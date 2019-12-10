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رئيس جنوب افريقيا: السيسي قاد القارة بطريقة رائعة

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا - صورة أرشيفية
رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا - صورة أرشيفية
قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفه رئيس الاتحاد الإفريقي، قاد القارة بطريقة رائعة، مضيفا "إن مصر وجنوب أفريقيا أجمل بلدين في العالم، ونحن سعداء بوجودنا في هذه الدولة الجميلة، ونسعى لتحقيق حلم إقامة طريق سكك حديد يربط بين القاهرة وكاب تاون"، جاء ذلك في كلمة له، أمام وسائل الإعلام عقب المباحثات التي أجراها مع السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حيث أعرب عن امتنانه لكرم الضيافة الذي لاقاه والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية لمصر، والتي وفرت فرصة لتجديد الصلة الوثيقة والعلاقات بين البلدين.
وأشار رامافوزا إلى أن هذه الزيارة تأتي تأكيدا على تاريخ من التضامن يجمع بين البلدين، مضيفا أن شعب جنوب إفريقيا يشعر بالامتنان إزاء الدعم الذي تلقاه جنوب إفريقيا من حكومة مصر وشعبها، خاصة أيام الكفاح، لافتا إلى أن أول رئيس لدولة جنوب إفريقيا الديمقراطية نيلسون مانديلا جاء إلى مصر وتم استقباله بصورة حافلة،
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دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: داعش استعان بالطيور الانتحارية لتدريب أطفاله على الذبح

كشف المؤشر العالمي للفتوى التابع لدار الإفتاء المصرية وللأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن 93% من فتاوى التنظيمات المتطرفة تتعارض مع حقوق الإنسان ومقاصد الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى تكفير تلك التنظيمات الإرهابية للقائلين بالحقوق السياسية والدساتير الدولية والانتخابات والأحزاب السياسية والديمقراطية وحرية الاعتقاد والحق في الحياة والحق في السفر، إذ قال المؤشر في تقرير، اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور 71 عاما على إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام: «إن خطايا تنظيم (داعش) الإرهابي وباقي التنظيمات الإرهابية لم تكتفِ بهدر دم الإنسان وحقوقه؛ بل تخطتها لتشمل الحيوانات أيضا».
سامح-شكرى

الخارجية: حققنا خطوات هامة للارتقاء بحقوق الإنسان

أصدرت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تقول فيه: "تحتفل جمهورية مصر العربية، اليوم 10 ديسمبر 2019، باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف الذكرى الحادية والسبعين لإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي جسد مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دستورا عالميا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي توافق عليها المجتمع الدولي، وأقرها للبشر كافة استنادا إلى مبدأ المساواة ودون تمييز بينهم على أي وجه".
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا طقس دافئ على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس دافئ على السواحل الشرقية، مائل للدفء على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ومع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.
مجلس-النواب (1)

«تشريعية النواب» توافق على اتفاقية بين مصر وأمريكا

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الإمريكية بشأن التعليم الأساسي، مرحلة ثانية والموقع فى القاهرة بتاريخ 15سبتمبر 2019، ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي - مرحلة ثانية إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 13 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع.
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الرئيس-السيسى

السيسي: الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات مع جنوب إفريقيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات التي أجراها، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، معمقة ومثمرة وتناولت مجمل العلاقات الثنائية، وتم التوافق على أهمية الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعطي دفعة نوعية للعلاقات الثنائية.
الرئيس-السيسى

مصر: نواصل تنفيذ مشروعات في ظل رئاسة الاتحاد الإفريقي

قال السفير خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للمنظمات الإفريقية، إن رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي تشعرنا بالفخر بأننا كأفارقة استطعنا تنفيذ العديد من المشروعات وسنواصل ذلك حتى تسليم رئاسة الاتحاد للرئاسة القادمة، مشيرا إلى تنظيم مصر لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في إفريقيا الشهر المقبل، جاء ذلك خلال الجلسة التي أقامتها شبكة الأعمال القارية "سي بي ان"، اليوم الإثنين، قبيل انطلاق اجتماع أسبوع البنية التحتية في إفريقيا اليوم الإثنين بالقاهرة بحضور ممثلين عن الاتحاد الإفريقي وعدد من المسئولين والخبراء.
السيسى-وميركل

بدء المباحثات الثنائية بين السيسي وميركل في ألمانيا

بدأت جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، صباح اليوم الأربعاء، بمقر المستشارية الاتحادية الألمانية. وألقى السيسي، أمس، كلمة أمام القمة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا، التي انطلقت فعالياتها في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة أنجيلا ميركل، ورؤساء دول وحكومات إفريقيا، إذ وضع السيسي المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه القارة الإفريقية والتي تعاني من الفقر، وأيضا من تأثيرات التطورات السلبية التي تقع خارج نطاقها الجغرافي ورغم ذلك تكون الأكثر تأثيرا بها.
الرئيس-السيسى

الجالية المصرية بألمانيا تنظم وقفة للترحيب بالسيسي

نظمت الجالية المصرية في ألمانيا، اليوم الأحد، وقفة للترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله مقر إقامته ببرلين، في مستهل زيارة لألمانيا تستغرق 4 أيام، ورفع أبناء الجالية المصرية أعلام مصر وألمانيا وصور الرئيس، معربين عن تقديرهم لجهود الرئيس في تحقيق الاستقرار والتنمية، وتعزيز مكانة مصر على الساحة العالمية، كما رددوا الهتافات المعبرة عن حبهم لمصر، وتقديرهم للسيسي، على خلفية الأغاني الوطنية. وحرص الرئيس على تحية الجالية المصرية، والإعراب عن تقديره لتحملهم مشقة المجيء لتحيته.
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