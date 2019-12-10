رئيس جنوب افريقيا: السيسي قاد القارة بطريقة رائعة

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بوصفه رئيس الاتحاد الإفريقي، قاد القارة بطريقة رائعة، مضيفا "إن مصر وجنوب أفريقيا أجمل بلدين في العالم، ونحن سعداء بوجودنا في هذه الدولة الجميلة، ونسعى لتحقيق حلم إقامة طريق سكك حديد يربط بين القاهرة وكاب تاون"، جاء ذلك في كلمة له، أمام وسائل الإعلام عقب المباحثات التي أجراها مع السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، حيث أعرب عن امتنانه لكرم الضيافة الذي لاقاه والوفد المرافق له خلال زيارته الحالية لمصر، والتي وفرت فرصة لتجديد الصلة الوثيقة والعلاقات بين البلدين.
وأشار رامافوزا إلى أن هذه الزيارة تأتي تأكيدا على تاريخ من التضامن يجمع بين البلدين، مضيفا أن شعب جنوب إفريقيا يشعر بالامتنان إزاء الدعم الذي تلقاه جنوب إفريقيا من حكومة مصر وشعبها، خاصة أيام الكفاح، لافتا إلى أن أول رئيس لدولة جنوب إفريقيا الديمقراطية نيلسون مانديلا جاء إلى مصر وتم استقباله بصورة حافلة،
وأشار رامافوزا إلى أن هذه الزيارة تأتي تأكيدا على تاريخ من التضامن يجمع بين البلدين، مضيفا أن شعب جنوب إفريقيا يشعر بالامتنان إزاء الدعم الذي تلقاه جنوب إفريقيا من حكومة مصر وشعبها، خاصة أيام الكفاح، لافتا إلى أن أول رئيس لدولة جنوب إفريقيا الديمقراطية نيلسون مانديلا جاء إلى مصر وتم استقباله بصورة حافلة، ما ساعد على تحقيق الحرية.
وأوضح أن المباحثات جرت بصورة صريحة وشفافة وتطرقت إلى تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ تم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي في عدة مجالات من التعاون، وأن المباحثات تناولت موضوعات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، بالإضافة إلى زيادة حجم الأنشطة الاقتصادية والتجارية والشراكة بين الشركات المصرية والجنوب إفريقية، للوصول إلى مزيد من تعظيم الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، إذ أن مستوى التعاون التجاري الحالي متواضع ويمكن زيادته كثيرا من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، وأيضا بالاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية.
وبين رئيس جنوب أفريقيا أنه بحث مع السيسي تحديات الأمن والسلم الدوليين والإقليميين والمخاوف إزاء بعض التحديات التي تواجهها بعض الدول في إفريقيا والخليج، منوها بأن مصر وجنوب إفريقيا أكدتا التزامهما بحفظ السلام واستمرار التنمية في القارة الإفريقية والعالم، وأكدت جنوب إفريقيا أنها ملتزمة بمبادئ التضامن والوحدة الإفريقية.
ولفت إلى اتفاق الجانبين على استمرار مساعي تحقيق خطة إفريقيا 2020 لإسكات البنادق، وقال: "اتفقنا على دعم المقاربة متعددة الأطراف وأن تكون مصالح العالم النامي نصب أعيننا، فضلا عن ضرورة تنامي الحوكمة، خاصة فيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن الدولي ليكون أكثر تمثيلا لمناطق العالم".
وأضاف: "كما أعلنا التزامنا العمل معا لتعزيز العلاقات الثنائية الثقافية والسياسية والأكاديمية والاقتصادية والسياحية، ونود أن نرى مزيدا من المصريين في جنوب إفريقيا ومزيدا من مواطني جنوب إفريقيا في مصر من خلال الزيارات المتبادلة، لتحقيق تواصل أكبر بين الشعبين، وهو أمر شديد الأهمية لدولتين تقعان في موقع استراتيجي في شمال وجنوب القارة الإفريقية".