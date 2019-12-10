سقوط مسجل خطر بـ30 ألف قرص تامول في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

أقراص مخدرة - صورة أرشيفية

ألقت قوات الأمن بالإسكندرية بالتنسيق مع ضباط قسم شرطة العامرية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، القبض على عنصر إجرامي خطر وبحوزته 30 ألف قرص من مخدر "التامول"، بـ2 مليون و100 ألف جنيه، وذلك بدائرة قسم شرطة ثان العامرية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوورد معلومات تفيد بقيام عنصر إجرامي، سبق إتهامه فى 10 قضايا متنوعة، بالتخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه.

وأشارت التحريات إلى ممارسة المتهم نشاطه بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، متخذا إياه كمسرح لمزاولة نشاطه غير المشروع، وتم رصده والوقوف على نشاطه الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه حال استقلاله سيارة، في كمين أعد له بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته