضبط 3 أشخاص للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص "مالك شركة معدات غطس وصيد، مالكي محلي ملابس أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث بدأت الواقعة بورود معلومات بناءً على تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بتكوين 3 أشخاص تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء.
مخدر-الحشيش

ضبط سائق بحوزته «كيلو حشيش» في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأحد، من ضبط "سائق" في العقد الثالث من العمر، وبحوزته نحو كيلو من مخدر الحشيش، وذلك بموقف بموقف أتوبيسات محرم بك الكائن بوسط مدينة الإسكندرية، وأثبتت التحريات أن الحشيش الذي كان بحوزته بغرض الاتجار وتوزيعها على عملائه وزبائنه نظير الحصول على مقابل مادي، وتم اقتياد المتهم إلى قسم شرطة محرم بك، لمباشرة التحقيقات معه وإثبات الواقعة بمحضر رسمي وإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة معه.
هيروين

ضبط كيلوجرام هيروين بحوزة مسجل خطر في شبرا

توجيهات مستمرة من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إلى مساعديه بالعمل على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها، نظرا لأنها تمثل خطرا كبيرا على المجتمع المصري، خاصة فئة الشباب، وذلك من خلال حملات ومداهمات مستمرة لبؤر المواد المخدرة وأوكار ترويج تلك المواد، لا سيما التخليقية منها (بودر - شادو - إستروكس)؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ببذل قصارى الجهد لمنع انتشار تلك السموم التي تفسد عقول وصحة متعاطيها على حد سواء.
اغتصاب (2)

صاحب ورشة نجارة يغتصب سيدة عجوز ثم يقتلها

لقيت ربة منزل فى العقد السادس من العمر مصرعها داخل شقتها بعد أن عثر الأهالى على جثتها وبها أثار خنق بمنطقة محرم بك، وتم إخطار الأجهزة الأمنية، وكشف التحريات عن مفاجأة بعد توقيع الكشف الطبي عليها وتبين تعرضها لاغتصاب ثم تبين وجود آثار خنق حول رقبتها، وبدت تفاصيل الواقعة غامضة حتى تم الاستعانة بتفريغ كاميرات المنزل، التي كشفت تردد "صاحب ورشة نجارة للآثاث المنزلي" عليها، وتبين أنه مرتكب الواقعة حيث تعدى عليها واغتصبها وخشية افتضاح أمره خنقها حتى فارقت الحياة على أثرها.
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