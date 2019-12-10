رئيس جنوب افريقيا: السيسي قاد القارة بطريقة رائعة

١٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا - صورة أرشيفية

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفه رئيس الاتحاد الإفريقي، قاد القارة بطريقة رائعة، مضيفا "إن مصر وجنوب أفريقيا أجمل بلدين في العالم، ونحن سعداء بوجودنا في هذه الدولة الجميلة، ونسعى لتحقيق حلم إقامة طريق سكك حديد يربط بين القاهرة وكاب تاون"، جاء ذلك في كلمة له، أمام وسائل الإعلام عقب المباحثات التي أجراها مع السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حيث أعرب عن امتنانه لكرم الضيافة الذي لاقاه والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية لمصر، والتي وفرت فرصة لتجديد الصلة الوثيقة والعلاقات بين البلدين.

وأشار رامافوزا إلى أن هذه الزيارة تأتي تأكيدا على تاريخ من التضامن يجمع بين البلدين، مضيفا أن شعب جنوب إفريقيا يشعر بالامتنان إزاء الدعم الذي تلقاه جنوب إفريقيا من حكومة مصر وشعبها، خاصة أيام الكفاح، لافتا إلى أن أول رئيس لدولة جنوب إفريقيا الديمقراطية نيلسون مانديلا جاء إلى مصر وتم استقباله بصورة حافلة،